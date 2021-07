Neue Unwetter drohen – Experten warnen: „Jetzt kommt es ganz dicke“

Die Unwetter gehen in Deutschland in die nächste Runde. Dramatische Regenmengen werden erwartet. Experten warnen beim Wetter sogar vor größerem Hochwasser.

Offenbach - Deutschland hat es in diesem Jahr mit einem regelrechten Unwetter-Sommer zu tun. Immer wieder ziehen Gewitter*, teilweise sogar richtige Unwetter*, über das Land. Starkregen sorgte schon in vielen Regionen für Überschwemmungen. Eine Entspannung beim Wetter* ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es könnte sich nochmal richtig zuspitzen.

Der Sommer scheint derzeit ins Wasser zu fallen. Im Juni gab es zwar eine kurze aber intensive Hitzewelle, seitdem geht es beim Wetter jedoch recht ungemütlich zu. Vor allem der Süden von Deutschland wurde stark von Unwettern getroffen. Auch für die kommenden Tage sieht es nicht nach Freibad-Wetter aus. Doch im Fokus steht diesmal nicht der Süden, sondern vor allem der Westen.

Wetter: Extreme Regensummen in Deutschland – Hochwasser droht

„Jetzt kommt es ganz dicke“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net und meint damit die nächsten Unwetter, die auf Deutschland zukommen. Vor allem die Regensummen, die in einigen Regionen erwartet werden, bereiten dem Experten Sorgen.

„Besonders Richtung Eifel geht die Post in Sachen Niederschläge ab. Bis zu 140 Millimeter sind dort binnen zwei bis drei Tage möglich. Das wird an Bächen und Flüssen verbreitet zu Hochwasser führen und das von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland bis nach Baden-Württemberg“, so Jung. Auch der Rhein-Pegel könnte noch einmal drastisch ansteigen.

Tag Vorhersage Montag (12.07.2021) 23 bis 29 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, aus Westen gegen Abend Schauer und Gewitter Dienstag (13.07.2021) 22 bis 31 Grad, im Westen und Südwesten viel Regen, sonst schön Mittwoch (14.07.2021) 17 bis 33 Grad, im Osten sommerlich und heiß, im Westen immer wieder viel Regen Donnerstag (15.07.2021) 17 bis 29 Grad, durchwachsen, ein Mix aus Sonne und Wolken, weitere Schauer und Gewitter Freitag (16.07.2021) 22 bis 28 Grad, Mix aus Wolken und Schauern Samstag (17.07.2021) 18 bis 27 Grad, mal Sonne, mal Gewitter (Quelle: wetter.net)

Wetter in Deutschland: Unwetter-Serie geht weiter – Westen von Starkregen betroffen

Problematisch wird es, da die Pegel vieler Flüsse und Bäche bereits sehr weit oben sind. Bei erneut starken Regenfällen drohen also größere Hochwasser* in Deutschland. Noch sei nicht ganz sicher, welche Regionen in den kommenden Tagen von den starken Regenfällen betroffen sein werden. Der Schwerpunkt liege im Westen, Südwesten und auch in der Schweiz, so der Meteorologe. Im gesamten Einzugsgebiet des Rheins könnte es kritisch werden.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD)* mit Sitz in Offenbach sagt für die kommenden Tage örtlich Gewitter mit teils heftigem Starkregen voraus. Schon am Montag (12.07.2021) soll es mit dem Dauerregen losgehen.

Wetter-Wirrwarr in Deutschland: Hitze im Osten – Bis zu 33 Grad möglich

Doch nicht überall wird es nass. Erneut sitze Deutschland zwischen den Stühlen. Denn auf der einen Seite kommt heiße Luft aus Osteuropa und die sorgt auch im Osten des Landes für Hitze. Bis zu 33 Grad sind dort am Mittwoch (14.07.2021) möglich. Auf der anderen Seite rücken dagegen die kühlen Luftmassen aus Westen und Nordwesten an. „Beides trifft sich genau über Deutschland und das seit Wochen. Das ist wirklich eine brisante und gefährliche Mischung“, erklärt Jung. Und wie geht es dann weiter?

Einen Lichtblick beim Wetter in Deutschland gibt es, so Jan Schenk von weather.com. Nach Donnerstag (15.07.2021) soll mit dem Regen erstmal Schluss sein. Dann komme der Sommer* erstmal wieder zurück. Nach den ganzen Gruselprognosen für Deutschland könnte der Juli also in der zweiten Hälfte doch noch zu einem Sommermonat werden. Wie der August wird und ob dann ein Katastrophen-Sommer droht, bleibt abzuwarten. (svw) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

