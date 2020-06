Schwere Unwetter verwüsten viele Orte in Deutschland: Erste Tornado-Vorstufe gesichtet

Seit Samstagnachmittag ziehen schwere Unwetter über Deutschland. Neben starken Gewittern wurde auch die Vorstufe eines Tornados gesichtet. Und die Unwetterwarnung bleibt bestehen.

Vorhersage* für das Wetter* in Deutschland: Unwetter sind im Juni im Anmarsch Gewitter, Hagel, schwere Sturmböen und Sturzfluten drohen, erste Tornado-Vorstufe gesichtet

Hagel, schwere Sturmböen und Sturzfluten drohen, erste Tornado-Vorstufe gesichtet Experte warnt vor „brenzliger Wetterlage“ - mit unserer News-App bleiben Sie immer auf dem Laufenden

+++ 14.10 Uhr: Schwere Gewitter haben am Samstag bereits landesweit zu Hunderten Rettungseinsätzen geführt. Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und Blitzeinschläge. Doch einige Orte hat es mit besonderer Wucht getroffen. In Bayern evakuierten die Behörden einen ganzen Ortsteil, in Flensburg bewahrte die Feuerwehr ein Pferd vor dem Erstickungstod.

Im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen musste ein ganzer Ortsteil evakuiert werden, nachdem durch die starken Regenfällen ein Bach über die Ufer getreten war. Betroffen waren nach Angaben der Polizei Dutzende Bewohner.



Unwetter in Deutschland: Zahlreiche Ortschaften durch Regen und Schlamm verwüstet

Schwer betroffen von Regenfällen und Hochwasser war auch der Landkreis Aschaffenburg. „In der Gemeinde Haibach stand ein Haus bis zum Erdgeschoss unter Wasser“, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohnerin kam verletzt ins Krankenhaus. Zahlreiche Keller liefen voll. Etliche Straßen wurden von Schlamm überspült.



In Schleswig-Holstein musste die Feuerwehr ausrücken, um ein verunglücktes Tier zu retten: Ein Wallach sei in ein Erdloch gerutscht, da der Boden aufgrund der Nässe nach den Regenfällen nachgegeben habe, teilte die Feuerwehr in Flensburg mit. Das Tier landete auf dem Rücken und drohte zu ersticken, die Situation sei "akut lebensbedrohlich" gewesen. Die Einsatzkräfte gruben das Pferd frei und halfen ihm auf die Beine.



Schwere Unwetter ziehen über Deutschland: Erste Tornado-Vorstufe gesichtet

Update vom 14.06.2020, 8.15 Uhr: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind heftige Gewitter über Deutschland hinweg gezogen. Vor allem in Bayern wurde aus einer Unwetterwarnung ernst: Es gab starke Gewitter. Aber auch in Bremen und Hannover wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. In Lübeck wurden zwei Menschen verletzt, die sich bei schwerem Gewitter in der Nähe eines Schuppens aufhielten, der von einem Blitz getroffen wurde und dadurch in Brand geriet. Beide mussten ins Krankenhaus.

Am späten Nachmittag zeigte sich in Paderborn ein beeindruckendes Wetterphänomen: Eine sogenannte Funnel-Cloud. Dabei handelt es sich um eine Trichterwolke, die eine Vorstufe zu einem Tornado sein kann.

In Paderborn bliebt es am Samstag glücklicherweise nur bei dieser Vorstufe eines Tornados. Die „Funnel-Cloud“ berührte nicht den Boden.

Auch für Sonntag (14.06.2020) gibt es für weite Teile Deutschlands Unwetterwarnungen.

+++20.15 Uhr: Im Norden und im Osten des Landes sorgten Regen und Unwetter bereits am frühen Nachmittag für Einsätze der Feuerwehr, nun breiten sich die Gewitterzellen immer weiter aus. Wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage erklärt, haben Regionen um Bremen und Hannover noch immer mit der höchsten Wetterwarnstufe zu kämpfen.

Unwetterwarnung: Gewitterzellen breiten sich am Abend auch im Süden aus - Es kommt bereits zu Verkehrsbehinderungen

Doch nun breiten sich die Unwetter auch in den Süden aus. Neben Ravensburg hat auch Garmisch-Partenkirchen bereits die Unwetterwarnstufe zwei des DWD erreicht. In diesen Regionen muss neben einem schweren Gewitter auch mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Im Laufe der Nacht können sich die Gewitterzellen verbinden und in weiteren Regionen für schwere Unwetter sorgen.

Auch einige Regionen in Hessen sind bereits betroffen. Auf der Autobahn 7 im Bereich der Landesgrenze zwischen Hessen und Niedersachsen haben Gewitter und starke Regenfälle am Samstag bereits für schwere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Witterungsbedingt sei es zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen, teilte die Polizei mit und rief zu besonderer Vorsicht auf.

Unwetterwarnung: Schwere Gewitter ziehen über Deutschland

+++ 17.15 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Nachmittag ein Update für die Entwicklung der Unwetter und Gewitter in Deutschland veröffentlicht. Es gilt weiter die Unwetterwarnung für viele Regionen in Deutschland. Am Samstagnachmittag befinden sich die schweren Gewitterzellen mit Starkregenfällen eher im Nordosten des Landes.

Am Abend werden dann im Süden die ersten schweren Gewitter mit Unwetterpotenzial aus den Alpen kommend erwartet. Am Sonntag entwickelt sich der Schwerpunkt der Gewitter und Unwetter dann eher nach Südwesten.

Hier finden Sie das Update vom Unwetterclip über die Unwetterlage von Freitag bis Sonntag (12. bis 14.06.20). Der Fokus liegt auf dem heutigen Samstag (13.06.20) und Sonntag (14.06.20). /V https://t.co/zP3umXlJsa — DWD (@DWD_presse) June 13, 2020

Unwetterwarnung: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

+++ 12.50 Uhr: Stündlich zieht sich der Himmel über Deutschland weiter zu. Wetterexperten rechnen mit einem „bösen Dreiklang“ aus Gewitter, Starkregen und Hagel. Wie wetter.de berichtet, kommt das Gewitter dieses Mal aus einer ungewöhnlichen Richtung, nämlich aus Osten. In Deutschland haben wir in der Regel eine Westwetterlage. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat seine Unwetterwarnung für bestimmte Regionen in Deutschland auf die höchste Stufe gesetzt. Dort sind auch Tornados möglich.

Aktuell gelten die Unwetter-Warnungen mit schweren Gewittern für:

Teile von Brandenburg

Teile von Schleswig-Holstein

Die Meteorologen auf wetter.de rechnen mit der ersten starken Gewitter-Front dieses Sommer 2020 in Deutschland.

Unwetterwarnung in Deutschland: Gewitter, Starkregen und Hagel

Update vom Samstag, 13.06.2020, 10.11 Uhr: Gewitter-Warnung für zwei Kreise in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine Unwetterwarnung heraus und rechnet mit schwerem Gewitter. Von dem heftigen Wetter in Teilen von Deutschland bleibt auch Hessen nicht verschont.

Im Wetteraukreis kann es zu Gewitter mit Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Sturm mit Böen von bis zu 100 Stundenkilometern und Hagel mit bis zu drei Zentimetern Größe kommen. Die Warnung des DWD in Offenbach gilt von 12 Uhr bis 6 Uhr am morgigen Sonntag (14.06.2020).

Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt: Schwere Gewitter in Hessen – Das Wetter in Deutschland bleibt ungemütlich

Ähnlich gefährlich wird das Wetter im Main-Kinzig-Kreis. Gewitter können auch hier bis zu 40 Liter pro Quadratmeter an Starkregen bereithalten. Ebenso werden vom DWD heftige Sturmböen und große Hagelkörner mit bis zu drei Zentimetern Größe erwartet. Die Unwetter Warnung gilt ebenso von Samstag 12 Uhr bis Sonntagmorgen 6 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach fügt in seiner Warnung hinzu: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.“

Unwetterwarnung in Deutschland am Wochenende - Starkregen, Sturm und gefährlicher Hagel

Update vom Samstag, 13.06.2020, 09.27 Uhr: Für Deutschland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vor starkem Gewitter gewarnt. Am Morgen ist das Wetter in Deutschland noch relativ ruhig und es gibt nur vereinzelt Gewitter im Norden und Osten. Später, prognostiziert der Deutsche Wettterdienst, könnten sich die Gewitter aber auch im Süden und Südwesten ausbreiten. Im Bericht über die Unwetterwarnung für das Wetter in Deutschland ist die Rede von einer überregionalen „Unwetterlage durch schwere Gewitter“.

Lokal begrenzt könne es beim Gewitter in Deutschland zu Starkregen kommen. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von kurzer Zeit könnten dann die Folge sein. Auch große Hagelkörner, mit bis zu vier Zemtimeter Größe könnten vom Himmel kommen. Sturm mit heftigen Böen von bis zu zehn auf der Beaufortskala ist laut dem DWD in Offenbach beim Wetter in Deutschland heute keine Seltenheit.

Unwetterwarnung in Deutschland am Wochenende - Gewitter und Tornados drohen: „Keller werden volllaufen“

Update vom Freitag, 12.06.2020: Dem Wetter in Deutschland drohen am Wochenende Tornados, Gewitter und somit Unwetter. Zwar soll es am Freitag (12.06.2020) 23 bis 30 Grad im Westen und Osten geben. Am Abend kann sich das Blatt aber schon wenden. Dann kann es laut Wetter-Experte Dominik Jung vom Wetterportal Q.net zu ersten Gewittern kommen. Zunächst im äußeren Westen. Das Tief Nadine sorgt für feuchte Luftmassen und treffe auf warme bis heiße Luftmassen aus Osteuropa. „Die Gewitte r liegen nur sehr langsam und an einigen Stellen muss man mit heftigen Unwettern durch Sturzfluten rechne“, sagt Dominik Jung.

Unwetterwarnung in Deutschland: Tornados und Gewitter drohen am Wochenende

Vor allem die Gewitter stellen demnach eine Gefahr dar. „Lokal werden Keller und Häuser volllaufen“, prognostiziert der Diplom-Meterologe für das Wetter in Deutschland am Wochenende. Und das ist noch nicht alles. Sogar Tornados sind möglich. „Am Samstag können verbreitet Gewitter entstehen, die zum Teil heftig ausfallen können, teils mit Starkregen, Hagel und örtlich schweren Sturmböen. Mit den Gewittern steigt auch die Tornadogefahr an“, sagt Tornado-Experte Thomas Sävert von unwetteragentur.de. Es ist also mit Unwetter zu rechnen.

Unwetterwarnung in Deutschland: Ein Überblick auf Gewitter und Tornados am Wochenende

Ein abschließender Überblick auf das Wetter in Deutschland am Wochenende:

Freitag, 24 bis 30 Grad, Gewitter drohen

Samstag, 24 bis 33 Grad, teils heftige Gewitter, Unwetter durch Sturzfluten und Tornados möglich

Sonntag, 17 bis 26 Grad, Gewitter und Unwetter können auftreten

Update vom Montag, 08.06.2020: Das Tornado-Risiko in Deutschland sinkt wieder – Entwarnung gibt es beim Wetter in Deutschland aber nicht. Denn es braut sich eine gefährliche Wetterlage zusammen, die an das Wetter von vor vier Jahren erinnert.

Was sagt die Prognose? Ab der zweiten Wochenhälfte, um Fronleichnam herum, trifft die warme Luft in Deutschland auf feuchte Luftmassen. Beides zusammen führt zu einer schwül-warmen, tropischen Luftmassensuppe, die viele Gefahren birgt. Neben kräftigen Gewittern bringt das Wetter regional Hagel, schwere Sturmböen und sogar Sturzfluten. In kurzer Zeit fällt dann viel Regen über einem Gebiet, was zu Überschwemmungen und großen Schäden führen kann.

Wetter in Deutschland: Hagel, Sturm und Sturzfluten drohen – Experte: „Brenzlige Wetterlage“

„Da werden Erinnerungen an Braunsbach und Simbach vor vier Jahren wach. Damals sorgten langsame, fast stationäre Gewitter für sintflutartige Überschwemmungen und großen Schaden. Gut möglich, dass sich auch am kommenden Juniwochenende so eine gefährliche Wetterlage zusammenbraut. Wieder wird der Regen nicht jeden treffen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Beim Wetter in Deutschland im Juni kann sich die schwül-warme, teils heiße Gewitterluft bis weit in die nächste Woche festsetzen und für eine längere Unwetterphase sorgen. „Ab der zweiten Wochenhälfte steht Deutschland wettertechnisch eine sehr brenzlige Wetterlage ins Haus“, sagt Jung.

Wetter: Experte warnt: Tornados in Deutschland möglich

Update vom Freitag, 05.06.2020: Das Wetter im Juni in Deutschland bleibt ungemütlich. Es besteht laut wetter.de weiterhin erhöhtes Tornadorisiko. Auch wenn Tornados hoffentlich ausbleiben, besteht weiterhin lokal die Gefahr von Unwettern mit schweren Sturmböen, Starkregen und Gewitter in Deutschland.

Update vom Mittwoch, 03.06.2020: Deutschland hat am Dienstag (02.06.2020) den ersten Hitzetag des Jahres erlebt. Die Wetterstation in Trier in Rheinland-Pfalz hat exakt 30,0 Grad gemessen und damit das Kriterium für einen Hitzetag erreicht. Auch am Mittwoch (03.06.2020) zeigt sich das Wetter in Deutschland sommerlich, jedenfalls am Anfang. Denn schon gegen Mittag und spätestens gegen Abend ziehen die ersten Unwetter und Gewitter auf. Am ersten Donnerstag im Juni (04.06.2020) folgt ein krasser Temperatursturz – und es droht sogar Gefahr.

Wetter in Deutschland: Heftiger Temperatursturz - Experte warnt vor Unwettern und Gewitter - Gefahr von Tornados

„Das wird gefühlt ein richtig heftiger Absturz in den Kältekeller. Besonders weil es aktuell Topwerte bis zu 30 Grad gibt und wir im weiteren Verlauf teilweise auf unter 20 Grad abrutschen. Das wird ein ganz schöner Wetterwechsel sein und endlich gibt es Chancen auf Regenfälle, zwar wohl wieder nicht für jeden, aber immerhin doch recht verbreitet. Die Schafskälte kommt zu uns“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Mit dem Temperatursturz kommen auch teils heftige Unwetter mit Starkregen, Hagel, Gewittern und Sturmböen auf Deutschland zu. Doch das Wetter hält noch eine weitere gefährliche Überraschung parat. „Je nach genauer Entwicklung kann es sogar zur Bildung von einzelnen Tornados kommen. Das ist erstmal ein erster Hinweis und die Entwicklung der Wetterlage muss genau beobachtet werden“, erklärt Wetterexperte Jung.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland Mittwoch 21 bis 30 Grad, erst freundlich, dann aus Westen kräftige Schauer und Gewitter Donnerstag 15 bis 28 Grad, wechselhaft, im Osten nochmal warm, Schauer und Gewitter, teils starker Regen Freitag 12 bis 17 Grad, unbeständig und sehr kühl, immer wieder Schauer Samstag 14 bis 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer Sonntag 15 bis 23 Grad, weiterhin Schauerwetter, teils auch Gewitter Montag 12 bis 20 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Schauer Dienstag 13 bis 21 Grad, kaum noch Schauer, mal Sonne, mal Wolken Mittwoch 15 bis 24 Grad, freundlich, Mix aus Sonne und Wolken Donnerstag 20 bis 29 Grad, wieder deutlich wärmer und sonniger

Wetter in Deutschland: Experte warnt vor Tornados und Unwetter im Juni

Update vom Montag, 01.06.2020: Der Start in den meteorologischen Sommer in Deutschland wird verrückt. Das Wetter zeigt sich Anfang Juni von seiner unberechenbaren Seite und wird sogar noch in dieser Woche gefährlich. Doch erst einmal wird es sonnig und mild.

Die Temperaturen schnellen von Montag (01.06.2020) an in die Höhe und knacken schon am Dienstag die 30-Grad-Marke. Das war der erste Hitzetag des Jahres. Ähnlich geht es dann am Mittwoch weiter, doch dann kommt der Wetterumschwung - teilweise sogar schon ab Mittwochnachmittag. Es droht in Teilen von Deutschland sogar Gefahr.

Wetter in Deutschland: Im Juni drohen heftige Unwetter und Gewitter

Denn ab Donnerstag kommt zur trockenen Luft Luftfeuchtigkeit und es drohen zum Teil heftige Gewitter und Unwetter* in Deutschland. „Die erste größere Unwetterlage des Jahres steht in einigen Regionen Deutschlands bevor, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Doch das ist nicht alles, worauf man sich beim Wetter in Deutschland einstellen muss. „Je nach genauer Entwicklung kann es sogar zur Bildung von einzelnen Tornados kommen. Das ist erstmal ein erster Hinweis und die Entwicklung der Wetterlage muss genau beobachtet werden“, erklärt Wetterexperte Jung.



Vorhersage für das Wetter in Deutschland Pfingstmontag Sonne satt, überall bis 15 Sonnenstunden, 22 bis 28 Grad Dienstag 23 bis knapp 30 Grad, viel Sonne und trocken Mittwoch 23 bis 31 Grad, erst sonnig und trocken, zum Abend kräftige Gewitter im Westen und Norden Donnerstag 20 bis 29 Grad, schwül-warm teils heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial Freitag 19 bis 28 Grad, weiterhin schwüle und warme Luft, immer wieder Gewitter mit Gefahr von Sturzregen und Hagel, sowie Sturmböen Samstag 16 bis 25 Grad, weitere Schauer und heftige Gewitter, lokal auch immer wieder Sonnenschein Sonntag nur noch 14 bis 19 Grad, sehr kühl, Schauerwetter, verfrühte Schafskälte*

Update vom Mittwoch, 27.05.2020: Der Juni ist beim Wetter in Deutschland ein besonderer Monat: Zum einem Beginn der Sommer im Juni, zum anderen ist es der Monat mit den meisten Regentagen im Jahr. Auch der Start in den Juni 2020 wird turbulent, wie die aktuellen Wetterprognosen nun verraten.

Wetter in Deutschland: Erster Hitzetag 2020 Anfang Juni? Gewitter drohen

Denn die Temperaturen in Deutschland sollen nach Pfingsten kräftig anziehen und ab Mittwoch (3. Juni 2020) an der 30-Grad-Marke kratzen. Das wäre damit der erste Hitzetag des Jahres. Das Wetter soll laut daswetter.com aber nicht nur heiß, sondern vor allem ziemlich unangenehm werden. Auf Deutschland kommt eine schwül-warme Wetterlage zu, die ein erhöhtes Gewitterrisiko mit sich bringt. Wo es Gewitter* gibt, lässt sich aktuell noch nicht vorhersagen.

Erstmeldung vom Donnerstag, 14.05.2020: Offenbach – Wie wird das Wetter im Juni 2020 in Deutschland? Der Juni ist meteorologisch gesehen der erste Sommermonat des Jahres und ist ein ganz besonderer Monat, wie die ersten Wettervorhersagen zeigen.

Wetter in Deutschland: Im Juni beginnt der Sommer

Ab einer Temperatur von 25 Grad sprechen Experten von einem Sommertag. Deshalb ist es kein Wunder, dass es in Deutschland schon im April und Mai die ersten Sommertage gab. Denn das Wetter im Frühling in Deutschland war für seine Verhältnisse viel zu mild. Der Juni ist nun genau der Monat, der den Übergang vom Frühling* zum Sommer* bildet. Am 20. Juni ist der erste Sommertag, doch auch schon vorher können die Temperaturen sommerlich werden, wie ein Blick auf die Vorhersage zeigt.

Denn das Wetter im Juni 2020 in Deutschland ist erneut von großer Trockenheit geprägt. Deutschland steuert beim Wetter bereits auf das dritte Dürrejahr in Folge zu. Um das Defizit aufzuheben, bräuchten wir mehrere nasse Monate und viel Regen* – und danach sieht es derzeit nicht aus. Deutschland droht beim Wetter sogar ein neuer Rekordsommer.

Wetter in Deutschland: Juni 2019 stellte neuen Rekord auf

Das Wetter im Juni bildet dabei keine Ausnahme. Schon der Juni 2019 war der wärmste und sonnigste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Bernburg an der Saale wurden 39,6 Grad Celsius gemessen. Doch der Monat ist ebenso wie der Mai für seine starken Temperaturschwankungen bekannt: In Villingen-Schwenningen wurden 2019 – 3,5 Grad Celsius gemessen.

Fenster nach draußen: Guten Morgen mit diesem Tagesbeginn über #Offenbach am Main heute um 7.00 Uhr. Foto: DWD-Webcam #wirbleibenzuhause /kis pic.twitter.com/GceEsqkE9z — DWD (@DWD_presse) May 13, 2020

Der Juni ist in Deutschland beim Wetter ein besonderer Monat – und zwar der nasseste Monat von allen. Im Schnitt regnet es laut wetter.com an elf Tagen und es fallen 81 l/m. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 15 Grad Celsius. Bleibt im Juni 2020 der viele Regen aus, dürfte sich die Dürre weiter zuspitzen.

Wetter in Deutschland: Im Juni kommt die Schafskälte

Eine weitere Besonderheit im Juni ist die Schafskälte von 4. bis 20. Juni. Sie ist eine meteorologische Singularität ähnlich wie die Eisheiligen*. Von 4. bis 20. Juni kann es also noch zu Frost kommen. Das bleibt aber die Ausnahme, denn in einem Punkt sind sich alle Wettermodelle einig: Das Wetter im Juni in Deutschland wird zu mild.

Von Christian Weihrauch

Rubriklistenbild: © DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP