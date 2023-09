Befürchtung eines DNA-Wettrüstens: China sammelt menschliche genetische Daten

Forscher in einem mobilen Labor namens Fire-Eye (Symbolbild). © VCG/Imago

Im Zuge der Corona-Pandemie baut China in vielen Ländern der Welt Labors. Die Befürchtung: China könnte die gesammelten DNA-Daten missbrauchen.

Belgrad – Im April 2020 war ganz Europa abgeriegelt, als ein Flugzeug mit einem gut getimten Geschenk der Volksrepublik China in der serbischen Hauptstadt eintraf. Darin befand sich eine chinesische Erfindung namens Fire-Eye, ein hochentwickeltes tragbares Labor, das Coronavirus-Infektionen anhand winziger genetischer Fragmente, die der Erreger hinterlässt, nachweisen kann. Und das war, wie die Serben bald herausfanden, noch das Geringste seiner Fähigkeiten.

Das Fire-Eye zeichnete sich nicht nur durch das Knacken des genetischen Codes von Viren aus, sondern auch von Menschen, da es laut seinen chinesischen Erfindern in der Lage ist, die genetischen Anweisungen zu entschlüsseln, die in den Zellen eines jeden Menschen auf der Erde enthalten sind. Ende 2021, als die Pandemie noch immer wütete, gaben serbische Beamte bekannt, dass sie mit einem chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, um das Labor in eine ständige Einrichtung umzuwandeln, in der die gesamten Genome bzw. genetischen Baupläne der serbischen Bürger gesammelt und kuratiert werden sollen.



Fire-Eye-Labors: Welche Absichten hat China?

Die serbischen Wissenschaftler waren begeistert, und die Premierministerin des Landes, Ana Brnabic, lobte China dafür, dass es dem Balkanland das „fortschrittlichste Institut für Präzisionsmedizin und Genetik in der Region“ beschert. Doch jetzt ziehen Chinas Fire-Eye-Labors - von denen während der Pandemie zahlreiche an andere Länder gespendet oder verkauft wurden - die Aufmerksamkeit westlicher Geheimdienste auf sich, die sich zunehmend Sorgen über Chinas Absichten machen. Einige Analysten sehen Chinas Großzügigkeit als Teil eines globalen Versuchs, neue Quellen für äußerst wertvolle menschliche DNA-Daten in Ländern auf der ganzen Welt zu erschließen.



Diese seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Sammlungsbemühungen umfassten nach Angaben amerikanischer und westlicher Geheimdienstmitarbeiter sowohl die Übernahme von US-Genetikunternehmen als auch ausgeklügelte Hacking-Operationen. In jüngster Zeit erhielt sie jedoch unerwarteten Auftrieb durch die Coronavirus-Pandemie, die chinesischen Unternehmen und Instituten die Möglichkeit eröffnete, Gensequenzierungsgeräte zu vertreiben und Partnerschaften für die Genforschung an Orten aufzubauen, zu denen Peking zuvor nur wenig oder gar keinen Zugang hatte, so die Beamten.



Fire-Eye-Labors verbreiteten sich während der Corona-Pandemie schnell

Während der Pandemie verbreiteten sich die Fire-Eye-Labors schnell und breiteten sich auf vier Kontinenten und in mehr als 20 Ländern aus, von Kanada und Lettland bis Saudi-Arabien und von Äthiopien und Südafrika bis Australien. Einige, wie das in Belgrad, fungieren jetzt als ständige Gentestzentren. „Covid-19“, so ein ranghoher US-Geheimdienstanalyst, der Chinas Biotechnologiesektor genau verfolgt, „war die Tür“.



Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington wies jede Andeutung zurück, dass chinesische Unternehmen unrechtmäßig Zugang zu genetischen Daten erhalten hätten. Der Sprecher, Liu Pengyu, sagte, die Fire-Eye-Labors hätten vielen Ländern bei der Bekämpfung einer gefährlichen Pandemie geholfen und spielten weiterhin eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von Krebs und anderen Krankheiten. Die BGI Group, das in Shenzhen ansässige Unternehmen, das die Fire-Eye-Labore herstellt, erklärte, es habe keinen Zugang zu den genetischen Informationen, die von dem Labor, das es mit aufgebaut hat, in Serbien gesammelt wurden.



Staatliches Archiv hat genetische Daten von Menschen auf der ganzen Welt

US-Beamte weisen jedoch darauf hin, dass BGI von Peking ausgewählt wurde, um die China National GeneBank aufzubauen und zu betreiben, ein riesiges und wachsendes staatliches Archiv, das inzwischen genetische Daten von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt enthält. Das Pentagon hat BGI im vergangenen Jahr offiziell als eines von mehreren „chinesischen Militärunternehmen“ aufgeführt, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, und in einer Bewertung der US-Geheimdienste aus dem Jahr 2021 wird das Unternehmen mit den von Peking gesteuerten globalen Bemühungen in Verbindung gebracht, noch mehr menschliche DNA zu beschaffen, auch in den USA.

Die US-Regierung hat auch chinesische Tochtergesellschaften von BGI auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie angeblich dabei geholfen haben, genetisches Material zu analysieren, das in China gesammelt wurde, um die Regierung bei ihrem Vorgehen gegen ethnische und religiöse Minderheiten im Land zu unterstützen. In einer Erklärung gegenüber der Washington Post bezeichnete BGI die Maßnahmen der USA gegen das Unternehmen als „von Fehlinformationen beeinflusst“ und sagte, dass die BGI Group „keine Menschenrechtsverletzungen duldet und niemals in solche verwickelt sein wird“.

„Keines der Unternehmen der BGI Group ist in Staatsbesitz oder wird vom Staat kontrolliert, und alle Dienstleistungen und Forschungsarbeiten der BGI Group werden für zivile und wissenschaftliche Zwecke bereitgestellt“, so das Unternehmen.



Pekings Bestreben, DNA aus der ganzen Welt zu sammeln, hat gelegentlich Kontroversen ausgelöst, insbesondere nach einer Reuters-Serie aus dem Jahr 2021 über Aspekte des Projekts. Chinesische Akademiker und Militärwissenschaftler haben auch dadurch Aufmerksamkeit erregt, dass sie die Machbarkeit der Entwicklung biologischer Waffen diskutierten, die eines Tages Bevölkerungen auf der Grundlage ihrer Gene angreifen könnten. Genetisch basierte Waffen werden von Experten bestenfalls als ferne Aussicht betrachtet, und ein Teil der Diskussion scheint durch die offizielle Paranoia ausgelöst worden zu sein, dass die Vereinigten Staaten und andere Länder solche Waffen erforschen.



„Wir stehen gerade erst an der Schwelle zu verstehen und zu enträtseln, was Gene bewirken. Wer immer es zuerst schafft, wird eine Menge wirklich erstaunlicher Dinge kontrollieren können.



Geht es darum, den Westen wirtschaftlich zu schlagen?

US-Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass es bei Chinas globalen Bemühungen vor allem darum geht, den Westen wirtschaftlich zu schlagen, nicht militärisch. Es gibt keine öffentlichen Beweise dafür, dass chinesische Unternehmen ausländische DNA für andere Zwecke als die wissenschaftliche Forschung verwendet haben.



China hat angekündigt, bis 2035 weltweit führend in der Biotechnologie werden zu wollen, und betrachtet genetische Informationen - manchmal auch als „das neue Gold“ bezeichnet - als entscheidenden Bestandteil einer wissenschaftlichen Revolution, die Tausende neuer Medikamente und Heilmittel hervorbringen könnte. Wenn China den Technologiewettlauf gewinnt, könnte es einen bedeutenden wirtschaftlichen und strategischen Vorteil gegenüber seinem Hauptrivalen, den Vereinigten Staaten, erlangen, so Anna Puglisi, ehemalige Leiterin der nationalen Spionageabwehr der US-Geheimdienste für Ostasien.



Wir sind gerade erst dabei, zu verstehen und zu enträtseln, was Gene tun“, sagte Puglisi, die jetzt Senior Fellow am Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University ist. „Wer immer es zuerst schafft, wird eine Menge wirklich erstaunlicher Dinge kontrollieren. Aber es besteht auch die Gefahr des Missbrauchs.“



Ein Wettlauf um die DNA-Dominanz

In Chinas strategischem Plan, die führende Weltmacht des 21. Jahrhunderts zu werden, gibt es kaum ein größeres Feld als den Kampf um die Beherrschung des menschlichen Genoms.



Im Jahr 2015 kündigte Peking seinen Plan „Made in China 2025“ an, in dem die Biotechnologie als eines der Hauptziele für staatliche Investitionen und als Pfeiler für die wirtschaftliche Zukunft des Landes genannt wurde. Ein Jahr später startete die regierende Kommunistische Partei ein 9-Milliarden-Dollar-Programm, das China zu einem weltweit führenden Land in den Genwissenschaften machen sollte.



Wenn China zum alleinigen oder wichtigsten Lieferanten eines wichtigen neuen Medikaments oder einer Technologie werden kann, wird es an Einfluss gewinnen.

Zu dieser Zeit weckte die Entdeckung von Gen-Editierungswerkzeugen wie CRISPR Hoffnungen auf neue Krebsheilmittel und mögliche Behandlungen für Erbkrankheiten, die lange Zeit als unheilbar galten. Mit hohen Investitionen in diesem Bereich signalisierte China, dass es im internationalen Wettbewerb um die Markteinführung neuer genbasierter Medikamente und Therapeutika mithalten und gewinnen wollte.

„Wenn China zum alleinigen oder wichtigsten Lieferanten eines wichtigen neuen Medikaments oder einer Technologie werden kann, wird es an Einfluss gewinnen“, so ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter, der Chinas Biotech-Sektor genau verfolgt. Der Beamte sprach, wie andere auch, unter der Bedingung der Anonymität, um sensible Einschätzungen von Chinas strategischem Kurs zu diskutieren. „Wenn China eine kritische Masse an Daten erwirbt - und wenn es in der Lage ist, diese Daten zu analysieren und zu nutzen - kann es die Zukunft mitbestimmen.



Es ist nicht einfach, diese kritische Masse an Daten zu erreichen, denn nicht jede DNA ist ausreichend. Um Medikamente für einen globalen Markt zu entwickeln, benötigt China sehr unterschiedliche Quellen für genetische Informationen sowie individuelle Patientengeschichten, die einen entscheidenden Kontext liefern, so die Forscher. Deshalb begann China Anfang des letzten Jahrzehnts, die Beschaffung solcher Daten zu intensivieren.



Im Jahr 2013 wurde Complete Genomics, ein Unternehmen aus San Jose und führend in der Gensequenzierungstechnologie in den USA, für 118 Millionen US-Dollar von der BGI Group, einem chinesischen Unternehmen, das früher Beijing Genomics Institute hieß, gekauft. Zu dieser Zeit war BGI gerade dabei, die China National GeneBank zu errichten, die es im Auftrag Pekings als erste nationale Speichereinrichtung für genetische Informationen verwalten sollte. Das Unternehmen wurde außerdem durch eine Finanzspritze der China Development Bank in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar unterstützt, um sich auf dem boomenden Markt für genetische Sequenziergeräte zu einem globalen Wettbewerber zu entwickeln.



In einer Erklärung gegenüber The Post erklärte BGI, seine Unternehmensfamilie betreibe „weltweit anerkannte wissenschaftliche Forschung“ unter Einhaltung „aller erforderlichen Gesetze und Vorschriften“ und habe Ländern im Kampf gegen Covid-19 und andere Gesundheitskrisen entscheidende Hilfe geleistet.

„Wir glauben an transparente, gemeinschaftliche Forschung und den offenen Austausch von Ergebnissen“, so BGI. „Dieser Ansatz, der nach globalen wissenschaftlichen und ethischen Standards durchgeführt wird, untermauert unsere Arbeit seit dem Humangenomprojekt im Jahr 1999 und hat zu großen Fortschritten in den Biowissenschaften sowie zu einem besseren Verständnis der biologischen Vielfalt und der Welt um uns herum geführt.“



Die Übernahme von Complete Genomics durch BGI positioniert das Unternehmen als Global Player auf dem hart umkämpften Markt für Gensequenzierungstechnologie. BGI erwarb die Patente für die DNA-Sequenziermaschinen des amerikanischen Unternehmens und begann bald mit der Herstellung und dem Verkauf der Geräte durch ein Spin-off-Unternehmen, das weiterhin Teil der BGI-Familie ist.



Die Befürchtung: China könnte DNA-Daten missbrauchen

Bis 2019 hatten fast zwei Dutzend chinesische Unternehmen durch Geschäftspartnerschaften und Aktienkäufe Rechte an genetischen Daten und anderen privaten Aufzeichnungen von US-Patienten erworben, wie aus einem Bericht der U.S. Government‘s U.S.-China Economic and Security Review Commission für 2019 hervorgeht.



Im selben Zeitraum verfolgten die US-Strafverfolgungsbehörden Hacking-Versuche, an denen Unternehmen mit großen Mengen genetischer Daten beteiligt waren. In einer Anklageschrift des Justizministeriums aus dem Jahr 2019 werden chinesische Agenten beschuldigt, sich illegal Zugang zu den Patientendatenbanken von vier US-Unternehmen verschafft zu haben. Die Hacker sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft die privaten Gesundheitsdaten, einschließlich DNA-Informationen, von mehr als 80 Millionen Amerikanern abgegriffen haben.



Die Befürchtung, dass China DNA-Daten missbrauchen könnte, hat in den letzten Jahren in Nordamerika und Europa eine Gegenreaktion ausgelöst. BGI, zu dessen Produkten ein beliebtes genetisches Neugeborenen-Screening-Kit namens NIFTY gehört, das in mehr als 50 Ländern verkauft wird, ist ins Visier geraten, weil man befürchtet, dass China die privaten Gesundheitsdaten von Millionen schwangerer Frauen ausnutzen könnte.

Der norwegische Verbraucherrat hat im vergangenen Jahr eine Warnung an Frauen herausgegeben, die die Tests verwenden, und auf das Risiko hingewiesen, dass die chinesische Regierung Zugriff auf private Informationen haben könnte. Gesundheitsbehörden in Deutschland und Slowenien erklärten ebenfalls, sie untersuchten den möglichen Missbrauch von Daten aus den Neugeborenentests durch China. Laut BGI wurden keine personenbezogenen Daten aus den NIFTY-Tests von dem Unternehmen aufbewahrt oder nach China übermittelt.

Die Pandemie bot Chinas Biotechnologieunternehmen eine unerwartete Chance. Im Januar 2020, weniger als einen Monat nachdem chinesische Behörden die ersten Erkrankungen durch ein neuartiges Coronavirus in Wuhan, China, gemeldet hatten, beteiligte sich die BGI Group an den ersten Bemühungen, das gesamte Genom des als SARS-CoV-2 bekannt gewordenen Virus zu entschlüsseln. Innerhalb weniger Wochen bot BGI kommerzielle Tests für das neue Virus an, und China stellte Millionen seiner Testkits für Länder in aller Welt zur Verfügung.



Ebenfalls im Januar 2020, mitten in der rasanten Ausbreitung des Virus auf der ganzen Welt, stellte das BGI ein neues tragbares Coronavirus-Testgerät vor, das auf Mandarin Huo-Yan heißt - auf Englisch Fire-Eye“. Der Name leitet sich von einem mythischen chinesischen Affenkönig ab, der durch Verkleidungen hindurchsehen konnte, um Hochstapler im Königspalast zu erkennen.



In den folgenden Monaten stellte BGI etwa 100 Labore in verschiedenen Konfigurationen her. Am auffälligsten sind die „Luftlabore“, die sich in einer Hülle aus weichem Kunststoff befinden, die schnell aufgeblasen werden kann - wie eine Hüpfburg auf einer Kinderparty. Das Innere der Labore ist mit hochentwickelten Maschinen ausgestattet, die für das gebaut wurden, was das Unternehmen als „Nukleinsäure-Detektion mit hohem Durchsatz“ bezeichnet. In einem Aktionärsbericht des Unternehmens wird das Labor als ein „All-in-One“-System beschrieben, das auch „eine genetische Cloud-Computing-Plattform durch umfassende Nutzung von Big Data aufbaut“.



BGI sagte, die hochentwickelte Ausrüstung stehe im Einklang mit dem Glauben des Unternehmens an den „offenen Austausch wissenschaftlicher Werkzeuge und Entdeckungen“, um „den größten Nutzen für die gesamte Menschheit“ zu erzielen. In einem Bericht der U.S.-China Economic and Security Review Commission aus dem Jahr 2020 wird der Zweck der Fire-Eye-Labore jedoch noch strenger beurteilt:



„Diese Labore“, so der Bericht, „versorgen chinesische Forscher mit heterogenen genetischen Daten, um den chinesischen Ambitionen zu dienen, den Biotech-Markt zu dominieren.“



Coronavirus-Tests als Phase 1

Die Ankunft des ersten serbischen Fire-Eye-Labors im April 2020 wurde von so viel Fanfare begleitet, wie man in einem Land, das unter strenger Abriegelung steht, nur aufbringen kann. Einige der führenden Politiker des Balkanlandes kamen mit chirurgischen Masken, um den chinesischen Diplomaten die Hand zu reichen und Peking offiziell für die wichtige Hilfe zu danken. Serbien wird zwei der Labore erhalten, und etwa 20 weitere Länder, vor allem in Afrika und im Nahen Osten, werden mindestens eines erhalten.



„Vom ersten Tag unseres Kampfes gegen das Coronavirus an haben wir von China Unterstützung und Hilfe in Form von medizinischem Material, Experten, Technologie und Erfahrung erhalten“, erklärte der serbische Premierminister Brnabic gegenüber Vertretern des BGI nach der Ankunft der Labore im April. „Ohne die chinesische Hilfe wären wir nicht in der Lage, den Kampf zu gewinnen“.



Serbien mit seinen rund 7 Millionen Einwohnern meldete am Ende 18.000 Covid-19-Todesopfer. Die Todesrate lag im obersten Quintil der Länder weltweit, aber etwas besser als die vieler Nachbarländer auf dem Balkan. Serbische Beamte und Wirtschaftsführer brachten wiederholt ihre Dankbarkeit gegenüber China zum Ausdruck, unter anderem mit riesigen Plakatwänden in der Hauptstadt mit der Aufschrift „Danke, Bruder Xi“, eine Anspielung auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping.



Gemessen in Euro übertraf die Hilfe der Europäischen Union für Serbien während der Pandemie die Hilfe Chinas bei weitem, aber in einer Stadt, die noch immer unter dem tiefen Groll über die Bombardierung der Hauptstadt durch die NATO während des Kosovo-Krieges vor zwei Jahrzehnten leidet, wurden keine Pro-EU-Plakate aufgestellt.



Im Herbst 2021 begann die Pandemie abzuflauen. Doch im Dezember gab Serbien bekannt, dass es mit Hilfe Chinas das Belgrader Labor in eine ständige Einrichtung für Gentests umgewandelt hatte. Die Ausrüstung wurde an den Stadtrand der Hauptstadt verlegt, und chinesische und serbische Beamte versammelten sich erneut, um das Serbische Zentrum für Genomsequenzierung und Bioinformatik“ einzuweihen, das erste Labor des Landes, das auf die Entschlüsselung des gesamten menschlichen Genoms spezialisiert ist. Das BGI wird chinesische Experten zur Verfügung stellen, die bei der Einrichtung des Labors und der Schulung des Personals helfen werden.



Labor in Belgrad verhält sich unauffällig

Das Belgrader Labor hält sich unauffällig. Es nimmt einen kleinen Raum in einem frisch gestrichenen, dreistöckigen Bürogebäude in einem Wohngebiet ein, das nur wenige Kilometer von den Universitäten und dem Geschäftszentrum der Stadt entfernt ist. Eine serbische Flagge und ein dezentes Schild verkünden die Anwesenheit des Labors auf Serbisch und Englisch. Ein einsamer Wachmann verscheuchte an einem Sommerabend ungebetene Besucher von der überdachten Säulenhalle.



Jelena Begovic, eine serbische Wissenschaftlerin, die das Fire-Eye-Labor in den ersten beiden Jahren leitete, wurde kürzlich zur Leiterin des serbischen Wissenschaftsministeriums befördert. Sie lehnte eine Anfrage für ein Interview ab, und ihr Büro reagierte nicht auf eine Anfrage für eine Besichtigung der Einrichtung. In öffentlichen Kommentaren über das umfunktionierte Labor sagte Begovic, Serbien habe strenge Sicherheits- und Datenschutzstandards eingeführt und befolge „verantwortungsvolle“ Richtlinien für die gemeinsame Nutzung von Daten.



BGI erklärte in einer Stellungnahme gegenüber The Post, das Labor gehöre Serbien und werde von Serbien verwaltet, nicht von BGI, und das Unternehmen stelle zwar Ausrüstung, Know-how und Schulungen zur Verfügung, habe aber keinen Zugang zu Daten. Eine BGI-Pressemitteilung vom letzten Jahr schien jedoch zumindest eine begrenzte Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Daten während der Startphase des Belgrader Labors anzudeuten.

Um eine Qualitätskontrolle zu gewährleisten, „wird das lokale [Belgrader] Team mit den Sequenzierungsergebnissen verglichen, die ein etablierteres Team an einem anderen Standort produziert“, hieß es. In Serbien gibt es keine anderen Zentren für Ganzgenomsequenzierung. BGI sagte, dass „anonymisierte“ biologische Proben zu Validierungszwecken mit einem anderen Labor geteilt werden, dass die Proben aber danach vernichtet werden. „Es findet zu keinem Zeitpunkt eine gemeinsame Nutzung von Sequenzierungsdaten statt“, so das Unternehmen.

Kurz nach der Eröffnung des provisorischen Belgrader Labors schien auch Begovic anzuerkennen, dass die gemeinsame Nutzung von Daten mit BGI ein Bestandteil der Partnerschaft Serbiens mit dem chinesischen Unternehmen ist.



„Informationen sind heutzutage manchmal wertvoller als Gold“, sagte Begovic auf eine Medienanfrage hin. „In diesem Sinne ist dies auch eine Informationsquelle für sie in Bezug auf diese Region.“



In BGI-Unternehmensdokumenten aus dem Jahr 2022 wird eingeräumt, dass das Unternehmen während der Pandemie „die Gelegenheit ergriffen hat“, um mit seinem Netzwerk von Fire-Eye-Laboren „das globale Dienstleistungssystem für Präzisionsmedizin zu erweitern“. In einem Aktionärsbericht wurden die Labore als eine von 350 Partnerschaften in Übersee aufgeführt, die „fortschrittliche genomische Forschungsplattformen und bioinformatische Analysefähigkeiten weltweit“ bereitstellten.



„Informationen sind heutzutage manchmal wertvoller als Gold. In diesem Sinne ist dies auch eine Informationsquelle für [China] in Bezug auf diese Region.“



Einige der Labore waren nur vorübergehend

Einige der vom BGI und seiner gemeinnützigen Tochtergesellschaft, der Mammoth Foundation, zur Verfügung gestellten Labore waren vorübergehend: Im Jahr 2022 richtete Saudi-Arabien vor der Hadsch-Pilgerfahrt Teststellen in Mekka ein, und äthiopische Behörden richteten ein Fire-Eye-Labor in einem Terminal des Flughafens von Addis Abeba ein. Andere Vereinbarungen schienen dauerhafter zu sein, da die Labore an Forschungszentren in Lettland, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Serbien angeschlossen wurden.

Im März 2023 kündigten Beamte der Vereinigten Arabischen Emirate eine nationale Genomstrategie an, die darauf abzielt, die DNA aller Emiratis zu kartieren und dabei genetische Sequenzierungsgeräte zu verwenden, die vom BGI geliefert werden. In Pressemitteilungen, in denen mehrere Partnerschaften der BGI-Gruppe in Übersee beschrieben werden, werden diese als echte Joint Ventures mit „50-50“-Eigentümerschaft oder als „strategische“ Forschungszusammenarbeit bezeichnet.

US-Geheimdienstmitarbeiter sagten in Interviews, dass sie nur begrenzten Einblick in die Art und Weise haben, wie BGI mit im Ausland erworbenen DNA-Informationen umgeht, einschließlich der Frage, ob genetische Daten aus den Fire-Eye-Labors letztendlich in den Computern des chinesischen Militärs oder der Geheimdienste landen.



Bekannt ist, dass Partnerschaften wie die Fire-Eye-Labors „eine Quelle für [genetische] Sequenzierungsdaten sind“, und dass diese Daten „der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksbefreiungsarmee zur Verfügung stehen“, sagte ein US-Analyst, der sich auf Chinas Biotechnologiepolitik spezialisiert hat. „Genetische Informationen“, so der Analyst, „werden von China als nachrichtendienstliches Gut betrachtet“.



Das chinesische Gesetz stellt klar, dass die chinesische Regierung auf alle Informationen, die mit den Maschinen von BGI gesammelt werden, zugreifen kann. Ein 2017 erlassenes nationales Nachrichtendienstgesetz legt fest, dass chinesische Unternehmen und Bürger gesetzlich verpflichtet sind, geschützte Informationen, die sie im Ausland erworben haben, auf Anfrage weiterzugeben. Seit 2019 hat China auch den rechtlichen Rahmen für seine eigenen umfangreichen genetischen Ressourcen überarbeitet, indem es sie als strategische nationale Ressource neu definiert und den Zugang ausländischer Einrichtungen unter anderem aus Gründen der nationalen Sicherheit stark einschränkt. Nach geltendem chinesischem Recht ist es ausländischen Einrichtungen untersagt, genetisches Material im Land zu sammeln oder solche Ressourcen ins Ausland zu verbringen.



In Lettland, wo eine BGI-Tochtergesellschaft eine lokale Niederlassung eröffnet hat, um genetische Sequenzierungsdienste zu verkaufen, warnten Beamte der nationalen Sicherheitsbehörde des Landes die Kunden, Vorsicht walten zu lassen und sich nicht von den Zusicherungen des Unternehmens bezüglich der Datenschutzgarantien beeinflussen zu lassen.



„Chinesische Privatunternehmen stehen größtenteils unter der Kontrolle der chinesischen Regierung und sind verpflichtet, mit den chinesischen Behörden, einschließlich spezieller Dienste, zusammenzuarbeiten, wenn dies erforderlich ist“, erklärte das lettische Amt für Verfassungsschutz in einer Erklärung gegenüber The Post.



Das Amt lehnte es ab, die spezifischen Daten des Unternehmens zu erörtern, sagte aber: „Die Tätigkeit chinesischer Unternehmen in Lettland ist mit nachrichtendienstlichen Risiken verbunden; daher stehen solche Unternehmen unter der Aufmerksamkeit der Sicherheitsdienste.“



Eine Debatte über die Bewaffnung des Genoms

Bürgerrechtsgruppen haben systematische chinesische Kampagnen zur gewaltsamen Erfassung biometrischer Daten von Einwohnern von Provinzen mit großen Bevölkerungszahlen von Tibetern und Uiguren dokumentiert, zwei Minderheitengruppen, die Opfer organisierter chinesischer Unterdrückung waren. Bereits seit 2017 verlangt die Polizei laut Human Rights Watch von allen erwachsenen Einwohnern der westlichen Provinz Xinjiang Blutproben sowie Iris-Scans und Fingerabdrücke. Xinjiang ist die Heimat von 12 Millionen überwiegend muslimischen Uiguren. Eine ähnliche Kampagne wurde im Jahr 2020 in der autonomen Region Tibet gestartet, berichtet die Gruppe.



Die DNA-Sammelkampagnen wurden sowohl von der Trump- als auch von der Biden-Administration in ihren Maßnahmen zur Aufnahme chinesischer Biotechnologieunternehmen in die schwarze Liste in den letzten drei Jahren angeführt. Im März wurde US-Firmen die Zusammenarbeit mit zwei Tochtergesellschaften von BGI - BGI Research und BGI Tech Solutions - untersagt, weil sie möglicherweise in Chinas Militärprogramme einfließen könnten“, heißt es in einer Erklärung des Handelsministeriums - eine Behauptung, die das Unternehmen zurückweist. Die chinesische Botschaft erklärte gegenüber The Post, die Sanktionen seien „ein weiteres Beispiel dafür, dass die Vereinigten Staaten Ausreden erfinden und alle Mittel einsetzen, um chinesische Unternehmen zu unterdrücken“.



Nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen ist die Ausgrenzung ethnischer Minderheiten beabsichtigt. In den Händen chinesischer Polizeibeamter sind biometrische Daten ein mächtiges Instrument zur Identifizierung von Personen, die als potenzielle Unruhestifter gelten. DNA-Proben können Verdächtige mit Protesten in Verbindung bringen oder der Polizei helfen, Familienmitglieder ausfindig zu machen, die wegen des Verhaltens eines Verwandten unter Druck gesetzt werden könnten.



„Sie ist Teil der Architektur der sozialen Kontrolle und ein sehr effektives psychologisches Druckmittel“, sagt Yves Moreau, ein belgischer Computerbiologe, der über den Missbrauch von künstlicher Intelligenz und genetischen Daten durch Regierungen zur Überwachung oder Unterdrückung schreibt. „Unabhängig davon, ob die DNA-Datenbank effektiv ist, gibt es eine Angst, die durch den großflächigen Einsatz dieser Technologie ausgelöst wird.“



Auch Chinas Streitkräfte zeigen ein zunehmendes Interesse an den Genwissenschaften. China behauptet, dass es keine gentechnisch hergestellten biologischen Waffen besitzt und auch nicht plant, solche zu entwickeln. Doch prominente Militärs haben öffentlich argumentiert, dass gentechnisch hergestellte Waffen unvermeidlich sind.



Im Jahr 2017 fügte eine aktualisierte Version einer maßgeblichen militärischen Strategiepublikation der von der Volksbefreiungsarmee geleiteten Nationalen Verteidigungsuniversität einen Abschnitt über biologische Kriegsführung hinzu, in dem die Bedeutung „spezifischer ethnisch-genetischer Angriffe“ in der künftigen Kriegsführung hervorgehoben wurde - ein Gedanke, der seitdem von mehreren chinesischen Militärwissenschaftlern im Zusammenhang mit der Abschreckung wiederholt wurde.



„Es kann ein präziser, gezielter Angriff sein, der eine Rasse, eine bestimmte Gruppe von Menschen oder eine bestimmte Person vernichtet; seine potenziell enorme Kriegseffektivität kann die Menschen in extreme Panik versetzen“, heißt es in einem im März 2020 in den staatlichen Medien veröffentlichten Beitrag von Kang Yaowu, außerordentlicher Professor an der Universität. „Sie hat einen hohen technologischen Gehalt, niedrige Kosten und eine große Bedrohung.“



„Genetische Informationen werden von China als nachrichtendienstliches Gut betrachtet.“



Ob die Genetik eine Grundlage für künftige Waffen werden kann, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Viele Experten sind der Meinung, dass biologische Waffen, die Ziele auf der Grundlage ihrer DNA-Merkmale auswählen, heute noch nicht technisch realisierbar sind und es vielleicht erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten sein werden.



Eine US-Studie amerikanischer Waffenexperten aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass das Interesse Pekings an genetischen Waffen zum Teil auf der Einschätzung beruht, dass China besonders verwundbar wäre, wenn seine Gegner diese Technologie zuerst entwickeln würden. Im Vergleich zu anderen Ländern - insbesondere zu den Vereinigten Staaten - ist Chinas Bevölkerung weitgehend homogen, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Han-Chinesen.



„China scheint seine eigene Anfälligkeit für genetische Angriffe zu erkennen“, schreiben die Autoren der wissenschaftlichen Risikobewertung von genetischen Waffensystemen“, die vom James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey, Kalifornien, veröffentlicht wurde (2021). In der Studie wird darauf hingewiesen, dass auch US-Militärs „über die Möglichkeit genetischer Waffen besorgt sind“ und Studien durchgeführt haben, darunter einen Bericht der National Academy of Sciences aus dem Jahr 2020, um zu beurteilen, ob das Land gefährdet ist.



US-Beamte und Experten räumen ein, dass die endgültigen Absichten Chinas ungewiss sind. Im Moment schafft Peking durch die Anhäufung großer Mengen von DNA-Daten einen Vermögenswert, den es in Zukunft nutzen kann - als wirtschaftliche Ressource oder vielleicht auch auf andere Weise. Die Ziele der Unternehmen, die die Daten erwerben, „stimmen oft bequem und nicht unbedingt zufällig mit den nationalen und globalen Zielen Pekings überein“, so Elsa Kania, eine auf chinesische Militärstrategie und neue Technologien spezialisierte Forscherin und Adjunct Senior Fellow am Center for a New American Security, einer Washingtoner Denkfabrik.



„Das BGI hat sich als nationales Gravitationszentrum für die groß angelegte Sammlung von nationalen Genetik- und Genomikdaten positioniert“, so Kania. „Und diese Art von Biodaten wird - von der Kommunistischen Partei Chinas, von Peking und von chinesischen Unternehmen wie BGI - als potenziell strategisch vorteilhaft angesehen.“



Brown berichtete aus Washington. Cate Cadell in Washington trug zu diesem Bericht bei.

