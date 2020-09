Wetter in Deutschland: Heftiger Schneefall und ein Temperaturschock drohen – Meteorologin: „Es wird richtig, richtig kalt“

Ein Temperatursturz sorgt nun für ungemütliches Wetter in Deutschland. Schnee, Glatteis, Frost und Dauerregen sind die Folge.

Update vom Freitag, 25.09.2020: Das Wetter im Herbst in Deutschland zeigt sich jetzt von seiner ungemütlichen Seite. Ein arktischer Kälteeinbruch sorgt für einen Temperaturschock am Wochenende. Die Temperaturen sind für den September viel zu kalt. In manchen Teilen von Deutschland drohen heftiger Schneefall, Glatteis und Nachtfrost.

Wetter in Deutschland: Temperaturschock bringt eisige Temperaturen

„Es wird richtig, richtig kalt“, erklärt Meteorologin Sarah Hachenberger von „The Weather Channel“ im Video. So klettern am Samstag die Temperaturen im Süden und im Osten des Landes nur selten über die 10-Grad-Marke. Die kälteste Nacht des Wochenendes ist die auf Sonntag. Vor allem in der Nähe der Alpen sind satte Minusgrade drin. So erwarten die Experten in Garmisch-Partenkirchen bis zu - 5 Grad.

Gleichzeitig fällt die Schneefallgrenze laut wetter.net tiefer, als zunächst gedacht: auf 700 Metern (siehe Erstmeldung). Rund um Garmisch-Partenkirchen droht kräftiger Schneeregen und zum Teil lokal sogar Schnee. Das Wetter in den Alpen und im Schwarzwald in Deutschland wird winterlich. In den Alpen erwarten Meteorologen auf 5500 Metern bis zu - 25 Grad Celsius. In hohen Lagen kann es in den Alpen bis zu einem Meter Neuschnee geben. Im Schwarzwald ist es zwar deutlich weniger, dennoch sollte man bei einem Ausflug Winterreifen und Schneeketten nicht vergessen.

Wetter in Deutschland: Dauerregen bestimmt das Wochenende

Im Rest von Deutschland sieht es eher weniger nach Schnee aus, trotzdem bleibt es ungemütlich. Vor allem im Osten und im Süden des Landes bestimmt Dauerregen das Wochenende. Wer einen Ausflug in der Natur plant, sollte sich lieber eine Alternative überlegen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 23.09.2020: Offenbach – Das Wetter im Herbst in Deutschland hat sich bisher von seiner schönen Seite gezeigt: Der Himmel war blau, die Sonne schien und die Temperaturen erreichten an einigen Tagen sogar die 30-Grad-Marke. Dass es nicht ewig so weitergehen würde, war klar: Jetzt kommt mit dem kalendarischen Herbstanfang ein heftiger Temperatursturz. Dafür sorgt ein arktischer Kälteeinbruch, der aus dem Norden anrollt und sich vor allem am Wochenende bemerkbar macht.

Wetter in Deutschland: Nach dem Sonnenschein kommt der heftige Temperatursturz

Ab Donnerstag (24.09.2020) dominiert Tiefdruckwetter mit Wolken, Wind und Niederschlag das Bild in Deutschland. Dabei bleibt es nicht überall nur bei Regen, sondern in einigen Gebirgen soll sogar Schnee fallen. In den Alpen wird es dabei laut den Meteorologen von wetter.de „haarig“.

Das Wetter am Donnerstag in Deutschland wird nach der Vorhersage eher durchwachsen. Regen, lokale Gewitter und freundliche Phasen wechseln sich miteinander ab. Dabei schwanken die Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Wetter in Deutschland: Meteorologen erwarten heftigen Schneefall

Der heftige Temperatursturz folgt dann am Freitag (25.09.2020). Das Wetter wird mit starken Regenschauern, Wind und Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad Celsius recht ungemütlich. Die Aussichten für das Wochenende (26. und 27.09.2020) sind nicht erfreulicher für alle, die einen Ausflug im Freien planen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 16 Grad Celsius, genauso sinkt auch die Schneefallgrenze.

In den Alpen und auf den Schwarzwaldgipfeln droht kräftiger Schneefall oberhalb von circa 1500 Metern. Die Schneefallgrenze kann laut wetter.de sogar bis auf 1200 Meter fallen. Meteorologin Sarah Hachenberger von „The Weather Channel“ rechnet sogar damit, dass sie in den Alpen in der Nacht auf Samstag bis auf 900 Metern sinkt.

Wetter in Deutschland: Bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen

In extremen Lagen oberhalb von 3000 Meter erwarten die Experten bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen, darunter fallen vermutlich zwischen 30 bis 50 Zentimeter. Im Schwarzwald fällt ebenfalls Schnee, es soll aber weitaus weniger als in den Alpen sein. Dennoch sollte jeder, der einen Ausflug in die Alpen oder den Schwarzwald plant, die Winterausrüstung auf keinen Fall vergessen. (Von Christian Weihrauch)

