Neue Waldbrände wüten auf Urlaubsinsel Teneriffa – Tausende Menschen müssen Häuser verlassen

Von: Victoria Krumbeck

Auf der spanischen Insel Teneriffa sind neue Waldbrände ausgebrochen. © Screenshot Twitter/@RTVCes

Auf Teneriffa wüten erneut Feuer. Löschhubschrauber sind im Einsatz. Waldbrände im Norden der Urlaubsinsel sind neu aufgeflammt – das galt eigentlich als unwahrscheinlich.

Santa Cruz de Tenerife – Auf der spanische Kanaren-Insel Teneriffa sind schon wieder Waldbrände ausgebrochen. 3.000 Menschen mussten ihre Häuser am Mittwoch (4. Oktober) verlassen. Neue Brandherde sind in den letzten zwei Tagen ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Erst im August tobten verheerenden Bränden auf der Insel. Ein Wiederaufflammen galt lange Zeit als unwahrscheinlich.

Neue Waldbrände auf Teneriffa: 3000 Menschen evakuiert

Die Flammen auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa wüten weiter. Etwa 2400 Menschen wurden vorsorglich aus Santa Ursula und 600 weitere Menschen aus La Orotava in Sicherheit gebracht, wie der Vizepräsident der Regionalregierung von Teneriffa, Lope Afonso, auf Facebook schrieb. Die Feuerwehr habe die Lage am Brandherd inzwischen „stabilisiert“, sagte die für Notfälle zuständige Stadträtin der Insel, Blanca Pérez, im Lokalradio. Nun werde geprüft, ob die Menschen bald in ihre Häuser zurückkehren könnten.

Löschhubschrauber bei Waldbrände auf Teneriffa im Einsatz

Mit sechs Löschhubschraubern kämpfte die Feuerwehr gegen das Feuer, das am Nachmittag im bergigen Nordosten der Insel ausgebrochen war, an. Innerhalb von nur zwei Tagen seien sieben neue Brände gemeldet worden, wie Teneriffa News schrieb. Bereits am Dienstag wurden mehrere Reaktivierungen an die Einsatzkräfte gemeldet. Weitere folgten am Mittwoch. Beliebte Urlaubsregionen auf Teneriffa waren zunächst nicht von dem Feuer betroffen. Auch der Betrieb beider Flughäfen lief vorerst normal weiter.

Über 30 Grad auf Teneriffa: Wetterbedingungen für Waldbrände verantwortlich

Die neuen Brände seien auf die Wetterbedingungen zurückzuführen, wie der Direktor für Sicherheit und Notfälle der Insel, Iván Martín sagte und El País berichtete. Es handle sich um einen Untergrundbrand, der immer noch aktiv ist. Auch in den nächsten Tagen sei mit weiteren Bränden zu rechnen, erklärte Martín. Auf Teneriffa und der Nachbarinsel Gran Canaria war es zuletzt ungewöhnlich warm. In weiten Teilen der Inseln kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad – wie im Hochsommer. Am Flughafen von Teneriffa Süd zeigte das Thermometer 39,4 Grad an. Ein neuer Oktober-Rekord für die Insel, wie El País schrieb.

Hitzewellen werden Wissenschaftlern zufolge durch den Klimawandel häufiger und heftiger. Auch in Deutschland wurden in den letzten Tagen hohe Temperaturen gemessen. Ein Wetterexperte sprach von einem „historischen Ausmaß“. (afp/vk)