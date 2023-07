Waldbrände in Griechenland: Katastrophenschutz ruft Ausnahmezustand für Rhodos aus

Von: Bettina Menzel

In Europa wüten derzeit heftige Waldbrände. Tausender Helfer konnte am Mittwoch ein beliebtes Feriendorf auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos vor dem Feuer retten.

Update vom 26. Juli, 22.16 Uhr: Aufgrund der Wäadbrände in Griechenland sind im Landesinneren mehrere Gemeinden wegen neu angefachter Feuer in Griechenland evakuiert worden.

In der Umgebung der Stadt Velestio ordneten Behörden am Mittwoch die Räumung von sechs Dörfern an. Ein weiterer Waldbrand brach in der Nähe der Stadt Lamia aus. Dort kam es für die Bewohner mehrerer Dörfer ebenfalls zur Aufforderung, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr entstanden in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände in Griechenland.

Böenartige Winde und eine Hitzewelle mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad Celsius begünstigt die Feuer, weshalb sich die Löscharbeiten schwierig gestalten. Die Feuerwehr warnte, die Brandgefahr bleibe am Donnerstag für mehrere Gebiete Griechenlands extrem hoch, da auch weiterhin starke Winde erwartet werden, die die Feuer in Griechenland weiter anfachen könnten.

Waldbrände in Griechenland: Medien melden Entspannung – Gefahr aber nicht gebannt

Update vom 26. Juli, 16.16 Uhr: Bei den verheerenden Bränden in Griechenland meldeten lokale Medien am Mittwoch erstmals seit einer Woche eine leichte Entspannung. Die Feuer seien überall unter Kontrolle, hieß es. Gebannt ist die Gefahr allerdings nicht: Wegen der Hitze bis zu 47 Grad bleibe die Brandgefahr extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt. Zudem werden am Donnerstag starke Winde erwartet. Noch immer gebe es eine große Menge Brandherde im Südosten von Rhodos. Zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge waren am Mittwoch am achten Tag in Folge im Einsatz, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).

Waldbrände in Griechenland: Ausnahmezustand auf Rhodos ausgerufen

Update vom 26. Juli, 14.33 Uhr: Laut einem Beschluss des Generalsekretariats für Katastrophenschutz wurde auf Rhodos der Ausnahmezustand ausgerufen, da die Brände bereits den neunten Tag in Folge andauern. Am Mittwochnachmittag rechneten die lokalen Einsatzkräfte mit stärkeren Winden, weshalb es ein „schwieriger Tag auf der Insel werde“, wie ein Vertreter der Feuerwehr dem griechischen TV-Sender SKAI sagte. Im Nordosten von Korfu brannte es ebenfalls, laut Behörden war die Ursache dafür Brandstiftung.

Am Dienstagabend erreichen Flammen die Ortschaft Gennadi in Griechenland, Anwohner stehen auf ihren Dächern und versuchen mit Wasserschläuchen ihre Häuser zu retten. © Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika zerstörten Feuer in der Nacht zum Mittwoch mehr als 200 Hektar Land. Die Brände waren laut Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, ebenfalls durch Brandstiftung entstanden. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass wegen des Feuers auch das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden sei. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Französischen Medienberichten zufolge hatte es zunächst zwei Brände unweit voneinander gegeben, die sich später zu einem Feuer entwickelt hätten.

Feuer in Griechenland: Waldbrandgefahr bleibt weiterhin extrem hoch

Erstmeldung vom 26. Juli 2023, 11.57 Uhr: Athen – Verheerende Waldbrände halten Griechenland in Atem. Dem Einsatz tausender Helfer ist es zu verdanken, dass ein beliebtes Feriendorf auf Rhodos vor den Flammen gerettet werden konnte. Die Gefahr ist indes noch nicht gebannt, denn das Wetter bleibt heiß und die Waldbrandgefahr ist damit weiterhin extrem hoch.

Beliebtes Feriendorf auf Rhodos vor Waldbränden gerettet: 3000 Helfer im Einsatz

Der griechischen Feuerwehr und rund 3000 Helfern ist es in der Nacht zum Mittwoch gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel Rhodos zu retten. Wie örtliche Medien am Mittwoch (26. Juli) weiter berichteten, wurden mit dem ersten Tageslicht erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen. Der gefährlichste Brand auf Rhodos tobt noch im Raum der Ortschaft Mesanagros, berichtete das örtliche Nachrichtenportal Rodiaki.

Besser war die Lage auf der Ferieninsel Korfu im Nordwesten Griechenlands, auf der ebenfalls Brände ausgebrochen waren. Dort gab es im Norden keine große Feuerfront mehr, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Korfu. Auch dort waren Löschflugzeuge im Einsatz, um die kleineren Brände zu löschen, hieß es. Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens war die Lage am Mittwochmorgen besser als in den vergangenen drei Tagen, berichtete der staatliche Rundfunk.

Touristen fliehen vor Bränden in Griechenland: Größte Evakuierungsaktion aller Zeiten

Laut griechischen Behörden läuft derzeit die „größte Evakuierungsaktion aller Zeiten“. Tausende Touristen wollen die Urlaubsinsel Rhodos wegen der schweren Brände verlassen.

Auch Einheimische flohen am Dienstag vor den Flammen im Dorf Gennadi auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos. © Petros Giannakouris/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das meteorologische Amt warnte am Mittwochmorgen: Um die Mittagszeit werden vielerorts Temperaturen bis 46 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr bleibt extrem hoch. Das ergibt sich auch aus einer Karte des Zivilschutzes. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brand-Alarmstufe. (bme/dpa)