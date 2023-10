Heftige Unwetter in Italien: Tornado verwüstet Häuser in Alpen-Ort – Fluss tritt über Ufer

Von: Marcus Giebel

Folgen des Unwetters in Sondrio: Der kleine Fluss besteht plötzlich aus reißenden Fluten (l.), ein Hausdach ist halb verschwunden. © Screenshot Twitter/@MassimoSertori_

Der Herbst zeigt sich in Italien von seiner nassen Seite. Ganz im Norden des Landes werden Straßen und ein Park gesperrt, Häuser verlieren ihre Dächer.

Sondrio – Italien steht ein unruhiges und extrem nasses Wochenende bevor. Zumindest weiten Teilen des Landes. Heftig erwischt hat es bereits die Provinz Sondrio in der Lombardei. Wie die in Neapel erscheinende Tageszeitung Il Mattino berichtet, hat ein Tornado im Alpen-Ort Piuro nahe der Grenze zur Schweiz zahlreiche Hausdächer abgeräumt oder zerstört. Am schlimmsten betroffen war demnach das Bergell, das Tal direkt an der Landesgrenze.

Verletzte seien nicht zu beklagen, jedoch wird von einem großen Schaden ausgegangen. Laut dem Lokalpolitiker Massimo Sertori mussten zwei Familien evakuiert werden und kamen vorerst in einem Hotel unter.

Unwetter in Italien: Straßen gesperrt - Park wird von der Polizei geschlossen

Fast überall in dem Gebiet schwollen demnach Bäche an und drohen überzulaufen, Bäume seien umgestürzt und es sei zu Erdrutschen gekommen. Einige Nebenstraßen mussten wegen Überschwemmungen gesperrt werden.

Die Feuerwehr rückte zu Dutzenden Einsätzen aus, vor allem in den Ortschaften Mese und Morbegno. In den sozialen Medien waren Videos zu sehen, die das Ausmaß erahnen lassen.

Wie Sondrio Today berichtet, ordnete die Polizei an, den Bartesaghi-Park nahe der Provinzhauptstadt Sondrio aus Angst vor einem Überlaufen des Flusses Adda zu schließen. Der von Radfahrern und Wanderern genutzte Sentiero Valtellina, der der Adda folgt, musste wegen der Überschwemmungen gesperrt werden.

Wetterwarnung in Italien: Niederschläge und stürmische Winde zu erwarten

Die Abteilung für Katastrophenschutz gab für diesen Samstag eine Warnung der orangen Stufe für einige Gebiete der Lombardei heraus, für 13 weitere Regionen gilt die gelbe Alarmstufe. Orange heißt mäßig kritisch, gelb steht für normal kritisch.

Erwartet werden demnach weit verbreitete Niederschläge mit Schauer- oder Gewittercharakter. Betroffen sind Regionen im Norden und Nordosten – also etwa auch Südtirol – sowie der Westen. Hinzu kommen teilweise starke bis stürmische Winde.

Video: Starkregen und Überschwemmungen gefolgt von Tornado schon zuvor in Italien

Viel Regen in Italien: Unwetter von Wirbelsturm bei Frankreich verursacht

Dem auf Wetterberichte spezialisierten Portal ilmeteo.it zufolge erwarten die betroffenen Regionen im Laufe des Samstags die tiefsten Temperaturen innerhalb des extremen Wetters. Bereits am Freitagabend habe sich das Wetter wegen eines Wirbelsturms, der sich in der Nähe von Frankreich befinde und auch dort erheblichen Schaden anrichtete, verschlechtert.

Weiter heißt es: „Der wärmste Teil einer Atlantikfront zog am Freitag durch und brachte viel Unwetter in die nördlichen Regionen, wo starke Regenfälle und Gewitter registriert wurden.“ Im Süden und entlang der Adriaküste hätten die durch den Wirbelsturm hervorgerufenen warmen Scirocco-Winde dagegen für schönes und beinahe sommerliches Wetter gesorgt.

Nicht mehr zu gebrauchen: Ein Hausdach landet im Garten. © Facebook/@Massimo Sertori

Italien und das Unwetter: Samstagnachmittag heftigste Auswüchse zu erwarten

Zwar betreffe das instabile Wetter zunächst einmal die Alpen- und Voralpenregionen, den Nordosten, die obere Poebene, Ostligurien und einen großen Teil des Tyrrhenischen Gebiets, doch auch im Süden würden sich die Verhältnisse zum Schlechteren entwickeln. Mit den heftigsten Auswüchsen müsse in der zweiten Hälfte des Vormittags sowie am Nachmittag gerechnet werden.

Die Regenfälle würden sich dann über weite Teile des Nordens ausbreiten und im gesamten Tyrrhenischen Gebiet verstärken. Dort seien auch starke Schauer und Gewitter sowie örtliche Stürme möglich.

Auch Österreich war von Wetterkapriolen heimgesucht worden, hier hatte ein Orkan gewütet. Ein Mensch kam ums Leben. Auf Mallorca sorgte ein Tornado für Überflutungen. (mg)