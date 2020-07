Scharfe Trennlinie beim Wetter in Deutschland: Nur eine Hälfte des Landes hat Glück

Beim Wetter in Deutschland zeigt sich laut DWD in Offenbach eine klare Trennlinie, die einmal quer durchs Land führt. Nur eine Hälfte Deutschlands hat Glück mit dem Wetter.

Die Prognose für das Wetter* in Deutschland zeigt ein gespaltenes Bild.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD)* kündigt für den Nordwesten und den Südosten sehr unterschiedliches Wetter an.

an. Für Teile Deutschlands warnt ein Experte sogar vor einem „Sommersturm“.

Update vom Samstag, 04.07.2020, 11.29 Uhr: Das Wetter in Deutschland ist am Wochenende zweigeteilt. Die Trennlinie verläuft einmal schräg durchs Land von der Pfalz bis in die Lausitz, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Südlich davon ist es heiter und trocken. Im Nordwesten von Deutschland sind aber viele Wolken und auch Regen zu erwarten, teils starker Wind und an den Küsten sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge sogar starke bis stürmische Böen.

Ein Wetter-Experte von „The Weather Channel“ spricht sogar von einem regelrechten „Sommersturm" der auf viele Teile Deutschlands zukommt. Weiterhin zeigen sich die Unterschiede im deutschen Wetter auch bei den Temperaturen: Sie erreichen maximal zwischen 20 und 28 Grad.

Für das Wetter in Hessen bedeutet das: Es bleibt hauptsächlich trocken. Nur im Norden kann es einzelne Schauer geben. Erst ist es überall noch bewölkt, aber zum Wochenstart hin wird es immer sonniger. Der Wind frischt laut DWD tagsüber mit teils starken Böen auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis 27 Grad. Am Montag klart es immer mehr auf, aber es wird mit 19 bis 23 Grad etwas kühler in Hessen. Starke Böen sind weiterhin möglich.

+ Beim Wetter in Deutschland sind vor allem im Nordwesten Regen und Sturm zu erwarten. © Boris Roessler/dpa

Wetter in Deutschland: Sonne-Wolken-Mix – Das Wochenende empfängt uns freundlich

Update vom Freitag, 03.07.2020, 07.45 Uhr: Nach einigen unbeständigen Tagen mit Unwettern und Gewittern wird das Wetter in Deutschland am Freitag (03.07.) wieder etwas ruhiger. An den Alpen und in der Nordwesthälfte ist es zunächst noch stark bewölkt, an den Alpen regnet es dazu noch längere Zeit. Auch an der Nordsee bringt das Wetter zum Wochenende noch kurze Schauer. Im übrigen Bundesgebiet ist es weniger dicht bewölkt und meist heiter. Hier bleibt der Regen über weite Strecken aus. Die Temperaturen steigen wieder auf 20 bis 25 Grad, an der See und im höheren Bergland liegen die Höchstwerte um 18 Grad. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee auch stark böiger Südwest- bis Westwind.

Wetter in Deutschland bleibt unbeständig - Es drohen Unwetter

Update vom Donnerstag 02.07.2020, 08.10 Uhr: Heute sind viele Wolken am Himmel. Zum Mittag ist erneut mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, droht im Süden und Südosten teilweise Unwettergefahr. Im Osten des Landes ist es meist trocken mit größeren Auflockerungen. Die Höchsttemperatur in Deutschland liegt am Donnerstag (02.07.) zwischen 18 und 25 Grad, in der Lausitz und im Südosten kann das Thermometer sogar auf 27 Grad klettern. In der Nacht zum Freitag klingen auch im Westen langsam die Regenschauer ab und der Himmel lockert sich auf. Im Osten und Süden ziehen sich Schauer und Gewitter nur langsam zurück. An den Alpen kann es zeitweise noch zu Starkregen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 7 Grad.

Wetter in Deutschland ist unbeständig – Es drohen schwere Gewitter

Update vom Mittwoch 01.07.2020, 07.45 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt weiter wechselhaft und unbeständig. Im Laufe des Tages ist es gebietsweise zwar auch mal länger sonnig, die Sonne wird aber immer wieder von dichteren Wolkenfeldern verdrängt. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad im Westen und Norden, sonst bei 25 bis 31 Grad. Ab Nachmittag und gegen Abend kann es teilweise zu schweren Gewittern mit Unwetterpotential kommen.

Vor allem in einem breiten Streifen vom Westen bis nach Brandenburg und Sachsen kann es im Laufe des Tages zu einzelnen starken Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen. Am späteren Nachmittag und Abend auch im Bergland des Südwestens sowie am unmittelbaren Alpenrand einzelne, teils schwere Gewitter.

Wetter in Deutschland unbeständig: Es kann zu schwerem Gewitter und Unwetter kommen

Gewitterlage Mittwoch & Nacht zum Donnerstag!

Ein erster grober Ausblick. Eine Aktualisierung der Lage erfolgt am morgigen Vormittag.

Im Norden einzelne starke Gewitter. In der Mitte auf der Südseite des Niederschlagsbandes sowie im Verlauf von SW einzelne schwere Gewitter. /V pic.twitter.com/gHMFDWRspN — DWD (@DWD_presse) June 30, 2020

Das Wetter in Hessen wird zur Wochenmitte hin zunehmend unbeständig. Im Süden des Landes ist es am Mittwochvormittag zunächst noch sonnig oder leicht bewölkt, im Norden stärker bewölkt mit Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag seien einzelne, kräftige Gewitter möglich. Diese haben demnach Unwetterpotenzial durch Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft – Im Norden vereinzelt Gewitter

Update vom Dienstag, 30.06.2020, 07.30 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt wie vermutet erst einmal wechselhaft. Vor allem in der Nordosthälfte ist am Dienstagvormittag mit dichten Wolken und Regenschauern zu rechnen. Ansonsten bleibt es meist trocken und besonders südlich der Donau sowie im Osten scheint über längere Zeit die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte 20 bis 26 Grad, in Küstennähe um 18 Grad. Im Norden und an der Küste kann es außerdem zu stürmischen Böen und vereinzelten Gewittern kommen.

Wetter in Hessen: Harmlose Wolken, Gewitter, Sonne - Hessen erwartet wechselhaftes und warmes Wetter

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Hessen. Von harmlosen Wolken bis zu Gewitter und Hagel: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen wechselhaftes und warmes Wetter.

Und damit geht für das Wetter in Deutschland ein „ganz normaler Juni“ zuende. Der Juni hat sich dieses Jahr nach den zwei vergangenen Hitzesommern als typisch mitteleuropäischer Sommermonat präsentiert. Das erklärt das Wetterportal „wetteronline.de“. Allerdings gab es beim Sonnenschein und Regen regional große Unterschiede.

Dass wir das noch erleben düfen! Der Juni 2020 legte in jeglicher Hinsicht eine absolute Punklandung in Sachen Normalität hin.

Alle Daten und Fakten im Rückblick: https://t.co/HoF2iiMu4i#Wetter #Juni #Sommer — wetteronline.de (@WetterOnline) June 30, 2020

Wetter in Deutschland: Es bleibt unbeständig – und es droht Sturmgefahr!

Update vom Montag, 29.06.2020, 7.30 Uhr: So richtig ist der Sommer in Deutschland noch nicht angekommen. Und glaubt man den Experten von „wetter.com“, bleibt das auch erst mal so. Auch in den nächsten Tagen geht das Auf und Ab von Sonne und Regen weiter. Sowohl teils kräftige Regenfälle als auch ein kurzes Hitze-Comeback werden uns erwarten. Zudem herrscht am Dienstag Sturmgefahr.

In Hessen ist das Wetter zum Wochenbeginn wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird der Montag (29.06.2020) bewölkt. Immer wieder gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Erst am Nachmittag kommt die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei 19 bis maximal 24 Grad.

Auch der Dienstag (30.06.2020) startet stark bewölkt, das Regenrisiko sinkt allerdings. Die Temperaturen steigen leicht auf maximal 25 Grad. Am Mittwoch sind laut DWD vereinzelt Gewitter und starke Regenfälle möglich, die sich bis in die Nacht zu Donnerstag ziehen können. Mit bis zu 29 Grad wird der Mittwoch der wärmste Tag der Woche.

Wetter in Deutschland: Es bleibt unbeständig

Update vom Freitag, 26.06.2020, 7.10 Uhr: Die warmen Temperaturen der letzten Tage verheißen am Freitag nichts gutes für das Wetter in Deutschland. Während es in einigen Teilen des Landes noch sommerlich warm bleibt, gibt es für andere Regionen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach Unwetterwarnungen.

Im Osten und Nordosten ist es am Vormittag zunächst wechselnd wolkig, im Umfeld von Oder und Neiße auch stark bewölkt mit Schauern sowie teils kräftige Gewitter mit Starkregen (Unwettergefahr). Zudem schon ab den Frühstunden von Südwesten langsam nordostwärts ausgreifende dichtere Bewölkung mit Schauern und teils kräftigen Gewitter mit Starkregengefahr.

Sonst bleibt es von der Nordsee über die Mitte bis in den Südosten abgesehen von einzelnen Quellwolken heiter bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 26 und 33 Grad, im Bergland Südostdeutschlands um die 25 Grad.

Das Wetter in Hessen verspricht am Freitag zunächst Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Doch gegen Abend ziehen südlich des Mains erste Wolken auf, im äußersten Süden und Südwesten dann erste Schauer und teils kräftige Gewitter. Dabei lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel, teils auch begleitet von Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad.

Wetter in Deutschland: Sommer, Sonne, Gewitter

Update vom Donnerstag, 25.06.2020, 7.20 Uhr: In weiten Teilen Deutschlands wird es auch heute wieder sommerlich warm. Vor allem im Westen und Südwesten bleibt es am Donnerstag heiter und trocken, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus. Bei klarem Himmel lohnt sich am späten Abend ein Blick zum Himmel: Dort sind gegen 23 Uhr „Starlink“-Satelliten von SpaceX zu sehen*.

Im Norden und Osten wird es wechselnd bewölkt. Dabei kann es im Nordosten bis nach Schleswig-Holstein vereinzelt, im Osten Bayerns sowie am Alpenrand örtlich zu teils kräftigen Schauer und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen im Südosten zwischen 22 und 26 Grad, sonst zwischen 27 und 32 Grad.

Über Hessen ziehen am Morgen von Osten her etwas dichtere Wolkenfelder. Am Nachmittag wird das Wetter in Hessen dann aber größtenteils wieder sonnig und warm. Im Bergland kann es am Nachmittags allerdings zu Regenschauern kommen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 25 und 29 Grad, im Bergland bei 23 Grad.

Wetter in Deutschland: Viel Sonne – aber es gibt auch eine Warnung

Update vom Mittwoch, 24.06.2020, 7.28 Uhr: Das Wetter in Deutschland präsentiert sich heute tagsüber wieder von seiner besten Seite. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach wird es wieder sonnig und warm. Im äußersten Osten und Südosten wechselnd, teils auch stark bewölkt und bevorzugt von Oder und Neiße bis zum Erzgebirge und im Bayerwald etwas Regen. Die Höchstwerte liegen an Oder und Neiße sowie in Sachsen und Teilen Bayerns zwischen 22 bis 26 Grad, sonst zwischen 25 und 29 Grad. Am Rhein und westlich davon kann es sogar bis zu 31 Grad werden.

Aber Achtung: In der Nacht zum Donnerstag ist es von Brandenburg und Sachsen-Anhalt bis nach Bayern dichter bewölkt. Gebietsweise sind Regen oder kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen, in Sachsen und Brandenburg kann es sogar zu Starkregen kommen.

Das Wetter in Hessen verspricht laut DWD wieder viel Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 26 und 30 Grad, im höheren Bergland um die 24 Grad.

Wetter in Deutschland: Sonne satt im ganzen Land

Update vom Dienstag, 23.06.2020, 6.54 Uhr: Gute Aussichten auf das Wetter in Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach wird es im ganzen Land sonnig und sommerlich warm. An den Alpen ist es tagsüber zunächst noch dichter bewölkt, es kann vereinzelt zu Schauern kommen, später dann aber allmählich mehr Sonne. An der Grenze zu Polen ist es ebenfalls zeitweise wolkig, aber trocken. Die Höchstwerte liegen dabei in ganz Deutschland zwischen 20 und 27 Grad.

Das Wetter in Hessen wird laut DWD am Dienstag flächendeckend warm und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 bis 29 Grad, im höheren Bergland um 23 Grad.

Update vom Montag, 22.06.2020, 06.42 Uhr: Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Deutschland warm aber bewölkt. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Demnach bleibt es am Montag in weiten Teilen Deutschlands bewölkt, gebietsweise kann es am Nachmittag auch zu kurzen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen dabei laut DWD bei 20 bis 26 Grad.

Ähnlich sieht das Wetter in Hessen aus. Am Vormittag ist es vor allem in der Nordhälfte noch stark bewölkt, hier kann es auch zu einigen Schauern kommen. Ab dem Mittag klart es dann aber laut DWD immer mehr auf. Die Temperaturen liegen in Hessen zwischen 25 und 28 Grad, im Bergland bei 23 Grad.

Wetter in Deutschland: Weite Teile trocken - aber nicht überall

Update von Freitag, 19.06.2020, 7.51 Uhr: Am Freitag ist das Wetter in Deutschland in weiten Teilen des Landes trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Nordosten und im Süden kommt es schon morgens zu Regen. Im Südwesten kann es im Laufe des Tages zu Schauern oder Gewittern kommen. Der Rest des Landes ist heiter, teils wolkig. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst bei 19 bis 24 Grad, am Alpenrand örtlich lediglich 17 Grad. Der Wind ist teils schwach, teils mäßig und kommt aus West und Nordwest.

Für die Nacht meldet der Deutsche Wetterdienst teils regnerisches Wetter in Deutschland. Insbesondere von der Ostsee bis zur Lausitz kann es Schauern kommen, Gewitter soll es kaum noch geben. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 16 Grad.

Wetter in Deutschland am Donnerstag zwigespalten

Update von Donnerstag, 18.06.2020, 7.59 Uhr: Das Wetter in Deutschland wird weiterhin von einem Regenband bestimmt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Von Nordbayern und Sachsen bis in den Nordwesten kann es zu Schauern kommen. Teilweise können bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. Im Nordosten können bis zu 27 Grad erreicht werden. Der Wind ist meist schwach bis mäßig.

In der Nacht zu Freitag zeigt sich das Wetter in Deutschland oft freundlicher. Im Nordosten gibt es Schauer und vereinzelte Gewitter. Der Rest bleibt von Regen meist verschont, lokal kann es laut Deutschem Wetterdienst auch Nebel geben. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 8 bis 16 Grad.

Wetter in Deutschland laut DWD weiter mit Gewittern

Offenbach – Das Wetter in Deutschland war in den vergangenen Tagen sehr turbulent. In vielen Orten und Regionen in Deutschland haben Gewitter und Unwetter* vor allem am vergangenen Wochenende (13.06.) große Schäden hinterlassen. In vielen Orten laufen immer noch Aufräumarbeiten. Und es ist noch nicht vorbei. Den Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge bleibt das Wetter vorerst wechselhaft.

Am 17. Juni zeigt sich eine starke Zweiteilung beim Wetter in Deutschland. Nach Angaben des Wetterportals wetter.net bewegen sich die Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad. In der Nordosthälfte scheint bei sommerlichen Temperaturen häufig die Sonne. Sonst sind teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokalem Potential zum Unwetter unterwegs. Im äußersten Südwesten regnet es. Dabei kann es gebietsweise auch zu kräftigen Sturmböen* kommen.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird noch einige Gewitter geben

Laut Deutscher Wetterdienst (DWD) müssen sich die Deutschen beim Wetter auch weiterhin auf Gewitter* und Unwetter einstellen. Vor allem im Norden und Osten des Landes, ist in den nächsten Tagen immer wieder mit Unwetterwarnungen zu rechnen. In diesen Regionen in Deutschland kann es nochmal heftig krachen.

Am Donnerstag (18.06.2020) erwartet der DWD in einem Streifen von Sachsen und Südbrandenburg bis nach Niedersachsen Gewitter mit Starkregen. Gebietsweise kann es auch zu Unwetter mit bis 40 Litern Regen* pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Zwischen dem Harz und dem Erzgebirge, beziehungsweise dem Thüringer Wald besteht ebenfalls erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen. Auch hier bleibt das Wetter ungemütlich.

Gefahr von Unwetter: Gewitter ziehen in den Norden von Deutschland - Prognose des DWD zum Wetter in Deutschland

Am Freitag (9.06.2020) kommt es vor allem im Norden und Nordosten von Deutschland noch zu extremem Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch hier Gewitter mit Starkregen, teils Unwetter. Örtlich eng begrenzt Mengen im extremen Unwetterbereich von mehr als 40 l/qm in 1 h nicht ausgeschlossen.

Die Vorhersage* des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach rechnet erst in der kommenden Woche mit einer Beruhigung des Wetters in Deutschland.

Wetter in Deutschland - Der DWD hat eine ähnliche Prognose für Hessen

In Hessen sieht es ähnlich aus wie im Rest von Deutschland. Am 17.06.2020 ist das Wetter in ganz Hessen sehr wechselhaft: Zu einem Sonne und Dicke Wolken-Gemisch kommen im Laufe des Tages teilweise kräftige Schauer und vor allem zum Abend hin auch starke Gewitter. Die Temperaturen werden ziemlich schwül mit Höchstwerten von 17 bis 23 Grad.

Der Wetter-Überblick: Viele Wolken, ein Regenband, aber es gibt auch sonnige Regionen. Abbildung: #Warnwetter-App /kis pic.twitter.com/sKN3HJk5ri — DWD (@DWD_presse) June 16, 2020

Auch am 17.06.2020 fährt das Wetter in Deutschland Achterbahn. Am Donnerstag kommt es von Nordrheinwestfalen über die Mitte des Landes bis nach Ostbayern weiterhin zu schauerartigen Regenfällen, ansonsten ist es heiter bis wolkig und zunächst meist trocken.

Wetter in Deutschland: Der Sommer wird heiß

Ganz im Nordosten von Deutschland bleibt das Wetter noch trocken und sonnig oder nur locker bewölkt. Im Südwesten sieht es ähnlich aus, abgesehen von einzelnen Schauern im Bergland bleibt es meist trocken.

Die Prognose für das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland macht einem Experten richtig Angst. Er warnt sogar vor einem „Katastrophenszenario“. iwe

