„Werde einsam und alleine sterben“: Djamila Rowe gibt die Suche nach der großen Liebe auf

Teilen

Obwohl sie durch ihren Sieg im Dschungelcamp viel Aufmerksamkeit erregt hat, bleibt Djamila Rowe weiterhin alleinstehend. Sie habe „keine Lust mehr“ auf Männer und könne keinen „mehr ernst nehmen“, betont sie.

Berlin - Djamila Rowe (56) zeigt sich verzweifelt auf der Suche nach wahrer Liebe. Die amtierende Königin des Dschungelcamps 2023 ist immer noch Single, trotz ihrer enormen Beliebtheit bei den prominenten Teilnehmern und dem Fernsehpublikum der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Auf Instagram hat sie bereits über 130.000 Follower.

Djamila Rowe: „Ich habe keine Lust mehr auf Männer“

In einem Interview mit RTL stellt sie klar: „Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf Männer. Es ist interessiert mich auch nicht. Ich kann die alle nicht mehr ernst nehmen.



“Sie möchte auch nicht auf den Rat ihrer engen Freundin Yvonne Woelke (41) hören. Diese versucht immer, ihr Mut zu machen, dass sie eines Tages den Richtigen treffen wird. „Nein, lass mal, gibt keinen“, so die Reaktion von Djamila Rowe. „Ich werde einsam und alleine sterben“, ist die 56-Jährige überzeugt.



An Weihnachten und Silvester möchte die alleinerziehende Mutter gar nicht denken. „Das ist dann wieder die schlimmste Zeit in meinem Leben“, sagt sie zu RTL.

Rowes Beziehung zu Sohn Jeremy verbessert sich stetig

Seit ihrem Triumph im Dschungelcamp hat sich die Beziehung zu ihrem 27-jährigen Sohn Jeremy verbessert. Von fünf Anrufen nimmt er durchschnittlich zwei entgegen, berichtet sie stolz: „Vollkommen in Ordnung, mein Sohn ist 27, der hat ein eigenes Leben, eine eigene Firma, ist ein eigenständiger Mensch.“



Auch Yvonne Woelke ist voll des Lobes für Jeremy: Er sei immer für Djamila da, wenn sie ihn brauche, er trinke nicht, nehme keine Drogen, „keine Lust mehr0“.

Dschungelcamp-Siegerin Djamila Rowe hat nach ihrem Sieg 2023 trotz medialer Aufmerksamkeit Probleme, den Partner fürs Leben zu finden. © IMAGO / Photopress Müller & Screenshot: Instagram/ djamilarowe

Djamila Rowe gewann 2023 die 16. Staffel von „keine Lust mehr1“. Ursprünglich war sie nur als Ersatzkandidatin vorgesehen, falls ein anderer Promi kurzfristig ausfällt. Genau das geschah: Martin Semmelrogge (67) konnte nicht teilnehmen, Djamila rückte nach - und siegte. Für 2024 plant RTL offenbar, mit zwei Staffeln des Dschungelcamps zu starten und eine im Sommer auszustrahlen.

Verwendete Quellen: rtl.de