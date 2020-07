WHO meldet neuen Rekord an gemeldeten Corona-Neuinfektionen

Die Pandemie erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt: Rekord an gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Höchster Anstieg weltweit

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, hier ist er: Am Freitag sind so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag resgistriert worden.