WhatsApp veröffentlicht „View Once“-Feature für Sprachnachrichten

WhatsApp bringt in seinem neuesten Update die „View Once“-Funktion für Sprachnachrichten, die sich selbst löschen, sobald sie einmal abgespielt wurden.

WhatsApp hat ein neues Feature eingeführt, das die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändern könnte. Die „View Once“-Funktion, die bereits für Bilder und Videos existiert, ist nun auch für Sprachnachrichten verfügbar. Dieses Update ermöglicht es Nutzer:innen, Sprachnachrichten zu senden, die sich nach einmaligem Anhören automatisch löschen. Diese Funktion ist ein bedeutender Fortschritt in Bezug auf die Privatsphäre und den Schutz sensibler Informationen. Auf NEXTG.tv gibt es eine Anleitung wie man die View-Once-Funktion für Sprachnachrichten auf WhatsApp nutzt.

Sprachnachrichten, die über die „View Once“-Funktion auf WhatsApp gesendet werden, sind deutlich im Chat gekennzeichnet. Nach dem Anhören verschwinden sie automatisch, was ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Diskretion für die Kommunikation bietet. WhatsApp plant, diese neue Funktionalität in den kommenden Tagen weltweit auszurollen, sodass alle Nutzer:innen von diesem Datenschutz-Feature profitieren können. Laut NEXTG.tv ist es ratsam, die aktuellste Version von WhatsApp zu nutzen.