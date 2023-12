Welche Gefahr der Mensch für Wildtiere bedeutet

Waschbären wurden in der Studie mit am häufigsten in Wildtier-Rehazentren aufgenommen, Zusammenstöße mit Fahrzeugen gehören zu den Hauptgründen für Tierverletzungen. © Pond5 Images/Imago

Der Mensch stellt eine große Gefahr für Wildtiere dar. Fast 40 Prozent aller untersuchten Hauptgründe für Tierverletzungen hängen mit dem Menschen zusammen.

Der Mensch ist oft schuld an Krankheiten und Verletzungen, die Tiere in Rehabilitationszentren für Wildtiere erleiden, so eine aktuelle Analyse in der Zeitschrift Biological Conservation. Die breit angelegte Studie untersuchte Tiere, die in Wildtierzentren in den Vereinigten Staaten und Kanada untergebracht sind, und zeigte die Gefahren auf, die der Mensch für mehr als 1.000 Arten darstellt.

Die Studie untersuchte einen Datensatz von 674.320 digitalisierten Datensätzen aus 94 Wildtierzentren in ganz Nordamerika aus dem Zeitraum von 1975 bis 2019. Die Aufzeichnungen enthalten Informationen über alle Arten von Tieren, aber östliche Baumwollschwanzkaninchen, östliche Grauhörnchen, Virginia-Opossums, amerikanische Rotkehlchen und Waschbären wurden am häufigsten in Wildtier-Rehazentren aufgenommen, obwohl die Arten je nach Region variieren.

Die Forscher stellten mehrere Hauptgründe für Tierverletzungen fest, darunter menschliche Störungen wie Zusammenstöße mit Fahrzeugen, Verletzungen und Krankheiten, Raubtiere und giftige Substanzen.

Fast 40 Prozent aller Fälle wurden von Menschen verursacht, und Zusammenstöße mit Fahrzeugen waren die Hauptursache für Verletzungen, die 12 Prozent der aufgenommenen Tiere betrafen, heißt es in der Studie. Andere Gefahren waren Angeln, Zusammenstöße mit Gebäuden oder Fenstern und Zusammenstöße mit Haushunden und -katzen, so die Forscher. Reptilien hatten den höchsten Anteil an vom Menschen verursachten Reha-Einweisungen. „Insgesamt haben menschliche Aktivitäten einen großen, negativen Einfluss auf Wildtiere“, so die Forscher.

Menschen haben großen negativen Einfluss auf Wildtiere

Nur 32,5 Prozent der Tiere wurden schließlich wieder in die freie Wildbahn entlassen, und etwa 9 Prozent wurden in eine andere Einrichtung gebracht oder anderweitig behandelt; der Rest starb oder wurde eingeschläfert. Mehr Säugetiere als jede andere Tierart wurden schließlich freigelassen. Die Anwesenheit des Menschen war während der gesamten Studie spürbar, selbst in Fällen, in denen er die Tiere nicht direkt verletzte.

Virginia-Opossums gehören zu den Tieren, die laut Studie in Nordamerika besonders oft in Wildtier-Rehazentren aufgenommen wurden. © Pond5 Images/Imago

Auch Bleivergiftungen und die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels stellten eine Gefahr für die Tiere dar: Hitzestress, Sterben und andere Probleme im Zusammenhang mit dem extremen Wetter, das vermutlich vom Menschen verursacht wurde. Diese Faktoren wirkten sich auf verschiedene Tiere unterschiedlich aus: Bei Weißkopfseeadlern beispielsweise war die Wahrscheinlichkeit, wegen einer Bleivergiftung eingeliefert zu werden, dramatisch höher als bei anderen Tieren, und Rotschwanzbussarde waren am stärksten von Pestiziden betroffen.

Die Forscher forderten die Wildtierzentren auf dem ganzen Kontinent auf, ihre Systeme zu standardisieren, um mehr Forschung zu ermöglichen. Insgesamt, so schreiben sie, sind solche Aufzeichnungen „eine ausgezeichnete Datenquelle, um Gefahren für die Gesundheit von Wildtieren zu erkennen und Prioritäten für Management und Schutz festzulegen“.

