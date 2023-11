WhatsApp Channels: Mehrere Admins hinzufügen soll bald möglich sein

WhatsApp Beta 2.23.23.7 mit neuen Funktionen: Mehr Admins, mehr Möglichkeiten! Effizientere Kanalverwaltung – alle Details im Überblick.

WhatsApp hat mit seinem neuesten Beta-Update für Android, Version 2.23.23.7, eine signifikante Verbesserung für die Verwaltung von WhatsApp-Kanälen eingeführt. Diese Erweiterung ermöglicht es Channel-Administratoren, weitere Admins hinzuzufügen und so die Verantwortung und den Arbeitsaufwand effektiver zu verteilen. Diese Funktion ist ein bedeutender Schritt für WhatsApp, insbesondere für die Verwaltung größerer Kanäle. Die aktuell größten und beliebtesten Kanäle auf WhatsApp haben weit über 11 Millionen Abonnenten, wie NEXTG.tv berichtet.

WhatsApp führt Channels-Funktion ein. Damit können Nutzer Infos und Updates von Peronen oder Kanälen abonnieren, die sie interessieren. © Bernd Diekjobst/dpa-tmn

Mehrere Admins für WhatsApp-Kanäle bald verfügbar: Die Bedeutung der Neuerung

Bislang war es in WhatsApp-Kanälen so, dass nur ein einzelner Administrator für die Verwaltung zuständig war. Diese Einschränkung konnte insbesondere bei großen Kanälen mit regelmäßigen Updates zu Herausforderungen führen. Mit der neuen Funktion kann der ursprüngliche Admin nun weitere Admins hinzufügen, um die Last der Kanalverwaltung auf mehrere Schultern zu verteilen. Dies ist besonders nützlich für Organisationen, Unternehmen oder öffentliche Persönlichkeiten, die regelmäßig Inhalte mit einer breiten Zielgruppe teilen möchten​​.

Vorteile der erweiterten Admin-Funktionen auf WhatsApp

Die Möglichkeit, mehrere Admins in Kanälen zu haben, bringt verschiedene Vorteile mit sich:

Effiziente Verwaltung : Die Aufgaben können unter den Admins aufgeteilt werden, was die Verwaltung effizienter macht.

: Die Aufgaben können unter den Admins aufgeteilt werden, was die Verwaltung effizienter macht. Kontinuität der Kommunikation : Verschiedene Admins können zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sein, was eine kontinuierliche Kommunikation mit den Abonnenten ermöglicht.

: Verschiedene Admins können zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sein, was eine kontinuierliche Kommunikation mit den Abonnenten ermöglicht. Vielfalt an Inhalten : Unterschiedliche Admins können eine breitere Palette an Inhalten und Perspektiven einbringen.

: Unterschiedliche Admins können eine breitere Palette an Inhalten und Perspektiven einbringen. Reduziertes Risiko von Engpässen: Bei Abwesenheit eines Admins können andere Admins einspringen und so Engpässe vermeiden.

Implementierung und Nutzung der Funktion

Die Einführung dieser Funktion wird in einem der kommenden Updates von WhatsApp erwartet. Sobald verfügbar, können Channel-Admins die neuen Admins über die Kanaleinstellungen hinzufügen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Liste der Admins in WhatsApp-Kanälen nicht öffentlich einsehbar ist, was die Privatsphäre der beteiligten Personen wahrt. Kanäle auf WhatsApp bleiben außerdem weiterhin kostenlos.