Wetter bringt neue Gefahr nach NRW: Jetzt droht Hochwasser

Nach Sturm und Schnee droht in NRW die nächste Gefahr durch das Wetter. Die Niederschläge der kommenden Tage können für Hochwasser sorgen.

Regen, Regen und nochmal Regen. Es ist weit und breit kein Frühlingshoch in Sicht. Auch am Wochenende sorgt Tief Elli in NRW für viel Wind und viele Niederschläge.

Das Hauptproblem wird aber der Regen. Allein bis Mitte der kommende Woche werden weitere 50 Millimeter Niederschlag gefallen sein. So viel Regen hatten wir zuletzt in manchen kompletten Monaten nicht.

Das bedeutet: Nach Sturm und Schnee im Februar kommt eine weitere Gefahr auf uns zu. Es droht Hochwasser an vielen Flüssen in NRW, berichtet wa.de*. Auch viele Talsperren im Sauerland sind bald komplett voll gelaufen.

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.