Wetter an Weihnachten: Meteorologe entlarvt „Polarwirbelmärchen“

Von: Marcus Giebel, Kilian Bäuml

Der Weihnachtsmann hat dieses Jahr wohl ein Sturmtief im Gepäck. Schnee soll ausbleiben, doch ein Wetter-Experte sieht ein Fünkchen Hoffnung.

Frankfurt – Von weißen Weihnachten lässt sich in Deutschland dieses Jahr wohl nur träumen. Stattdessen soll es laut Wetter-Experte Dominik Jung stürmisch werden. Schnee soll demnach beim diesjährigen Weihnachtsfest erneut fehlen. Eine ähnliche Prognose hatte bereits Jan Schenk vom Weather Channel ebenfalls getroffen, ließ jedoch zuletzt die Möglichkeit für Schneefall an Weihnachten etwas offener.

Dominik Jung, Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met, gibt trotzdem einen Funken Hoffnung: „Die Zeichen zu Weihnachten stehen eher auf Grün als auf Weiß. Vielleicht könnte es zum 2. Weihnachtsfeiertag in den höheren Lagen noch mit etwas Schnee klappen. Das ist aber alles eine sehr wacklige Angelegenheit.“ Für die meisten Teile des Landes hingegen wird ein Sturmtief über Deutschland ziehen und wohl ein Wetter-Chaos verursachen.

Wetter-Prognose zeigt Sturm statt Schnee an Weihnachten

Es scheint also, dass das Wetter zwar nicht eisig, aber ungemütlich wird. Gleichzeitig warnt Jung davor, sich von falschen Prognosen in die Irre führen zu lassen. Er nutzt seine Vorhersage, um eine vermeintliche Strategie seiner Kollegen aufzudecken. Seine Kritik: Jedes Jahr wird in den Medien über den Polarwirbel diskutiert, „weil es jedes Jahr Kollegen gibt, die aufgrund eines ‚gestörten Polarwirbels‘ eisige Zeiten ausrufen und damit seit Jahren danebenliegen“.

Statt weißer Weihnachten soll es stürmisch und ungemütlich werden. (Symbolbild) © Imago

Er sei jedoch nicht überrascht von dieser Vorgehensweise: „Dieses Polarwirbelmärchen klickt sich eben gut.“ Es handelt sich dabei um „eine atmosphärische Zirkulation, die in den Polarregionen der Erde stattfindet“.

Weihnachten soll es stürmisch werden: Der Polarwirbel ist nicht der einzige Faktor für Kälte

Jung kritisiert: „Nahezu jedes Jahr wird bei irgendeinem Wetterportal oder einem ‚Kollegen‘ erklärt, dass der Wirbel aktuell ‚gestört sei‘ und uns deswegen große Kälte bringen wird. Passiert ist das allerdings in den vergangenen Jahren eher selten bis nie.“ Nach Meinung des Wetter-Experten kann eine fundierte Winterprognose aufgrund der Komplexität der Atmosphäre nicht allein auf das Verhalten des Polarwirbels basieren. Eine Prognose geht sogar von kältesten Winter seit 2010 aus.

Kalte und nasse Adventszeit, dann soll es an Weihnachten stürmisch werden

Bevor das stürmische Weihnachtsfest beginnt, steht jedoch noch die zweite Hälfte der Adventszeit an. Und diese wird nass. Für Mittwoch (13. Dezember) sind Temperaturen von drei bis elf Grad vorhergesagt, dazu Regen und viele Wolken. Im Nordosten könnte der Niederschlag sogar als Schneeregen fallen. Der Donnerstag (14. Dezember) soll ebenfalls wechselhaft sein, bei zwei bis sieben Grad. Nach vereinzelten Regenschauern wird es später zunehmend trocken.

Freitag und Samstag (15. und 16. Dezember) präsentieren die angenehmeren Seiten des bisher sehr feuchten Spätherbstes. Bei drei bis acht Grad bleibt es überwiegend trocken und am Wochenende könnte sogar die Sonne scheinen. Dieses Wetter soll jedoch nur von kurzer Dauer sein. Der dritte Advent bringt Deutschland nicht nur Temperaturen von vier bis zehn Grad, sondern auch viele Wolken und später neuen Regen.

Dezember-Wetter bislang zu warm

Zum Beginn der letzten Vorweihnachtswoche werden vier bis neun Grad erwartet, dazu zeitweise weitere Niederschläge. Das nasskalte Schmuddelwetter setzt sich fort. Der Dienstag (19. Dezember) bietet sechs bis zehn Grad. Der Mittwoch folgt schließlich mit vier bis acht Grad sowie vielen Wolken und Regen.

Jung weist darauf hin, dass der Dezember bisher leicht zu kalt ist. Da es jedoch entgegen früherer Prognosen mild weitergeht, sollte diese negative Abweichung bald aufgebraucht sein. Dieses Muster soll sich aber im neuen Jahr nicht ändern: Januar und Februar werden demnach überwiegend recht warm und nass sein.

