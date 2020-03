Wetter in Deutschland wird ungemütlich – Dauerregen und  Gewitter drohen

Das Wetter in Deutschland wird ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Dauerregen und Frost. Und es soll auch windig werden.

Update vom Freitag, 06.03.2020, 7:38 Uhr:

Auch zum Beginn des Wochenendes wird das Wetter in Deutschland ungemütlich. Laut Deutscher Wetterdienst (DWD) ist mit Dauerregen zu rechnen. Auch in der Nacht zum Samstag soll es im Westen Deutschlands demnach regnerisch werden. Außerdem gibt es im Westen und Südwesten einzelne kurze Gewitter mit Graupel und Böen. Graupel ist eine Form von Hagel. Allerdings sind die Graupelkörner im Vergleich zu Hagel wesentlich kleiner. Die Höchstwerte liegen bei 6 und 8 Grad.

Beim Wetter in Hessen sieht es nicht besser aus. In manchen Gebieten kann es nach Angaben des DWD zu kräftigen Schneeschauern kommen. Es besteht außerdem Glättegefahr. In der Nacht zum Samstag wird es frostig mit Temperaturen bis Minus zwei Grad. Auch in der Nacht zum Freitag warnt der DWD vor Glatteis. im Süden und im Bergland müssen Bewohner mit Windböen zwischen 60 und 70km/h rechnen. Nachmittags soll der Wind zurückgehen.

Update vom Donnerstag, 05.03.2020, 7.43 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft und vor allem nass, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Während es im Nordosten des Landes noch freundlich ist, ziehen über den Rest von Deutschland starke Regenwolken. Im Westen regnet es teilweise ergiebig. Die Höchstwerte liegen dabei bei maximal fünf bis elf Grad. In Kammlagen der südlichen Mittelgebirge und in den Alpen kann es darüber hinaus zu Sturmböen kommen.

Das Wetter in Hessen sieht am Donnerstag ähnlich aus. In hohen lagen des Berglands kann es am Vormittag noch zu Schneefall kommen, ab den Mittagsstunden regnet es dann eigentlich im ganzen Bundesland. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht Grad, in Hochlagen drei Grad.

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 07.52 Uhr: Am Mittwoch könnte es tatsächlich noch einmal schneien und vereinzelt zu glatten Straßen führen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Vor allem in den Hochlagen oberhalb von 600 Metern kann es schneien, unter 600 Metern kommt der Niederschlag als Regen herunter. Der Süden von Deutschland hat Glück, dort wird das Wetter nach der aktuellen Prognose nicht besonders regnerisch. Die Luft erwärmt sich heute auf 6 bis 10 Grad, im Bergland nur 0 bis 5 Grad.

Das Wetter in Hessen bleibt wechselhaft. Im Tagesverlauf ist es wechselnd bewölkt, vereinzelt regnet es und in Nordhessen können laut DWD sogar ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen. Die Höchsttemperaturen in Hessen erreichen maximal 8 Grad.

Wetter in Deutschland: März laut DWD bisher zu warm

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 11.42 Uhr: Der meteorologische Frühling in Deutschland bringt Wärme satt. Das Wetter im März ist bisher 4,5 Grad wärmer verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Das aktuelle Wetter empfinden viele wahrscheinlich derzeit als kalt, was vor allem am milden Winter und dem Februar liegt, in dem es fast 20 Grad gab. Aktuell ist das Wetter in Deutschland eher wechselhaft mit Regen und Gewittern, die kommende Woche wird aber freundlich. Ein kleiner Wärmeschub aus Südwesteuropa bringt Höchstwerte um 15 Grad, lokal auch 18, 19 oder knapp 20 Grad.

Wetter in Deutschland: DWD erwartet Gewitter

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 9.24 Uhr: DasWetter in Deutschland zeigt sich wie die letzten Tage wechselhaft. Im Laufe des Tages zieht eine Regenfront in Richtung Osten ab. Danach zeigen sich am Himmel einige Wolkenlücken. Allerdings bringt der Tagesverlauf auch wieder vereinzelte Gewitter, welche von West nach Ost durchziehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor allem im Süden und in der Alpenregion vor stürmischen Böen. In den Mittelgebirgen auf Gipfeln kann es zu Windböen bis zu Windstärke 9 kommen.

Wetter in Deutschland: DWD erwartet Regen, Sturm und Gewitter

Das Wetter in Hessen bleibt weiterhin wechselhaft. Nach ersten sonnigen Abschnitten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regenschauer. Im Taunus in Hessen kann es ebenfalls zu Windböen bis Stärke 9 kommen. Außerdem warnt der DWD in Lagen ab 600 Metern vor Frost und Glätte.

Bei den Temperaturen zeigt sich das Wetter in Hessen etwas kühler, als in den letzten Tagen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet zwischen 7 und 8 Grad Celsius. In der kommenden Nacht können die Werte auf 2 Grad Celsius sinken.

Wetter in Deutschland: Es bleibt wechselhaft und teils stürmisch

Update vom Montag, 02.03.2020, 08.06 Uhr: Das Wetter in Deutschland wird stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt für mehrere Regionen in Deutschland vor schweren Sturmböen. Betroffen sind vor allem Bayern und Baden-Württemberg sowie Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Auch das Wetter in Hessen wird zum Teil stürmisch. In höheren Lagen sind starke Böen möglich. Ansonsten sind vor allem dichte Wolken und einzelne Regenschauer zu erwarten. Im Lauf des Montags (02.03.2020) wird es maximal 8 bis 11 Grad warm. Bei Temperaturen von bis zu -2 Grad kann es dann auf den Straßen glatt werden, teilen die DWD-Meteorologen mit.

Der Dienstag (03.03.2020) beginnt bewölkt. Ab dem Nachmittag sind einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich, auch Gewitter schließt der DWD nicht aus. Die Temperaturen in Hessen erreichen maximal 6 bis 9 Grad.

Wetter in Deutschland: Glätte und Schneematsch

Update vom Samstag, 29.02.2020, 08.02 Uhr: Im Südosten kann es heute teilweise zu Glätte durch Schneematsch oder Glatteis durch gefrierenden Regen kommen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst. Im östlichen und ostbayerischen Bergland kann es außerdem leicht schneien. Im Norden, Nordosten und Südosten kann es außerdem regnen.

Generell bleibt es heute weitestgehend trocken in Deutschland, direkt an den Alpen länger sonnig und föhnig. Am Nachmittag kann im Westen schauerartiger Regen aufziehen. Dabei sind auch einzelne Gewitter mit Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 15 Grad, an den Alpen und am Oberrhein bei 17 bis 18 Grad.

Wetter in Deutschland: DWD sagt schwere Sturmböen voraus

Update vom Freitag, 28.02.2020, 07.21 Uhr: So schnell wie er da war, ist er auch schon wieder vorbei: Der Mini-Wintereinbruch hat in vielen Regionen nochmal Schnee und Frost gebracht. Aber das Wetter in Deutschland bleibt launisch. Gemäß den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fällt heute nur noch im Südosten und Osten Schnee und Schneeregen, der im Laufe des Tages von Schauern abgelöst wird. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad.

In der Nacht zum Samstag zieht von Westen Regen auf, nur vereinzelt fallen in Höhenlagen noch ein paar Flocken bei -4 bis 5 Grad in der Nacht. Tagsüber wird es wechselhaft, an der Küste und im Bergland drohen teils schwere Sturmböen. Ähnlich entwickelt sich das Deutschland-Wetter zum Sonntag: Nur vereinzelt ist in bergigen Regionen noch mit Schnee und Frost zu rechnen.

Mit dem Trend fürs Wetter in Hessen lässt der DWD ebenso wenig Freude aufkommen. Bis zur Nacht bleibt es trocken bis zu 8 Grad, dann ziehen Schauer auf, die im Bergland vereinzelt als Schnee herunterkommen können. Am Samstag wird es bewölkt mit Schauern, am Nachmittag kann es stürmen. So bleibt es bis in den Sonntag hinein: Stürmische Böen, vereinzelte Schauer und hier und da eine Mini-Prise Schneeregen.

DWD-Prognose: Wetter in Deutschland fährt Achterbahn

Erstmeldung vom Donnerstag, 27.02.2020: Offenbach - Das Wetter in Deutschland fährt weiter Achterbahn. Zumindest wenn es nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht. Nachdem es im bisherigen Verlauf des Jahres im Vergleich zu Vorjahren deutlich zu mildes Wetter in Deutschland gab, gehen die Temperaturen in den nächsten Tagen noch einmal richtig in den Keller, bevor es anschließend sehr mild wird. Zudem präsentiert sich das Wetter in Deutschland zeitweise erneut stürmisch.

Zunächst dreht der Winter zum Abschied noch einmal auf. Sogar Neuschnee ist in einigen Regionen in Deutschland in Sicht. Mit Tief „Bianca“ bringt das Wetter laut DWD-Vorhersage* schon am Donnerstag kräftige Niederschläge, die in der Mitte und im Südosten bis in tiefere Regionen auch als Schnee fallen können.

Am Donnerstag wird es spannend!

Tief BIANCA zieht über die südliche Mittedes Landes hinweg & sorgt für turbulentes Wetter. Im Umfeld des Tiefs und an der Nordflanke (viel) Schnee, in Staulagen sind sogar 10 bis 20 cm möglich, auf der Südseite erst Schnee, dann Regen & Sturm.

Wetter in Deutschland: Schnee und Sturm drohen

„In mittleren und höheren Lagen der Berge ist dann nennenswerter Neuschnee zu erwarten“, so DWD*-Meteorologe Lars Kirchhübel in Offenbach. Ungemütlich wird das Wetter über dem Süden von Deutschland. Dort fegen erneut Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und acht Grad.

Anschließend ziehen die Niederschläge dann über die Mitte von Deutschland in Richtung Südosten, auch Schnee ist weiter mit dabei, wie der DWD in Offenbach mitteilt. Im Norden fällt Schneeregen, im Süden ist das Wetter weiter stürmisch. Tagsüber bleibt es meist trocken bei vier bis neun Grad.

Deutschland-Prognose: Auch in Hessen schlägt das Wetter Kapriolen

Auch in Hessen schlägt das Wetter Kapriolen: Am Donnerstag drohen Schnee und Schneeregen mit entsprechender Glätte. Nachts gehen die Temperaturen in Hochlagen auf bis zu -4 Grad herunter. Begleitet wird der Temperaturabfall in Hessen von teils starken bis stürmischen Böen.

Pünktlich zum Wochenende legt das Wetter dann eine Kehrtwende hin und es wird richtig frühlingshaft in Deutschland. Der DWD sagt sehr milde Temperaturen voraus – bis zu 16 Grad kann es ortsweise geben. Gerade passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am kommenden Sonntag, dem 1. März.

