Nach 5b-Wetterlage und Winterchaos – Herzstiftung warnt vor gefährlicher Eiseskälte

Von: Maximilian Kettenbach, Tanja Banner, Sandra Sporer

Nach der Schneewalze prognostiziert der Wetterexperte Dominik Jung weiterhin eisige Temperaturen. Besonders der Südosten wird hart getroffen, doch es gibt auch gute Nachrichten.

Update vom 3. Dezember 2023, 6.53 Uhr: Nach dem ungewöhnlich starken Wintereinbruch im Süden Deutschlands stand das Leben in Teilen des Landes still. Nun folgt ein leichtes Aufatmen. Das Verkehrschaos hat sich beruhigt, der Flughafen München öffnet wieder und der Schneefall hört Prognosen zufolge erst einmal auf.

Dafür wird es eisig kalt. Einige Regionen Deutschland müssen gewaltig bibbern. Die Meteorologen rechnen mit Tiefstwerten von minus 6 bis minus 9 Grad. Südlich der Donau könnten die Temperaturen gebietsweise bei minus 10 bis minus 15 Grad liegen. Von -20 Grad spricht etwa Meteorologe Dominik Jung (s. Erstmeldung).

Lediglich im östlichen Mittelgebirge und an den Alpen werden mehrere Zentimeter Neuschnee erwartet. In den Kammlagen gebe es dort auch Schneeverwehungen oder erhebliche Lawinengefahr. In Bayern, Niedersachsen, an der Nordseeküste und zwischen dem Erzgebirge und dem Harz wird am Sonntag gelegentlich etwas Schneefall erwartet. Auch am Montag und Dienstag bleibt es weiter kalt, Schnee soll aber weiter nur vereinzelt fallen. Vielerorts geht der Schneefall in Regen über.

Wegen des heftigen Wintereinbruches in Bayern war der Flugbetrieb in München am Samstag vorübergehend eingestellt worden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach 5b-Wetterlage und Winterchaos - Flughafen München startet durch, Bahn-Probleme bleiben

Der Flughafen München hat am Sonntag um 06.00 Uhr seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Allerdings werde es weiter Einschränkungen im Luftverkehr geben, teilte das Unternehmen am Morgen auf seiner Website mit. Wegen des heftigen Wintereinbruches in Bayern war der Flugbetrieb am Samstag vorübergehend eingestellt worden.

Probleme gibt es auch weiterhin bei der Bahn. Bis mindestens 10.00 Uhr verkehren keine Fernverkehrszüge von und nach München Hauptbahnhof und keine Züge auf den Strecken München - Nürnberg und München - Stuttgart, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Voraussichtlich den gesamten Sonntag über fallen die Zugverbindungen von München nach Salzburg, Innsbruck und Lindau/Zürich sowie zwischen Stuttgart und Singen/Zürich aus. Die Bahn empfahl, für Sonntag geplante Reisen von und nach München zu verschieben.

Schwerer Unfall in Norddeutschland - in Bayern beruhigt sich das Verkehrschaos nach dem Wintereinbruch

Trotz eisiger Temperaturen hat sich die Lage auf den Straßen in Bayern in der Nacht zu Sonntag beruhigt. Die Behörden meldeten nur kleinere Unfälle, Schwerverletzte oder Tote gab es keine. „Es stürzen immer noch ein paar Bäume um, aber da gab es nur Unfälle mit Blechschäden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Anders in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kam ein Auto von einer schneebedeckten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Erstmeldung vom 2. Dezember: München – Momentan versinkt der Süden und Südosten Deutschlands unter einer dichten Schneedecke. In München musste wegen des Wetters der Betrieb am Flughafen sowie am Hauptbahnhof eingestellt werden und auch viele andere Verkehrswege sind blockiert. Und es geht ungemütlich weiter.

„Die Temperaturen in der Nacht zum ersten Advent sind eisig kalt“, prognostiziert der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net in seinem Wettervideo auf Youtube. Zuvor sprach er von einer 5b-artigen Wetterlage, die für den Wintereinbruch in Bayern verantwortlich ist.

Nach Winterchaos durch 5b-Wetterlage: Erster Advent bringt Deutschland Frost und extreme Minusgrade

Was ist eine 5b-Wetterlage (oder auch Vb-Wetterlage genannt) Der Begriff beschreibt die Zugbahn eines Tiefs vom Golf von Genua über Österreich, nach Tschechien und Polen. Die Besonderheit dabei ist, dass diese Wetterereignisse mit größeren Niederschlagsmengen, vor allem in der Südosthälfte Deutschlands, in Polen, Tschechien, sowie in Teilen Österreichs und Oberitaliens verbunden sind. Durch einen Anstau an Gebirgen, wie dem Erzgebirge oder den Alpen, werden diese Niederschläge verstärkt. Vb-Wetterlagen sind vor allem im Sommer einige Male für große Hochwasserlagen verantwortlich gewesen. Im Winter sind die Niederschlagsmengen jedoch deutlich harmloser. (Quelle: dwd.de)

Er sagt für die Nacht auf Sonntag (3. Dezember) im Südosten Temperaturen zwischen -10 und -14 Grad Celsius voraus und warnt: „direkt über dem Schnee sind es vielleicht sogar bis -20 Grad“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die Nacht auf den ersten Advent mit deutschlandweitem Frost von -2 bis -8 Grad Celsius, im Südosten sogar noch kälter. Lediglich an den Küsten könnte es stellenweise frostfrei bleiben.

Der erste Adventssonntag verspricht überwiegend trockenes und gelegentlich sogar sonniges Wetter – ein Bilderbuch-Wintertag, wäre da nicht die Kälte: In vielen Gebieten wird mit Dauerfrost zwischen 0 und -4 Grad Celsius gerechnet.

Die Kälte wird auch nach dem ersten Advent nicht nachlassen. In der Nacht zum Montag (4. Dezember) erwartet Jung ein neues Schneefallgebiet aus dem Westen. Diese Nacht wird insbesondere im Südosten erneut sehr kalt: Jung prognostiziert bis zu -16 Grad Celsius, über Schneeflächen könnten die Temperaturen sogar bis zu -20 Grad Celsius erreichen.

Kälte und Frost können für gewisse Personen besonders gefährlich sein

Besonders für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die niedrigen Temperaturen gesundheitliche Probleme verursachen. Experten für Herzgesundheit empfehlen betroffenen Personen daher, an kalten Tagen besonders vorsichtig zu sein und den Körper nicht zu überlasten. Schwere körperliche Tätigkeiten wie das Schneeschippen sollten vermieden werden, so der Rat der Herzstiftung. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.