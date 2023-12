Forschungsteam entdeckt Wirbelsäulenstammzelle – Chance für neue Krebs-Behandlungsmöglichkeiten

An der Wirbelsäule gibt es offenbar eine bislang unbekannte Art von Stammzellen. Die stellen ein Protein her, das Tumorzellen signalisiert, dass sie dorthin kommen sollen.

Wissenschaftler haben eine neue Art von Stammzellen in der Wirbelsäule entdeckt, die entscheidend zur Lösung eines langjährigen Rätsels beizutragen scheint: warum sich viel mehr Krebszellen in der Wirbelsäule als in anderen Knochen des Körpers ausbreiten.

Wenn Brust-, Lungen- und Prostatakrebs in mehrere Knochen des Körpers metastasieren, findet sich drei- bis fünfmal mehr Krebs in der Wirbelsäule als in den unteren und oberen Gliedmaßen. Wissenschaftler wissen schon seit Jahrzehnten von dieser Diskrepanz, aber der Grund dafür ist unklar geblieben.

Stammzellenforschung (Symbolbild). © Westend61/Imago

Eine Theorie besagte, dass Unterschiede im Blutfluss die Ursache sein könnten. Die neuen Erkenntnisse deuten jedoch auf eine Alternative hin, die Auswirkungen auf die Krebsbehandlung, Wirbelsäulenfusionschirurgie und Osteoporose haben könnte, eine Knochenschwächekrankheit, von der etwa 10 Millionen Amerikaner betroffen sind.

Forscher entdecken Wirbelsäulenstammzellen – neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebs

Stammzellen sind so etwas wie das Rohmaterial des Körpers. Sie können sich teilen und weitere Stammzellen bilden oder sich weiterentwickeln, um eine spezifischere Bestimmung als Haut, rote Blutkörperchen, Neuronen oder einen der schätzungsweise 200 verschiedenen Zelltypen im menschlichen Körper zu erreichen.

In der Fachzeitschrift Nature berichten Forscher von Weill Cornell Medicine und dem Hospital for Special Surgery in New York über die Entdeckung von sogenannten Wirbelsäulenstammzellen in der Wirbelsäule. Diese Zellen stellen ein Protein her, das Tumorzellen signalisiert, dass sie hierher kommen sollen - eine Entdeckung, die neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet.

„Wir gehen davon aus, dass diese Entdeckung dazu führen wird, diese Zellen gezielt anzusprechen, um ihre Funktion zu stören und letztlich die Ausbreitung von Krebs in der Wirbelsäule zu verringern“, so Matthew B. Greenblatt, einer der Autoren der Studie und Pathologe an der Weill Cornell Medicine.

In einer fünfjährigen Arbeit fanden die Wissenschaftler die Zellen zunächst in Mäusen, dann in Menschen. Die Zellen, die für die Knochenbildung in den Wirbeln verantwortlich sind, treten auf, wenn sich der Knochen verhärtet.

„Sehr selten, dass man eine neue Stammzelle findet“

Um die entscheidende Rolle der Stammzellen des Wirbelskeletts zu demonstrieren, entwickelten die Forscher eine Maus, aus der sie einen Teil ihrer DNA herausschneiden konnten. Mithilfe eines Enzyms entfernten sie ein bestimmtes knochenbildendes Gen aus den neu entdeckten Wirbelsäulenstammzellen. Mäuse, bei denen das Gen entfernt wurde, zeigten deutliche Defekte an der Wirbelsäule, was die Bedeutung der neuen Stammzellen für die Bildung der Wirbelsäule beweist.

Anschließend transplantierten die Wissenschaftler die Stammzellen in den Beinmuskel einer Maus. Die transplantierten Zellen bildeten von Grund auf neue Miniaturknochen und produzierten alle Arten von Skelettzellen, die in der Wirbelsäule vorkommen. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Stammzellen des Wirbelsäulenskeletts dazu beitragen, die Wirbelsäule vor der Geburt zu bilden und sie nach der Geburt zu erhalten.

Um die gleichen Stammzellen beim Menschen zu finden, untersuchten die Forscher sehr kleine Stücke von Wirbeln, die bei Laminektomien entfernt wurden, Operationen, die den Druck auf die Nerven und das Rückenmark verringern.

„Es ist sehr selten, dass man eine neue Stammzelle findet, und das ist einer der Gründe, warum wir so begeistert sind“, sagte Greenblatt. „Wir glauben, dass es noch mehr zu entdecken gibt.“

Forscher bezeichnet die Studie als „Durchbruch“

Beim Vergleich der Stammzellen, die Wirbelsäulenknochen bilden, mit denen, die Gliedmaßenknochen bilden, entdeckten sie ein Protein, das in der Wirbelsäule in viel höherem Maße gebildet wird. Bei Mäusen, denen dieses Protein fehlte, breitete sich der Krebs weit weniger auf die Wirbelsäule aus.

Feini Qu, Mitglied des Lehrkörpers am Institut für Stammzellen und Regenerative Medizin der Universität Washington, bezeichnete die Studie als „einen Durchbruch, der uns hilft, den Entwicklungsursprung der Wirbel zu verstehen“. Qu, der nicht an dem Projekt beteiligt war, fügte hinzu, dass die Forschung „uns helfen könnte, kreativere Wege zu finden“, um die Metastasierung der Wirbelsäule zu verlangsamen oder zu stoppen.

Sean Morrison, Gründungsdirektor des Children‘s Research Institute am UT Southwestern Medical Center in Dallas, sagte, er halte die von den Forschern beschriebenen Zellen für Skelettstammzellen, eine Art, deren Existenz seit Jahren bekannt ist.

Morrison, der auch als Forscher für das Howard Hughes Medical Institute tätig ist, fügte jedoch hinzu, dass die Studie zeige, dass Skelettstammzellen, die in verschiedenen Teilen des Körpers vorkommen, etwas unterschiedliche Eigenschaften haben.

„Die Skelettstammzellen in den Wirbeln haben eine überraschende Fähigkeit, Krebszellen anzuziehen, die man bei anderen Skelettstammzellen nicht sieht“, sagte er.

C. Rory Goodwin, Neurochirurg und Wirbelsäulenchirurg an der Duke Health, lobte die Autoren der Studie und sagte, dass die Entdeckung der Stammzellen den Forschern helfen könnte, die schlechten Aussichten für Krebspatienten zu verbessern, deren Krankheit sich auf die Wirbelsäule ausgebreitet hat.

Erklärung, warum Osteoporose an der Wirbelsäule anders verläuft

„Wenn Patienten Wirbelsäulenmetastasen haben, ist das normalerweise das Ende der Fahnenstange“, sagte Goodwin. Die durchschnittliche Überlebenszeit liege zwischen 10 und 14 Monaten, sobald der Krebs die Wirbelsäule erreicht habe, „wobei einige Patienten deutlich weniger überleben“.

Darüber hinaus liefert die Entdeckung eine Erklärung dafür, warum die Osteoporose an der Wirbelsäule anders verläuft als an anderen Teilen des Skeletts. Dieses Wissen könnte Ärzten dabei helfen, die Behandlung der Krankheit auf das Auftreten an der Wirbelsäule abzustimmen.

In einer separaten Arbeit untersuchen Greenblatt und sein Mitautor der Nature-Veröffentlichung, Sravisht Iyer, ein Wirbelsäulenchirurg am Hospital for Special Surgery, die Rolle, die die neue Stammzelle bei der Reaktion auf eine Wirbelsäulenfusionsoperation spielt. Sie wollen herausfinden, ob ein Implantat der neuen Stammzellen zum Zeitpunkt der Operation die Fusion verbessern kann.

Die beiden Wissenschaftler vermuten außerdem, dass es eine zweite Art von Stammzellen des Wirbelsäulenskeletts gibt. Als sie die Fähigkeit der neuen Stammzellen, Knochen zu bilden, blockierten, fanden sie in einigen Regionen der Wirbelsäule immer noch kleine Mengen an Knochen, was die Frage aufwirft, ob ein zweiter Stammzellentyp verantwortlich sein könnte.

