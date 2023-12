Aliens im Universum: Was wir laut Wissenschaft tatsächlich über Außerirdische wissen

Ein Mitarbeiter schreitet über die Schüssel des Robert C. Byrd Green Bank Telescope in Green Bank, W.Va. Das Radioteleskop wurde bei der Suche nach Signalen von hypothetischen Außerirdischen eingesetzt. © Michael S. Williamson/The Washington Post

Sind wir allein im Universum? Die Frage ist so alt wie die Menschheit und erlebt gerade wieder einmal ihre Blütezeit. Was die Forschung weiß und tut.

GREEN BANK, W.Va. - Es kam aus dem Weltraum und raste mit enormer Geschwindigkeit: ein mysteriöses Objekt, rötlich, felsig, geformt wie eine Zigarre. Seine Geschwindigkeit war so extrem, dass es von irgendwo weit weg aus dem interstellaren Bereich kommen musste. Die Astronomen auf Hawaii, die es 2017 entdeckten, nannten es ‘Oumuamua, hawaiianisch für „ein Bote aus der Ferne, der zuerst ankommt“. Aber was war es genau? Ein Komet? Ein Asteroid? Oder vielleicht ein außerirdisches Raumschiff?

Diese Mutmaßung sorgte für Schlagzeilen und die meisten Wissenschaftler verdrehten die Augen. Aber hier in West Virginia haben die Leute, die sich mit der Suche nach außerirdischer Intelligenz - allgemein SETI genannt - beschäftigen, beschlossen, ein riesiges Radioteleskop darauf zu richten, nur um sicherzugehen.

Außerirdische haben gerade Konjunktur. Die Faszination für das Konzept der außerirdischen Besucher ist nicht neu, aber sie hat im 21. Jahrhundert eine Blütezeit erlebt. Militärpiloten haben Dinge gesehen, die wie aus einer anderen Welt aussehen. Das Pentagon hat ein Büro eingerichtet, um die Sichtungen zu untersuchen. Der Kongress hat Anhörungen durchgeführt. Sogar die Nasa hat sich in das Spiel eingeklinkt und die kühle Logik der Wissenschaft auf ein brandaktuelles kulturelles Thema übertragen.

Irgendwann wurden die UFOs umbenannt. Unidentifizierte Flugobjekte sind jetzt per Regierungserlass unidentifizierte anomale Phänomene (UAPs).

Gibt es Außerirdische? Ihre hypothetische Existenz ist von grundlegender Bedeutung

Für SETI-Forscher ist die hypothetische Existenz von Außerirdischen von grundlegender Bedeutung. Das in der abgelegenen Bergstadt Green Bank gelegene Nationale Radioastronomie-Observatorium ist an einem der ehrgeizigsten SETI-Projekte beteiligt, dem Breakthrough Listen. Das Projekt kauft Zeit auf dem hoch aufragenden Robert C. Byrd Green Bank Telescope, das über eine lenkbare Schüssel mit einem Durchmesser von 300 Fuß verfügt. Wenn es irgendwo in der Galaxie in unserer Nähe Außerirdische gibt, die Funksignale aussenden, ist diese große Schüssel ganz Ohr.

Die Bestätigung eines außerirdischen Funksignals wäre möglicherweise die folgenreichste und folgenschwerste wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten. Die SETI-Wissenschaftler zweifeln nicht daran, dass die Suche die Mühe wert ist.

„Ich denke, wenn wir das nicht täten und unseren kosmologischen Nachbarn den Rücken kehren würden, wäre das für mich eine traurige Sache“, sagte David MacMahon, der leitende Wissenschaftler von Breakthrough Listen, diesen Herbst bei einem Besuch in Green Bank.

Deshalb richtete das Team von Breakthrough Listen das große Teleskop auf das mysteriöse Objekt ‘Oumuamua, um nach Anzeichen für intelligentes Leben zu suchen. „Es war absolut still“, berichtet Matt Lebofsky, leitender Ingenieur des Projekts. Stille: Das ist alles, was Astronomen seit der ersten SETI-Suche in Green Bank im Jahr 1960 gehört haben.

In der Abenddämmerung liegt das Robert C. Byrd Green Bank Telescope inmitten eines Nebelbandes. © Michael S. Williamson/The Washington Post

Nur ein kleiner Teil unserer Galaxie ist untersucht worden. Das Fehlen von Beweisen ist, wie jeder weiß, kein Beweis für die Abwesenheit. Außerirdische halten Radiowellen vielleicht nicht für eine nützliche oder würdige Art der Kommunikation. Sie könnten krankhaft schüchtern sein. Oder sie könnten, zumindest mit der heutigen Technologie, ein wenig außerhalb der Reichweite sein.

Aus welchen Gründen auch immer, SETI hat niemanden da draußen gefunden, und irgendwann könnte die Stille ohrenbetäubend werden. Der Physiker Paul Davies hat geschrieben, dass SETI eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, ohne zu wissen, ob die Nadeln wirklich da sind. Alle Möglichkeiten bleiben im Spiel. Auch die Möglichkeit, dass wir allein sind.

UAPs und die neue Besessenheit von Außerirdischen

Eines Tages um 1950 sprach der Physiker Enrico Fermi mit anderen Wissenschaftlern über fliegende Untertassen und darüber, ob es theoretisch möglich wäre, dass eine fortgeschrittene außerirdische Spezies die Weiten der Galaxie durchquert, indem sie schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reist. Plötzlich brach Fermi aus: „Aber wo sind denn alle?“

So wurde das „Fermi-Paradoxon“ geboren. Das Universum ist groß und alt, und es ist höchst plausibel, dass sich außerirdische Zivilisationen entwickelt haben, und zwar auf der Grundlage rein statistischer Wahrscheinlichkeiten. Fermi stellte seine Frage in einer Ära der technologischen Revolutionen, darunter Computer und Raketen. Es schien möglich, dass die Menschen die Raumfahrt beherrschen und den Kosmos erforschen würden. Warum also, so fragte er, gibt es keine zwingenden wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Außerirdische die Erde besucht haben?

Die vielleicht einfachste Erklärung für das Fermi-Paradoxon ist, dass es überhaupt kein Paradoxon gibt: Sie sind hier!

Mysteriöse Dinge am Himmel: Außerirdische Raumschiffe?

Die Vorstellung, dass es sich bei den mysteriösen Dingen am Himmel um außerirdische Raumschiffe handelt, hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Sie hat einige Höhen und Tiefen erlebt und befindet sich jetzt in einer Aufschwungphase. In jüngster Zeit hat sie in den Hallen des Kongresses einen warmen Empfang gefunden, wo die Hypothese inmitten eines Vorstoßes für die Offenlegung aller Informationen über Außerirdische durch die Regierung von beiden Seiten unterstützt wird.

„Die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, etwas über Technologien unbekannten Ursprungs, nichtmenschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene zu erfahren“, sagte der Mehrheitsführer im Senat, Charles E. Schumer (D-N.Y.), diesen Sommer.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus beriefen im Juli eine schlagzeilenträchtige Anhörung ein, bei der ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Luftwaffe aussagte, ihm sei gesagt worden, die Vereinigten Staaten seien nicht nur im Besitz abgestürzter Raumfahrzeuge „nicht-menschlichen“ Ursprungs, sondern auch außerirdischer „Biologika“. Dies ist eine Neuauflage der Geschichte über die abgestürzte Untertasse von Roswell, N.M., aus dem Jahr 1947, die wie Lazarus aufersteht, um Skeptiker erneut zu verärgern.

Im September sorgte ein mexikanischer Journalist für weltweite Schlagzeilen, als er dem mexikanischen Kongress die angeblich tausend Jahre alten mumifizierten Leichen von zwei Außerirdischen mit drei Fingern zeigte. Mexikanische Wissenschaftler spotteten und waren entsetzt über die Rufschädigung durch etwas, das ein Professor als „eine pseudowissenschaftliche Veranstaltung, die an unsere Fantasien, Wünsche und Ängste appelliert“ bezeichnete.

UAP: Ein kulturelles Phänomen, kein astrobiologisches

Die wissenschaftliche Gemeinschaft betrachtet die jüngste UAP-Manie als ein kulturelles Phänomen, nicht als ein astrobiologisches. Es gibt hier nicht viel, was den Standards der Wissenschaft entspricht, wie z. B. Beweise, die überprüfbar, reproduzierbar und falsifizierbar sind.

Das ist bei der vermuteten Existenz von außerirdischen Raumschiffen, die die erstaunliche Fähigkeit haben, zu verschwinden, unmöglich. Und wenn jemand behauptet, dass irgendwo in einem Lagerhaus außerirdische Hardware versteckt ist, dann wollen die Wissenschaftler sie sehen, stoßen und stupsen sie an und beißen und nagen eine Weile daran.

Es gab viele Sichtungen von UAPs durch glaubwürdige Zeugen, einschließlich Militärpiloten. Einige bleiben ungeklärt und könnten von nationaler Bedeutung sein, wenn es sich bei den fraglichen Objekten um neue Technologien von ausländischen Gegnern handelt. Offizielle Regierungsberichte - einschließlich eines Berichts einer speziellen Nasa-Arbeitsgruppe - sagen jedoch, dass es keine Beweise dafür gibt, dass es sich bei diesen Objekten um Außerirdische handelt.

SETI-Forscher befinden sich in dieser Debatte in einer einzigartigen und schwierigen Nische. Außerirdische, wenn auch hypothetisch, sind der Grund, warum sie an die Arbeit gehen. Aber sie haben sich dafür entschieden, die Untersuchung verschwommener, heimlicher, hier und da auftauchender UAPs nicht als Teil ihrer Mission zu betrachten, so MacMahon. „SETI ist kein Glaubenssystem“, sagte MacMahon. „Es ist eine wissenschaftliche Methodik.“

Die Mathematik, die besagt, dass die Erde kein Wunder ist

Für SETI-Experten gibt es zwei wissenschaftlich fundierte Argumente, die die Vermutung untermauern, dass Außerirdische sicherlich irgendwo da draußen sind: Big Numbers und das kopernikanische Prinzip.

Das Argument der großen Zahlen besagt, dass unsere Galaxie, die Milchstraße, etwa 400 Milliarden Sterne hat und nur eine von unzähligen Milliarden Galaxien in einem Universum ist, das unendlich sein könnte. Außerdem haben die Astronomen in den letzten 30 Jahren entdeckt, dass es im Universum Planeten in allen Formen und Größen gibt.

Bei so vielen Planeten muss selbst der größte Skeptiker zugeben, dass es schwer ist, in einem 13,8 Milliarden Jahre alten Universum wie dem unseren nur eine einzige Spezies mit Bewusstsein, Technologie und Teleskopbau zu finden.

Das kopernikanische Prinzip geht auf den Astronomen Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert zurück, dessen revolutionäres Modell des Sonnensystems die Sonne und nicht die Erde in den Mittelpunkt stellte. Das Prinzip besagt, dass die Menschheit sich nicht für etwas Besonderes oder Einzigartiges halten sollte, genauso wenig wie die Erde einen privilegierten Platz im Universum einnimmt. Das Universum dreht sich nicht um uns, und was auf diesem Planeten in den letzten 4 Milliarden Jahren geschehen ist, könnte auch anderswo geschehen.

„Sonst müsste man glauben, dass die Erde ein Wunder ist. Das glaube ich nicht“, sagt Seth Shostak, Astronom am SETI-Institut in Mountain View, Kalifornien. „Es ist einfach nicht wahr, dass man nur ein einziges Beispiel für etwas in der Natur findet.

Bisher kennt die Wissenschaft nur einen einzigen bewohnbaren Planeten

Shostak hat Recht, allerdings mit einem Sternchen: Bislang hat die Wissenschaft nur ein einziges Beispiel für einen bewohnbaren Planeten mit intelligentem Leben gefunden. Trotz jahrzehntelanger Suche nach Anzeichen einer anderen Zivilisation, in der wissenschaftlichen Fachsprache: N=1.

1960 unternahm der Radioastronom Frank Drake hier in Green Bank den ersten Versuch, außerirdische Signale aufzufangen, indem er ein Teleskop auf zwei nahe gelegene sonnenähnliche Sterne richtete. Das „Projekt Ozma“ führte zu einem kurzen Fehlalarm, aber ansonsten blieben die Sterne stumm. Im folgenden Jahr entwickelte Drake eine Gleichung, die seither die Debatte über die Häufigkeit nachweisbarer kommunikativer Zivilisationen bestimmt.

Die Drake-Gleichung umfasst eine Vielzahl von Variablen, von denen wir einige inzwischen messen können (die Sternentstehungsrate, den Anteil der Sterne mit Planeten, die durchschnittliche Anzahl der potenziell bewohnbaren Planeten unter diesen Sternen) und andere, die noch unbekannt sind (der Anteil der Planeten mit Leben, der Anteil mit intelligentem Leben usw.). Die bahnbrechende SETI-Astronomin Jill Tarter bezeichnete die Gleichung als ein wunderbares Werkzeug, um „unsere Unwissenheit zu ordnen“.

Die Entdeckung von Exoplaneten brachte neuen Optimismus in die Gleichung. Irgendwo da draußen gibt es sicher einen Zwilling der Erde. Laut dem Nasa-Astrophysiker Knicole Colón ist Kepler-452b, ein Planet in 1.800 Lichtjahren Entfernung, der bisher am ehesten gefunden wurde. Er kreist in der „bewohnbaren Zone“ eines sonnenähnlichen Sterns, was bedeutet, dass auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser vorhanden sein könnte. Es handelt sich jedoch nicht um unseren galaktischen Doppelgänger: Er ist 50 Prozent größer als die Erde und gehört damit zu einer Klasse, die als „Supererde“ bezeichnet wird.

Gibt es im Universum bewohnbare und bewohnte Planeten?

Das James-Webb-Weltraumteleskop untersucht auch das faszinierende Planetensystem Trappist-1, das eine Reihe von Gesteinsplaneten enthält, die einen genaueren Blick verdienen. Und die Entdeckungstechnologie wird sich weiter verbessern, da die NASA und die weltweite Astronomiegemeinschaft eine neue Generation von Weltraumteleskopen bauen, die noch mehr erdähnliche Planeten finden und analysieren sollen.

„Ich halte es für unmöglich, dass die Erde der einzige Ort mit Leben ist, selbst wenn es sich nur um bakterielles oder mikrobiologisches Leben handelt“, sagte Colon und fügte hinzu: „Ich wäre schockiert, wenn wir die einzige intelligente Zivilisation da draußen wären.“

Der Astrophysiker Jason Wright von der Penn State University, der das Zentrum für extraterrestrische Intelligenz der Universität leitet und Breakthrough Listen berät, stellt fest, dass Intelligenz bei vielen entfernt verwandten Arten auf der Erde entstanden ist. Nehmen wir Tintenfische: Sie sind schlau, wissen, wie man aus einem Aquarium entkommt, und sind nur entfernt mit dem Menschen verwandt.

Aber die Evolution von komplexem Leben ist voller Unbekannter. Emily Mitchell, Paläobiologin an der Universität Cambridge, weist darauf hin, dass es zwar fossile Belege für Leben auf der Erde vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren gibt, dass aber vor etwa 600 Millionen Jahren keine großen mehrzelligen Lebewesen auftraten. Das Leben auf der Erde brauchte etwa 3 Milliarden Jahre, um das Krabbeln zu lernen.

„Ich denke, es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen der Möglichkeit, Leben anderswo zu finden, und der Möglichkeit, Beweise für intelligentes Leben zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten“, so Mitchell.

Was es bedeutet, allein zu sein

In Green Bank ist Jay Lockman ein weiser Mann, ein ehemaliger Direktor des Observatoriums, der gerne über alle Aspekte der Radioastronomie - einschließlich SETI - spricht. Er hält die Behauptung, wir seien allein im Universum, für „albern“. „Es gibt in der Drake-Gleichung keine tödliche Barriere, von der wir wissen“, sagte er. Aber Lockman fügt einen Vorbehalt hinzu: Wenn sich Intelligenz auf einer Welt entwickelt, die vollständig von einem Ozean bedeckt ist, „dann hat man am Ende all diese superintelligenten Delfine, die niemals einen Radiosender bauen werden“.

Das wirft eine philosophische Frage auf: Was meinen wir, wenn wir fragen: „Sind wir allein?“ Die Bibel für Pessimisten, die außerirdisches Leben befürworten, ist das 2000 erschienene Buch „Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe“ von Peter D. Ward und Donald E. Brownlee. In dem umstrittenen Buch wird argumentiert, dass die Erde mit ungewöhnlichen Bedingungen gesegnet ist, die komplexes Leben möglich machen, z. B. dass der Riesenplanet Jupiter genau an der richtigen Stelle steht, um gefährliche Kometen abzuwehren.

In dem Buch wird jedoch nicht behauptet, dass es keine Außerirdischen da draußen gibt. Und genau hier wird die Debatte subtiler. Ward sagte der Washington Post, dass er davon ausgeht, dass es irgendwo im riesigen Universum Außerirdische gibt, aber wir werden es nie erfahren, weil sie einfach zu weit weg sind, um Kontakt aufzunehmen. In seinem Szenario sind wir nicht wortwörtlich allein, aber wir sind funktionell allein. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen gibt, der nahe genug ist, um mit ihm in Kontakt zu treten, ist verschwindend gering“, so Ward.

Das ist eine unbefriedigende Situation. Wir sind eine soziale Spezies. Andere Lebewesen da draußen zu finden, würde uns Hoffnung geben und zeigen, dass diese bemerkenswerte evolutionäre Anpassung der Intelligenz nachhaltig ist und sich letztlich nicht selbst zerstört.

Wir sind nicht auf der Suche nach außerirdischen Algen, außerirdischen Trilobiten oder gar außerirdischen Delphinen. Wir suchen nach einer Version - vielleicht einer besseren Version - von uns selbst.

Zum Autor Joel Achenbach berichtet für den National Desk über Wissenschaft und Politik. Er schreibt seit 1990 für die Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 26. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.