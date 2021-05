„Wärme-Ei“ rauscht heran: Hitze-Überraschung am Muttertag

Das ungemütliche Wetter in Deutschland könnte schon bald vorbei sein. Denn ein „Wärme-Ei“ rauscht heran.

Offenbach – Das Wetter* in Deutschland spielt aktuell verrückt. Während im Februar die Temperaturen auf 22 Grad Celsius hochschnellten, ließ der Frühling* bisher konstante, schöne Phasen vermissen. Die Sehnsucht nach sonnigen Tagen ist groß – und könnte jetzt im Mai in Erfüllung gehen. Denn aktuelle Prognosen* sagen 30 Grad Celsius* am Muttertag voraus. Doch es gibt einen großen Haken.

Bis es soweit ist, wird es recht turbulent. „Der Mai könnte in den ersten zehn Tagen schon sehr chaotisches Wetter bringen. Von allem etwas: Unwetter* durch Starkregen, wieder Nachtfröste und dann sogar kurzzeitig mal Sommerwärme. Alles nichts von langer Dauer und immer ein wildes hin und her“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Prognosen sehen ersten Hitzetag am Muttertag

Während über dem Südosten Europas seit einigen Tagen sehr warme Luftmassen liegen, ist es im westlichen Europa eher zu kalt. Daran ändert sich erst einmal nichts, doch kurz vorm Muttertag kommt es zum rasanten Umschwung. Dann rauscht nach aktuellen Prognosen ein „Wärme-Ei“ heran und bringt sommerliches Wetter. „Am Oberrhein wären rund um den Muttertag sogar das erste Mal in diesem Jahr knapp 30 Grad drin und damit der erste Hitzetag des Jahres“, berichtet Jung.

Doch von beständigem und dauerhaftem Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und Wärme fehlt jede Spur. Denn kurz nach dem Hitze-Hoch an Muttertag kommt es schon wieder zu einem heftigen Temperatursturz. Sogar Bodenfrost ist dann wieder möglich. „Der April, der macht was er will und der Mai nun scheinbar auch noch. Die Chancen für ruhiges, stabiles und sonniges Maiwetter in der ersten Monatshälfte sinken derzeit rapide gegen Null“, prognostiziert Jung.

Wetter in Deutschland: Achterbahnfahrt im Mai geht weiter

Das Langzeitprognose für das Wetter im Mai in Deutschland bestätigt diesen Trend. Die Temperaturen fahren weiter Achterbahn, ein stabiles Hochdruckwetter soll nach aktuellen Prognosen bisher nicht in Sicht sein. Etwas extremer könnte das Wetter im Sommer werden. Die Langzeitprognosen rechnen zwar mit einer moderaten Wärme, doch Jung schließt größere Hitzewellen nicht aus. (Christian Weihrauch) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

