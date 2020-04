Wie wird das Wetter an Ostern 2020? Experte in Sorgen

Wie wird das Wetter an Ostern 2020 in Deutschland? Ein Experte ist wegen der Vorhersage besorgt.

Wetter* in Deutschland: Wie wird das Wetter an Ostern 2020?

An keinem Feiertag ist das Wetter so facettenreich

Experten sorgt sich beim Blick auf die Wettervorhersage

Update vom Mittwoch, 01.04.2020: Wie wird das Wetter an Ostern 2020 in Deutschland? Müssen die Menschen an den Feiertagen mit Schnee rechnen oder gibt es Sonne satt? Die Vorhersagen werden immer genauer und bringen einen eindeutigen Trend zutage.

Wetter an Ostern 2020 in Deutschland bereitet einem Experten Sorge

Das Wetter in der Karwoche bringt Sonne satt in Deutschland und Temperaturen über 20 Grad. Einem Meteorologen bereitet das Wetter in der Karwoche und an Ostern Sorgen. „Viel Sonne und Wärme und dann darf man fast gar nicht rausgehen und sich nicht in Parks treffen. Da müssen wir mal sehen, wie sich die Menschen bei dieser kommenden Wetterlage noch dran halten werden. Das macht Sorgen“, erklärt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Denn wegen des Coronavirus* gibt es in Deutschland je nach Bundesland Kontaktsperren* oder Ausgangsbeschränkung.

Erstmeldung vom Montag, 30.03.2020: Offenbach – Wie wird das Wetter an Ostern in Deutschland 2020? Es gibt keinen Feiertag im Jahr, an dem das Wetter so facettenreich ist, wie das Osterwochenende. Von strömendem Regen über Frost und Schneefall bis hin zu strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist noch einmal alles drin. Doch wie wird das Wetter an Ostern in diesem Jahr? Eine erste Prognose.

Wie wird das Wetter in Deutschland an Ostern 2020? Langzeitprognose zum Frühling ist wichtig

Der Hauptgrund dafür, dass das Wetter an Ostern so facettenreich sein kann, ist der variable Termin des Festes. Es fällt nämlich nicht immer auf dasselbe Datum, sondern richtet sich nach dem Mond. Das Osterfest ist nämlich immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling*. Dabei wurde allerdings nicht der tatsächliche Frühlingsbeginn festgelegt, sondern immer der 21. März. Der früheste Ostertermin ist damit der 22. März, der späteste der 25. April. 2020 beginnt das Osterfest mit dem Gründonnerstag am 9. April.

Doch wie wird das Wetter an Ostern 2020? Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Langzeitprognose für das Wetter im Frühling in Deutschland. Demnach steuert Deutschland auf einen Rekordfrühling zu, der regelmäßig an der 20-Grad-Marke kratzt und schon bald die 25-Grad-Marke erreichen könnte. Für die Natur hat das ernste Folge: Weil es zu wenig regnet, droht Dürre.

Wetter in Deutschland: So wird Ostern 2020 – Erste Prognose

Die ersten Prognosen für das Wetter an Ostern schließen sich dem Langzeittrend für das Wetter im Frühling in Deutschland an. Demnach ist ein erneuter Wintereinbruch mit Schnee und glatten Straßen am Osterfest 2020 nahezu ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil: An Ostern soll sich der Frühling nach einer ersten Vorhersage von wetter.de von seiner schönen Seite zeigen - zumindest in Teilen des Landes

Zum Beginn des Osterfests an Gründonnerstag (9. April) und Karfreitag (10. April) sieht es nach ersten Vorhersagen nach Höchstwerten von bis zu 20 Grad aus. Diese kommen vor allem im Südwesten vor. An der Küste von Deutschland wird es um einiges kälter: Dort erreichen die Spitzenwerte maximal 12 Grad. Wer allerdings ein windgeschütztes Plätzchen findet, kann es bei diesen Temperaturen sicherlich gut aushalten.

Wetter an Ostern 2020 in Deutschland soll milder als im Durchschnitt werden

Auch das Wetter am restlichen Osterfest fällt milder aus, als es durchschnittlich in Deutschland der Fall ist. An diesen Tagen treten vermutlich Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad auf.

Obwohl es bis Ostern noch ein paar Tage hin ist, werden die Langzeitprognosen immer genauer. Ein überraschender Umschwung kann das Wetter in Deutschland noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln. Je näher das Osterfest 2020 allerdings rückt, desto präziser werden die Prognosen.

Von Christian Weihrauch

Nicht nur an Ostern soll es wärmer werden als im Durchschnitt: Das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland soll rekordverdächtig werden.

