Neue Hitzewelle mit Unwettern droht Deutschland

Beim Wetter im Juli bleibt es spannend. Neben Unwettern ist in Deutschland auch wieder Hitze möglich. Die Prognosen werden konkreter.

Update vom Donnerstag, 01.07.2021, 12.00 Uhr: Der Juli hat begonnen, nach richtigem Sommer-Wetter sieht es zumindest zum Monatsanfang hin jedoch noch nicht aus. Vielerorts in Deutschland ist es nass und grau. Wird es so auch weitergehen?

Erste Prognosen für das Wetter im Juli hatten Sommer-Fans noch Hoffnung gemacht, doch die Lage scheint sich erneut geändert zu haben. Nach einem beständigen Sommermonat sieht es eher nicht aus. Der Juli startet, wie der Vormonat endet. Es deuten sich bereits neue Gewitter an. „Bis Mitte Juli zeigen die Prognosen einen sehr wechselhaften Monat. Es drohen neue Starkregenfälle, Gewitter und Unwetter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Wetter im Juli: Deutschland steckt im Tropensommer – Hitze und Unwetter drohen

Wer dabei jedoch an niedrige Temperaturen denkt, täuscht sich. Mit Blick auf das amerikanische Wettermodell könnte es in einigen Regionen von Deutschland wieder richtig heiß werden. „Der Tropensommer geht weiter“, so Jung.

+ Deutschland droht eine neue Hitzewelle. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Diesem Trend zum Wetter im Juli schließen sich die Experten von wetter.de in ihrer Langzeitprognose an. Bis ins erste Juli-Drittel soll es eher wechselhaft bleiben. Während es im Westen kühler zugeht, können die Temperaturen im Osten aber nochmal richtig steigen. Im Süden verheißt der Blick auf die Prognosen nicht viel Gutes. Dort könnte es ein richtiger Unwetter-Sommer werden.

Wetter in Deutschland: Prognose für Juli korrigiert – Wende deutet sich an

Erstmeldung vom Montag, 21.06.2021, 11.00 Uhr: Offenbach – Der Sommer scheint in Deutschland angekommen zu sein. Der Juni legte bereits kräftig vor. Extreme Temperaturen und tropische Nächte brachten die Menschen im Land ordentlich ins Schwitzen. Mehr als 35 Grad Celsius* wurden in vielen Regionen gemessen.

Solche Werte gibt es normalerweise erst Ende Juli oder Anfang August. Setzt sich dieser Trend also fort? Erste Prognosen zeigten zunächst eher durchschnittliches Wetter* für den zweiten Sommermonat. Doch die Modelle haben ihre Vorhersage korrigiert.

Jahr Durchschnittstemperatur 2020 17,7 Grad Celsius 2019 18,9 Grad Celsius 2018 20,2 Grad Celsius 2017 18,1 Grad Celsius (Quelle: DWD)

Der Juli in Deutschland gilt statistisch gesehen als der wärmste Monat des Jahres. Besonders heiß war es 2019. Im letzten Drittel des Monats wurde in vielen Regionen die 40-Grad-Marke geknackt. Der heißeste Ort war das niedersächsische Lingen, wo satte 42,6 Grad gemessen wurden - ein Hitzerekord.

+ Im Juni brachte eine Hitzewelle Deutschland ins Schwitzen. Geht es so auch im Juli weiter? © Bodo Marks/dpa

Auch 2020 kam es am Ende des Monats zu einer kurzen, aber intensiven Hitzewelle, die vor allem den Süden des Landes traf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)* mit Sitz in Offenbach berichtete. Droht so ein Hitze-Hammer auch im Juli 2021?

Wie wird das Wetter im Juli 2021? Urlaubszeit in Deutschland

Temperaturen über 30 Grad würden vor allem diejenigen freuen, die im Juli Urlaub in Deutschland machen. Da die Sommerferien in vielen Bundesländern im Juli beginnen, zählt der Monat zur Haupturlaubszeit. Nur Schüler aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten etwas früher in die Ferien.

Langfristmodelle berechneten zunächst einen durchschnittlichen und wechselhaften Sommer* 2021. Noch im Mai waren die Aussichten für Deutschland gefühlt eher zu kühl. Nur im Süden des Landes zeigte sich im Juli ein leichtes Plus. Das hat sich nun geändert. „Die neusten Berechnungen geben vor allem Sommerfans Grund zur Hoffnung“, sagt Corinna Borau von wetter.com in ihrer Sommerprognose.

Wetter in Deutschland: Prognose für Juli 2021 – „Badetaugliche Temperaturen“

Nun könnte es doch wärmer und trockener werden. Das Europäische Langfristmodell (ECMWF) zeigt deutlich wärmere Werte für Juli. „Da sind badetaugliche Temperaturen von über 25 oder über 30 Grad locker drin“, so Borau. Ähnlich sieht es das amerikanische Landfristmodell (NOAA). „Über Deutschland verbreitet eine positive Temperaturabweichung. Im Süden sogar ein bis zwei Grad zu warm“, fasst es die Meteorologin zusammen. Dafür soll es jedoch auch wieder zu trocken werden.

Doch bei den Aussichten bis Ende Juli sind nach den Experten von wetter.de auch einige Berg- und Talfahrten dabei, die durchaus mal mit Schauern und Gewittern* verknüpft sein könnten. Insgesamt geht der Trend aber zu einem warmen und trockenen Juli. Ob sogar wieder Hitzewellen dabei sind, bleibt abzuwarten. Aktuelle Trends sind wie immer beim Wetter mit Vorsicht zu genießen. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sieht es zumindest für Ende Juni und Anfang Juli noch nicht nach der großen Hitze aus. „Es bleibt normal temperiert“.

Spannend bleibt es auch mit Blick auf den restlichen Sommer. Denn Fakt ist: Die Wetter-Extreme nehmen zu. Auch im August soll es eher zu trocken werden. „Gerade die Trockenheit könnte zu einem Problem werden", sagte auch Jung in seiner Sommerprognose.

