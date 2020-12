Wetter in Deutschland: Vorhersage für Dezember ist „beängstigend“ 

Das Wetter in Deutschland dürfte vor allem Winterfreunde enttäuschen. Ein Experte macht eine Prognose mit „beängstigenden“ Aussichten.

Wetter in Deutschland : Wie wird der Dezember 2020 ?

in : Wie wird der ? Vorhersage : So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

: So stehen die Chancen auf Ein Experte macht eine Prognose mit „beängstigenden“ Aussichten.

Offenbach – Wie wird das Wetter im Dezember in Deutschland? Die Vorhersage für den ersten Wintermonat wird von vielen Menschen mit Spannung erwartet, schließlich finden es laut einer Umfrage von Statista rund 70 Prozent der Deutschen schön, wenn an Weihnachten Schnee liegt. Doch kann Petrus liefern? Im Dezember tritt nämlich ein Ereignis auf, das wir schon aus dem Sommer kennen.

Wetter in Deutschland: Prognose für Dezember 2020

Das Wetter im Dezember ist statistisch gesehen in der Regel eher durchschnittlich. Das fängt bei der Durchschnittstemperatur von 0,8 Grad (bezogen auf das Klimamittel 1961 bis 1990) an und geht bei der Niederschlagsmenge von 70 Liter pro Quadratmeter sowie der Sonnenscheindauer von 38 Stunden im Monat weiter.

+ Ein Weihnachtsmann geht über die Straße - von Schnee ist keine Spur. Beim Wetter im Dezember in Deutschland spricht wenig für weiße Weihnachten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

In den vergangenen neun Jahren zeichnet sich in Deutschland aber eine Trendwende ab: Das Wetter war überdurchschnittlich mild, im Dezember 2019 lag die Abweichung zum Beispiel bei +2,9 Grad, 2018 waren es sogar +3 Grad. Anders war das 2010. Der Dezember war besonders kalt und schneereich und mit einer Durchschnittstemperatur von -3,5 Grad der kälteste seit 1969. Damals gab es zuletzt in ganz Deutschland weiße Weihnachten.

Wetter in Deutschland: Dezember wärmer als im Durchschnitt – Rekordwinter

Doch wie wird das Wetter im Dezember 2020 in Deutschland? Das Langfristmodell des amerikanischen Wetterdienstes National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sagt einen milden Dezember voraus. Die Temperaturen in Deutschland sollen demnach 1 bis 2 Grad Celsius über dem Klimamittel liegen. Gleichzeitig wird wenig Niederschlag erwartet. Der Dezember soll gleichzeitig zu trocken werden. Eine Vorhersage, die einem Experten Sorgen bereitet.

Wetter im Dezember in Deutschland Durchschnittstemperatur Dezember 2019 3,7 Grad Dezember 2018 3,8 Grad Dezember 2017 2,6 Grad Dezember 2016 2,1 Grad Dezember 2015 6,4 Grad Dezember 2014 2,6 Grad Dezember 2013 3,5 Grad Dezember 2012 1,5 Grad Dezember 2011 3,8 Grad Dezember 2010 -3,5 Grad Dezember 2009 0,4 Grad (Quelle: DWD)

„Die Niederschlagssummenkarte ist beängstigend. Nun gibt es im Dezember eine große Trockenheit. Eine Wetterlage, die wir eigentlich schon aus den vergangenen Sommern kennen. Hoher Luftdruck hält sich weiterhin tagelang und es fällt einfach nichts mehr vom Himmel. Die Trockenheit geht in die nächste Runde. Besonders in den tiefen Bodenschichten ist sie weiterhin stark ausgeprägt. In vielen Teilen Deutschlands herrscht in den tiefen Bodenschichten eine extreme Trockenheit beziehungsweise Dürre. Zum Winter hin sind eigentlich Niederschläge zu erwarten, die wollen sich aber aktuell nicht einstellen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Dezember-Wetter in Deutschland: Chancen auf weiße Weihnachten nicht gut

Durch den fehlenden Niederschlag im Dezember sinken die Chancen auf weiße Weihnachten in Deutschland. Diese sind regional noch dazu sehr unterschiedlich. Während es in München laut wetter.com alle 2,5 Jahre Schnee an Weihnachten gibt, schneit es auf Helgoland beispielsweise nur alle 50 Jahre. In Berlin schneit es etwa alle fünf Jahre, in Düsseldorf und Köln alle zehn Jahre. In Frankfurt gab es von 1980 bis 2010 neunmal weiße Weihnachten. „Auch wenn ich gern ein bisschen Schnee im Dezember und an Weihnachten hätte, damit kann ich aktuell fachlich und seriös nicht dienen“, sagt Jung.

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen nicht besonders gut und auch im Januar und Februar ist nicht mit großen Schneemengen zu rechnen. Denn der Winter 2020/21 in Deutschland wird wohl wieder rekordverdächtig. Der Januar soll 3 Grad Celsius wärmer ausfallen als im Klimamittel. Auch im Februar sieht das Bild ähnlich aus. Das Wetter wird zwei Grad wärmer als im Klimamittel. „Winterfreunde müssen tief Luft holen, denn die Zahlen sehen schockierend aus“, sagt Jung. (Christian Weihrauch)

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka/dpa