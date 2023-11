Forschende mit wichtiger Erkenntnis: Handynutzung schädigt Spermien

Von: Bjarne Kommnick

Die Nutzung eines Handys wirkt sich unmittelbar auf die Anzahl der Spermien aus, wie eine Studie aus der Schweiz belegt. (Symbolfoto) © Imago

Die Zeugungsfähigkeit von Männern hat drastisch abgenommen. Eine Forschungsgruppe hat nun bewiesen, dass der alltägliche Handygebrauch daran seinen Anteil hat.

Manchester – Die Anzahl männlicher Spermien hat sich in den vergangenen 50 Jahren mehr als halbiert. In dieser Zeit hat sich der Alltag der Menschen äußerst schnell und dramatisch verändert.

Forschende erklären die abfallende Fruchtbarkeit von Männern so: Umweltverschmutzung, Giftstoffen in unserer Nahrung und unserem Wasser, die Zunahme von Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten, aber auch die tägliche Nutzung eines Handys sind mögliche Verursacher. Letzteres konnten nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Studie belegen.

Universität Genf prüft Zusammenhang zwischen Handys und Spermienanzahl

Ein Forschungsteam der Universität Genf hat in Kooperation mit dem Tropen- und Public-Health-Institut in der Schweiz untersucht, wie sich der Gebrauch eines Mobiltelefons auf die Spermien auswirkt – insbesondere mit Blick auf die elektromagnetische Strahlung. Die Studie, die von der Universität in Genf im Fachmagazin Fertility & Sterility veröffentlicht wurde, startete bereits 2005. 2886 Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren wurden demnach im Zuge ihrer militärischen Rekrutierung zu einer Teilnahme an der Studie eingeladen.

In einer Erklärung schreibt die Universität, dass die Spermienzahl in den vergangenen 50 Jahren „von durchschnittlich 99 Millionen Spermien pro Milliliter auf 47 Millionen pro Milliliter gesunken“ ist. Nach den Werten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) würde ein Mann voraussichtlich mehr als ein Jahr brauchen, um ein Kind zu zeugen, wenn seine Spermienkonzentration unter 15 Millionen pro Milliliter liegt.

„Darüber hinaus sinkt die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft, wenn die Spermienkonzentration unter 40 Millionen pro Milliliter liegt“, so die Universität. Während die Fruchtbarkeit sinkt, ist es Forschenden gelungen, ein Embryo ganz ohne Spermien und Eizelle zu kreieren.

Studie zeigt Zusammenhang zwischen häufiger Handy-Nutzung und geringerer Spermienkonzentration

Die Studie beweist nun, „dass die häufige Nutzung von Mobiltelefonen mit einer geringeren Spermienkonzentration und Gesamtspermienzahl verbunden ist“. Allerdings fanden die Forscher keinen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Mobiltelefonen und einer geringen Beweglichkeit und Morphologie der Spermien.

Laut Universität heißt es, die „mittlere Spermienkonzentration war in der Gruppe der Männer, die ihr Telefon nicht mehr als einmal pro Woche benutzten (56,5 Millionen/ml), signifikant höher als bei Männern, die ihr Telefon mehr als 20 Mal am Tag benutzten (44,5 Millionen/ml)“. Die Nutzung des Handys könnte demnach für einen Spermienrückgang von rund 20 Prozent verantwortlich sein. Zuletzt warnten Forschende, dass Handytelefonate den Blutdruck steigern würden.

Wie wirkt sich 4G auf die Spermienanzahl aus?

Zudem haben die Forschenden festgestellt, dass dieser umgekehrte Zusammenhang im ersten Studienzeitraum (2005–2007) stärker ausgeprägt war und mit der Zeit (2008–2011 und 2012–2018) allmählich abnahm. „Dieser Trend entspricht dem Übergang von 2G zu 3G und dann von 3G zu 4G, der zu einer Verringerung der Sendeleistung von Telefonen geführt hat“, erklärt Martin Röösli, außerordentlicher Professor am Swiss TPH. Über 5G, das in Deutschland bereits 90 Prozent aller Haushalte erreicht, gibt es noch keine Informationen.

Rita Rahban, Erstautorin der Studie und leitende Forscherin an der Universität Genf, erklärt: „Frühere Studien, die den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Mobiltelefonen und der Samenqualität untersuchten, wurden an einer relativ kleinen Anzahl von Personen durchgeführt, wobei Informationen zum Lebensstil kaum berücksichtigt wurden“. Dies hätte nicht zu schlüssigen Ergebnissen geführt.

Handy in der Hosentasche wohl kein Grund für geringere Spermien

Die Studie auch zu zeigen, dass die Position des Telefons – beispielsweise in der Hosentasche – nicht mit niedrigeren Samenparametern verbunden war. „Allerdings war die Zahl der Personen, die angaben, ihr Telefon nicht nah am Körper zu tragen, zu gering, um zu diesem speziellen Punkt eine wirklich belastbare Schlussfolgerung zu ziehen“, so Rahban.

Die Forschung sei jedoch noch längst nicht am Ende: „Haben die von Mobiltelefonen ausgestrahlten Mikrowellen eine direkte oder indirekte Wirkung? Verursachen sie einen deutlichen Temperaturanstieg in den Hoden? Beeinflussen sie die hormonelle Regulierung der Spermienproduktion? Das alles muss noch entdeckt werden“, Rita Rahban.