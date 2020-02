Orkan-Alarm in Deutschland: Ab Sonntag wird es heftig - “Es besteht Lebensgefahr“ - Vier Risikogebiete

Die Deutsche Bahn warnt vorab, einige Schulen bleiben geschlossen und Wetter-Experten vergleichen Sturm Sabine bereits mit Orkan Kyrill 2007.

Wetter in Deutschland: Heftige Orkanböen durch Sturmtief Sabine drohen ab Sonntag.

Heftige durch Sturmtief Sabine drohen ab Sonntag. Der Höhepunkt wird für die Nacht von Sonntag auf Montag erwartet.

wird für die Nacht von Sonntag auf Montag erwartet. Extreme Auswirkungen auf den Berufsverkehr werden am Montagmorgen erwartet.

Update vom 8. Februar: Orkan-Alarm in Deutschland. Das Land bereitet sich auf einen heftigen Wintersturm Sabine vor. Das Wetterportal wetter.com zeigt auf Wetterkarten, was da auf Deutschland zukommt. Bereits am Sonntag sind in Nord- und Westdeutschland orkanartige Windböen von bis zu oder sogar über 120 km/h zu erwarten. In der Nacht auf Montag breitet sich der heftige Sturm dann auf fast ganz Deutschland aus. Nur Oberbayern rund um München bleibt noch verschont. Dann aber am Montag soll der Orkan besonders in der Südhälfte von Deutschland wüten. Im Norden beruhigt sich das Wetter etwas.

Die Experten von wetter.com warnen: Deutschland drohe ein ähnlich gefährlicher Orkan wie Kyrill 2007: „Es besteht Lebensgefahr! (...) In ganz Deutschland muss mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens gerechnet werden. Zudem wird erneut Dauerregen inklusive Hochwassergefahr erwartet.“

Wintersturm Sabine: Orkan bringt Hochwasser - vier Risikogebiete in Deutschland

In einer Prognose geht des Portals „The Weather Channel“ von vier Risikogebieten in Deutschland aus: „Es regnet sehr stark. Die Böden sind noch sehr nass. Das Wasser läuft schnell in die Flüsse“, so die Erwartung der Wetter-Experten. Das könne in vier Regionen zu Hochwasser sorgen. Am Rhein, in Bayern und am Schwarzwald sowie in Schleswig-Holstein.

Meteorologen in Aufruhr: Warnung vor tagelangem Sturm Sabine - Deutsche Bahn warnt

Update vom 7. Februar, 19.58 Uhr: Die Menschen in Deutschland müssen sich für Sonntag und Montag auf einen Orkan und massive Verkehrsbehinderungen vorbereiten. Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn werde ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands gerechnet, teilte die Bahn mit. „Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben“.

Bahnkunden können ihre Tickets an diesen Tagen kostenlos stornieren oder die Fahrt verschieben. Alle Tickets im Fernverkehr, die an den kritischen Tagen vom 9. bis einschließlich 11. Februar betroffen sind, behalten demnach ihre Gültigkeit - und können bereits am Samstag und bis mindestens Dienstag, den 18. Februar, genutzt werden. Eine Erstattung können Reisende in den Reisezentren der Bahn, DB-Agenturen und im Internet mit dem Fahrgastrechte-Formular beantragen.

Wetter in Deutschland: Meterologen in Aufruhr - Angst vor Mega-Orkan

Update vom 07. Februar, 16.40 Uhr: Kölner Behörden planen, wegen des erwartetenSturmtiefs Sabine am kommenden Sonntag auch den Bereich um den Kölner Dom zu sperren, wie die dpa berichtet. Nach Informationen von Bild.de bleiben auch andere touristische Attraktionen am Sonntag dicht: Dazu zählt der Kölner Zoo, der Forstbotanische Garten und die Drachenburg bei Königswinter.

Wetter in Deutschland - Viele Schulen in NRW bleiben geschlossen

Update vom 07. Februar, 16.00 Uhr: Schon jetzt bereitet sich Deutschland auf den Ernstfall für das Orkantief vor: Fünf nordrhein-westfälischen Schulen haben beschlossen, am Montag geschlossen zu bleiben oder nur eine Notbetreuung anzubieten. Betroffen sind die Kommunen Kaarst, Rommerskirchen, Neuss, Korschenbroich/Jüchen und Grevenbroich. Wie RP-Online berichtet, sagte Schuldezernent Sebastian Semmler: "Wir können nach jetzigem Stand keinen sicheren Schulweg garantieren."

Wetter in Deutschland: Warnung reicht von Sonntagnachmittag bis Montagabend

Update vom 07. Februar, 14.30 Uhr: „Alles, was im Freien nicht niet- und nagelfest ist, sollte gesichert werden“, warnt der Meteorologe Michael Bauer vom DWD gegenüber dpa. Wer das Haus verlassen muss, sollte sich auf entsprechende Gefahren einstellen. Auch wenn das Orkantief nicht die Ausmaße von Kyrill (2007) oder Lothar (1999) erreichen dürfte, wird es durch etwas Anderes gefährlich: Dieses Tief hat Ausdauer und kann bis in den Montagabend hineinreichen, verstärkt durch polare Meeresluft, die am Montag einströmt und weitere Gewitter mit sich bringen kann.

Wetter in Deutschland: Auswirkungen am Montagmorgen

Erstmeldung vom 07.Februar, 11.00 Uhr: Was da auf uns zukommt, versetzt Meteorologen schon jetzt in Aufruhr: In der Nacht von Sonntag auf Montag könnte ein schweres Sturmtief ganz Deutschland treffen - die Auswirkungen dürften sich vor allem am Montagmorgen im Berufsverkehr zeigen. Doch bereits erste Anzeichen des Sturms könnten am Sonntagnachmittag sichtbar werden: Der Deutsche Wetterdienst erwartet hier für den Westen Deutschlands bereits orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Vor allem aus dem Nordwesten ziehen die Böen heran - in der Nacht zum Montag werden sie aber in ganz Deutschland zu spüren sein. Spätestens am Sonntagabend sollten also Gegenstände in Gärten und auf Terrassen entfernt oder gut befestigt sein - das Wetter* wird verrückt spielen!

Wetter in Deutschland: Sturmflut für den Norden - Orkan bis 140 Km/h auf den Mittelgebirgen

Zwei Schwerpunktgebiete sehen Meteorologen für das herannahende Tief voraus: Menschen an der Nordsee müssen sich auf heftige Sturmfluten gefasst machen, sie sollen auch Hamburg erreichen. Und während das ganze Land mit Sturmböen zu rechnen hat, wird Sabine besonders auf den Mittelgebirgen heftig toben: Hier sind laut deutschem Wetterdienst Orkanböen bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich, Experten von Wetter.de rechnen sogar mit Böen bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

Zusätzlich muss sich der Norden Deutschlands schon zum Sonntagabend auf kräftige Schauer und örtlich heftige Gewitter einstellen. Der Schwarzwald, derBayerische Wald und dasAllgäu müssen mit Dauerregen rechnen - möglich, dass deshalb auch Flüsse über die Ufer treten werden.

Wetter in Deutschland - Warnstufe rot: Sturm könnte das Land lahmlegen

„Besonders LKW sollten in der Nacht zu Montag die Parkplätze ansteuern“, warnen Experten auf Wetter.de - ansonsten könnte die Fahrt auf Autobahnen zum Schlingerkurs werden. Heftig dürfte es für alle Pendler am Montagmorgen werden - denn die Aufräumarbeiten sind dann mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Meteorologe Dominik Jung warnt: „Die Orkanböen könnten Deutschland lahmlegen!“

Umstürzende Bäume, blockierteBahnlinien und Behinderungen auf Flughäfen* werden nicht nur den Berufsverkehr erheblich beeinträchtigen. Eines macht den Meteorologen ebenso noch Sorgen: Bisher ist unklar, wie lange die Sturmböen anhalten werden - sie können auch mehrere Stunden wüten. In Folge der Unwetterlage ist außerdem nicht auszuschließen, dass sich gefährliche Randtiefs bilden und örtlich zu weiterem Wetterchaos führen.

Unterdessen werden auf Mallorca die Schäden nach dem Orkantief im Januar sichtbar - unter anderem sind die Strände ohne Sand.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kat

Rubriklistenbild: © Screenshot wetter.com/Instagram