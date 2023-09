Beeindruckendes Foto zeigt Unwetter auf Mallorca – wichtiges Detail sorgt für Aufsehen

Von: Christoph Gschoßmann

Mallorca musste sich in letzter Zeit gleich mehrerer Stürme erwehren. Ein beeindruckendes Foto soll einen davon zeigen, doch der Schein trügt.

Palma de Mallorca - Am Sonntag (27. August 2023) suchte ein mächtiger Sturm die spanische Ferieninsel Mallorca heim. Ein beeindruckendes Foto wurde besonders häufig in den sozialen Medien geteilt. Von einem Flugzeug aufgenommen, zeigt es mutmaßlich den Tag des Unwetters. Eine riesige Wolkenformation nimmt darauf die gesamte Insel in Beschlag. Doch etwas stimmt nicht mit dem Foto: das Datum.

Foto aus Mallorca ist älter als gedacht - es zeigt Wolken aus dem Jahr 2022

Zwar zeigt das Foto Mallorca, genauer gesagt den Südwesten der Insel. Doch es wurde nicht während der aktuellen Wetterphänomene aufgenommen, sondern bereits im Vorjahr. Obwohl einige User versicherten, das Bild sei am Tag des jüngsten Unwetters aufgenommen worden, hatte es der Account MrPilotBlanco bereits am 16. September 2022 auf seinem Account beim sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, gepostet. Darüber berichtet die Mallorca Zeitung. Auf einem anderen Mallorca-Flug herrschte zuletzt Todesangst.

„Beeindruckende CB auf der Insel Mallorca heute Nachmittag auf Kurs nach Menorca. Ungefähr 17:00 Uhr.“ Mit CB meint der User höchstwahrscheinlich Cumulonimbus, die Wolkenanhäufung, die zumeist besonders beeindruckend aussieht. DIese Art Wolken gehen meist mit Gewittern einher.

Mallorca bleibt diesmal von schlimmen Sturmschäden verschont

Auf Mallorca blieb die Lage trotz Unwetterwarnung der dritthöchsten Stufe Gelb am Sonntag (3. September) im Vergleich zum restlichen Spanien vergleichsweise ruhig. Am Flughafen in Palma kam es zwar nach Angaben der Verwaltungsbehörde Aena zu Verspätungen von durchschnittlich 50 Minuten. Am Sonntag sei bisher aber kein einziger Flug gestrichen worden, hieß es. Mehrere Fähren, die die Balearen mit dem Festland verbinden, wurden gestrichen.

Mallorca war erst am vorigen Wochenende vom Sturm Betty heimgesucht worden, der zu chaotischen Verhältnissen vor allem auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma geführt hatte. Orkanartige Windböen, Starkregen und Gewitter sorgten auf der Insel für Chaos und Sachschäden. Sorgen bereiteten zudem zwei vermisste deutsche Segler, die immer noch nicht gefunden wurden. Eine 25-Jährige ist indes in der Bucht vor Sa Calobra auf Mallorca ertrunken. Nach einem starken Sturm am Tag zuvor übermannten hohe Wellen die Marburgerin. (cgsc mit dpa)