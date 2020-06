Das Wetter in Deutschland zeigt in diesen Tagen zwei Gesichter. In einigen Regionen zeigt sich die Sonne mit sommerlichen Temperaturen - gebietsweise drohen dagegen weiter heftige Gewitter und Unwetter.

Offenbach – Das Wetter in Deutschland war in den vergangenen Tagen sehr turbulent. In vielen Orten und Regionen in Deutschland haben Gewitter und Unwetter* vor allem am vergangenen Wochenende (13.06.) große Schäden hinterlassen. In vielen Orten laufen immer noch Aufräumarbeiten. Und es ist noch nicht vorbei. Den Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge bleibt das Wetter vorerst wechselhaft.

Am 17. Juni zeigt sich eine starke Zweiteilung beim Wetter in Deutschland. Nach Angaben des Wetterportals wetter.net bewegen sich die Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad. In der Nordosthälfte scheint bei sommerlichen Temperaturen häufig die Sonne. Sonst sind teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokalem Potential zum Unwetter unterwegs. Im äußersten Südwesten regnet es. Dabei kann es gebietsweise auch zu kräftigen Sturmböen* kommen.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird noch einige Gewitter geben

Laut Deutscher Wetterdienst (DWD) müssen sich die Deutschen beim Wetter auch weiterhin auf Gewitter* und Unwetter einstellen. Vor allem im Norden und Osten des Landes, ist in den nächsten Tagen immer wieder mit Unwetterwarnungen zu rechnen. In diesen Regionen in Deutschland kann es nochmal heftig krachen.

Am Donnerstag (18.06.2020) erwartet der DWD in einem Streifen von Sachsen und Südbrandenburg bis nach Niedersachsen Gewitter mit Starkregen. Gebietsweise kann es auch zu Unwetter mit bis 40 Litern Regen* pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Zwischen dem Harz und dem Erzgebirge, beziehungsweise dem Thüringer Wald besteht ebenfalls erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen. Auch hier bleibt das Wetter ungemütlich.

Gefahr von Unwetter: Gewitter ziehen in den Norden von Deutschland - Prognose des DWD zum Wetter in Deutschland

Am Freitag (9.06.2020) kommt es vor allem im Norden und Nordosten von Deutschland noch zu extremem Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch hier Gewitter mit Starkregen, teils Unwetter. Örtlich eng begrenzt Mengen im extremen Unwetterbereich von mehr als 40 l/qm in 1 h nicht ausgeschlossen.

Die Vorhersage* des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach rechnet erst in der kommenden Woche mit einer Beruhigung des Wetters in Deutschland.

Wetter in Deutschland - Der DWD hat eine ähnliche Prognose für Hessen

In Hessen sieht es ähnlich aus wie im Rest von Deutschland. Am 17.06.2020 ist das Wetter in ganz Hessen sehr wechselhaft: Zu einem Sonne und Dicke Wolken-Gemisch kommen im Laufe des Tages teilweise kräftige Schauer und vor allem zum Abend hin auch starke Gewitter. Die Temperaturen werden ziemlich schwül mit Höchstwerten von 17 bis 23 Grad.

Auch am 17.06.2020 fährt das Wetter in Deutschland Achterbahn. Am Donnerstag kommt es von Nordrheinwestfalen über die Mitte des Landes bis nach Ostbayern weiterhin zu schauerartigen Regenfällen, ansonsten ist es heiter bis wolkig und zunächst meist trocken.

Wetter in Deutschland: Der Sommer wird heiß

Ganz im Nordosten von Deutschland bleibt das Wetter noch trocken und sonnig oder nur locker bewölkt. Im Südwesten sieht es ähnlich aus, abgesehen von einzelnen Schauern im Bergland bleibt es meist trocken.

Die Prognose für das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland macht einem Experten richtig Angst. Er warnt sogar vor einem „Katastrophenszenario“. iwe

