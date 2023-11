Schnee-Prognose für Baden-Württemberg – am Wochenende wird es weiß

Von: Melissa Sperber

In Baden-Württemberg sinkt am Wochenende die Schneefallgrenze. In höheren Lagen kann es deshalb weiß werden.

In Baden-Württemberg soll es am Wochenende schneien. © IMAGO / Enters

Bisher ließ der Winter in Deutschland auf sich warten, nur vereinzelt fielen bereits erste Flocken. Doch am Wochenende könnte sich das in Baden-Württemberg ändern. Denn dann sinken die Temperaturen – und mit ihnen die Schneefallgrenze.

Wie echo24.de berichtet, zeigen Wetterkarten, wo es in Baden-Württemberg weiß werden soll. Klar ist aber bereits: Bis ins Flachland werden die Flocken vermutlich nicht fallen.