WhatsApp: selbstlöschende Sprachnachrichten in der Beta-Version verfügbar

Mit Blick auf verstärkten Datenschutz testet WhatsApp in der Beta-Version eine Funktion, die Sprachnachrichten nach dem ersten Anhören löscht.

In einer Zeit, in der digitale Sicherheit und Privatsphäre von zentraler Bedeutung sind, plant WhatsApp, die Landschaft der Online-Kommunikation mit der Einführung von selbstzerstörenden Sprachnachrichten zu erweitern, wie NEXTG.tv berichtet.

Selbstlöschende Sprachnachrichten bei WhatsApp sind für einen kleinen Kreis von Beta-Testern verfügbar. © MedienServiceMüller/Imago, Westend61/Imago; Collage: RUHR24

Selbstlöschende Sprachnachrichten bei WhatsApp: Exklusiver Testlauf

Die neue Funktion, die derzeit von Beta-Testern auf den Versionen Android 2.23.22.4 und iOS 23.21.1.73 getestet wird, ermöglicht es den Nutzern, Sprachnachrichten zu versenden, die nach dem ersten Anhören automatisch gelöscht werden. Diese Nachrichten können nicht weitergeleitet, gespeichert oder wiederhergestellt werden, was einen neuen Grad an Vertraulichkeit in der Kommunikation zwischen den Nutzern bietet.

Selbstlöschende Nachrichten sind in der digitalen Kommunikationswelt kein neues Phänomen. Andere Messaging-Dienste wie Snapchat und Signal haben bereits Funktionen für Nachrichten eingeführt, die nach dem Ansehen oder Anhören verschwinden. WhatsApps Ansatz unterscheidet sich jedoch dadurch, dass er sich speziell auf Sprachnachrichten konzentriert, was eine neue Ebene der Privatsphäre für Nutzer darstellt, die Sprachkommunikation bevorzugen.

Datenschutz im Fokus von Meta und ein Blick in die Zukunft

Meta, das Mutterunternehmen von WhatsApp, hat in seinen verschiedenen Plattformen, darunter Messenger und Instagram, bereits ähnliche Funktionen implementiert. Diese Maßnahmen, einschließlich Benachrichtigungen bei Screenshots von flüchtigen Nachrichten, unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzerkommunikation.

Während die selbstzerstörenden Sprachnachrichten momentan nur einem begrenzten Kreis von Testern zur Verfügung stehen, gibt es Anzeichen dafür, dass diese Funktion in naher Zukunft einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden könnte. Die schnelle Implementierung neuer Funktionen in der Vergangenheit lässt darauf schließen, dass alle WhatsApp-Nutzer möglicherweise bald von erhöhter Vertraulichkeit in ihren Gesprächen profitieren könnten.

Neben selbstzerstörenden Sprachnachrichten bringt WhatsApp weitere Neuerungen, denn Nutzer können bald zwei Konten auf einem Gerät führen, müssen jedoch bei älteren Modellen ab dem 24. Oktober mit eingestelltem Support rechnen. Zudem wird das Bestellen von Essen, Auswählen von Sitzplätzen und Buchen von Terminen direkt in der App möglich.