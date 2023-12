11 Werbeslogans, die dich einfach nur maximal verwirren

Von: Jana Stäbener

Früher warb die Deutsche Bahn damit, bei jedem Wetter zu fahren. Nicht der einzige Werbespruch, nach dem du Fragen hast – viele Fragen.

Wegen der Schneefälle in der ersten Dezemberwoche kam es in Bayern zu Störungen und Zugausfällen. Auch im Südwesten mussten Fahrgäste mit starken Beeinträchtigungen im Zugverkehr rechnen. Als Grund gibt die Deutsche Bahn, deren Gewerkschaften mit Streik drohen, „witterungsbedingte Einschränkungen“ an.



Und das, obwohl die Bundesbahn in den 70er-Jahren noch damit geworben hat, bei jedem Wetter ihr Ziel zu erreichen. „Wir fahren immer“ heißt es in einem alten Werbespot der Deutschen Bahn. Der Werbeclip sorgt auf X (ehemals Twitter) für Belustigung. „Das waren noch Zeiten“, schreibt der Nutzer, der den Beitrag geteilt hat.

Heute lässt die Deutsche Bahn Fahrgäste auch einfach mal stehen und Sätze wie „Wir fahren immer“ hinterlassen nur noch Fragezeichen. BuzzFeed News Deutschland hat elf andere Werbeslogans gesammelt, die entweder noch nie sinnvoll waren oder spätestens heute, ein paar Jahre später, keinen Sinn mehr ergeben.

1. „Die Bahn kommt“ – Deutsche Bahn

Ja, aber wann ist hier die Frage...

2. „Wir machen den Weg frei“ – Volksbanken und Raiffeisenbanken

Wie seltsam, dass in dieser Werbung auch eine Bahn vorkommt. Aber ganz ehrlich: Wie soll dir dein Online-Banking helfen, wenn du zwei Meter vom Abgrund entfernt in die Tiefe stürzt? Fragen über Fragen.

3. „Ich bin doch nicht blöd“ – Mediamarkt

Mag sein, aber wir sind offiziell zu blöd, um diese Werbung zu verstehen.

4. „Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer“ – Coca-Cola Zero

Ne danke, lass mal. Diese Werbung erinnert irgendwie an die kuriosen Gründe, warum Elterngeld in Deutschland so gut funktioniert (Fußball ist einer davon).

5. „Erst mal essen“ – Uber Eats

Wenn ich „erstmal essen“ will, mache ich mir einen Toast oder laufe fünf Minuten zum Döner an der Ecke, aber warte nicht eine Stunde auf meine (bereits kalte) Bestellung.

6. „Ingrid“ von Indeed

Ein ganz großes Fragezeichen.

7. „Da werden Sie geholfen“ – Die Auskunft 11880

Dass Verona Pooth in den Medien früher (heute auch noch) so zum „Dummchen“ erklärt wurde, gehört zu den TV-Momenten, die damals normal und heute unverständlich sind.

8. Alle Bundesländer Slogans ever

„Es kann so einfach sein“ – mit diesem Spruch wirbt Brandenburg. Aber was soll das bedeuten? Genauso fragend lassen uns auch die Slogans der übrigen Bundesländer zurück. Finde im Quiz heraus, ob du sie alle kennst oder ob dir Deutschland zu peinlich ist.

9. „Trink Fanta sei Bamboocha!“ – Fanta

Laut Fanta stammt das Wort „Bamboocha“ aus dem Polynesischen und bedeutet „extrem cool“. Warum man damit ein zuckerhaltiges Erfrischungsgetränk bewerben muss, verstehen wir nicht. Mal ganz abgesehen von der Darstellung der Inselbewohner in dieser Werbung...

10. Geil ist Geil – Saturn

Nach „Geiz ist Geil“ folgte irgendwann „geil ist geil“. Stimmt – ist ja das exakt gleiche Wort.



Ähnlich nichtssagend war die nächste Werbung:

11. „Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone“ – Apple

Sag bloß...

