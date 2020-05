Kälteschock zum Muttertag – Experte: „Böses Erwachen

Das Wetter am Muttertag 2020 in Deutschland hält einige Überraschungen parat. Ein Experte spricht vom „bösen Erwachen“.

Wie wird das Wetter* zum Muttertag in Deutschland?

Vorhersage* hält einige Überraschungen parat

Experte spricht von „bösem Erwachen“

Offenbach – Wie wird das Wetter in Deutschland am Muttertag 2020? Der Mai zeigt sich bisher von seiner extremen Seite. Von Gewitter*, Regen* bis hin zu sommerlichen Temperaturen war bisher alles drin. Ein Wetterexperte spricht jetzt beim Blick auf die Vorhersage von einem Kälteschock im Frühling* zum Muttertag. Er hält einige Überraschungen parat.

Wetter in Deutschland: Kälteschock zum Muttertag droht

Der Muttertag in Deutschland ist – wie der Name schon sagt – ein Tag zur Ehre der Mutter. Er ist kein gesetzlicher Feiertag, sondern findet immer am zweiten Sonntag im Mai statt. Das ist 2020 der 10. Mai. Das haben die Floristenverbände in Deutschland festgelegt. Das Wetter am Muttertag in Deutschland kann so extrem werden wie das Wetter im Mai – von Tagen wie im Sommer* bis Schneeflocken ist eigentlich alles drin. Ein Blick auf die Vorhersage überrascht aber dennoch.

Denn während das Wetter in Deutschland am Muttertags-Wochenende an der 30-Grad-Marke kratzt, folgt spätestens in der Nacht zum Montag (11.05.2020) der Kälteschock – vielleicht sogar schon am Muttertag selbst. Wetterexperte Dominik Jung spricht von einem „bösen Erwachen“ pünktlich zum Muttertag.

Wetter in Deutschland: Schneit es am Muttertag? So stehen die Chancen

Denn aus dem Norden kommen eisige Temperaturen und haben das Wetter in Deutschland fest im Griff. Im Süden kann es in tieferen Lagen noch einmal zu Schneefall kommen. In Städten wie München und Augsburg ist die Wahrscheinlichkeit auf weiße Flocken alles andere als gering. Nachts droht Frost, die Temperaturen überschreiten auch tagsüber stellenweise nicht die 5-Grad-Marke.

„Nachdem es zuvor sommerlich schön und warm war, stürzen die Temperaturen in den Keller. Gefahr für die Natur und die Landwirtschaft. Spätfröste können die Blüten schädigen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Spannende Wetterlage rund um den Muttertag

Der Experte spricht von einer spannenden Wetterlage rund um den Muttertag. „Allerdings sind es bis dahin noch ein paar Tage und daher heißt es noch abwarten, Details sind noch unsicher. Doch es könnte ein recht üppiger Temperatursturz werden. Am Muttertag noch Sommerwerte über 25 Grad und am Montag nur noch Werte um 5 Grad. Das wäre gefühlt ein Sturz vom Sommer in den Spätwinter“, sagt Jung über das Wetter in Deutschland am Muttertag.

Generell ist das Wetter im Mai in Deutschland für seine Extreme bekannt. Das aktuelle Wetter im Mai gibt es im News-Ticker.

Von Christian Weihrauch

Rubriklistenbild: © Symbolbild: Purbu Zhaxi/XinHua/dpa