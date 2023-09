Wie die Wissenschaft prüft, ob der Mensch für unsere Wetterextreme verantwortlich ist

Sind Hitzewellen eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels? © Christian Ohde/Imago

Angenommen, der menschliche Einfluss auf das Klima wäre nicht existent – gäbe es dann auch wetterbedingte Katastrophen? Das untersucht die Klimawissenschaft.

Ein aufstrebender Bereich der Klimawissenschaft, der extreme Wetterereignisse analysiert, steht hinter der Behauptung, dass die beispiellosen Hitzewellen, die den Globus heimsuchen, eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels sind. Bei der Zuordnung von Extremereignissen wird der menschliche Fingerabdruck auf wetterbedingte Katastrophen untersucht, indem unsere heutige Welt - mit ihrer wachsenden Zahl von Wetteranomalien - mit einer idealisierten Welt verglichen wird, in der der menschliche Einfluss auf das Klima nicht existiert.

Zu diesem Zweck lassen die Forscher Computerprogramme, so genannte Klimamodelle, laufen, die Wettermuster im Zeitverlauf simulieren, ähnlich wie Modelle, die für eine lokale Sieben-Tage-Vorhersage verwendet werden. Allerdings wird das Wetter in diesen Modellen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg nachgebildet und nicht nur über Stunden oder Tage.



Wie würde die Welt aussehen ohne globale Erwärmung?

„Das wirklich Tolle an Klimamodellen ist, dass man eine Welt im Computer hat, mit der man Experimente machen kann“, sagt Andrew Pershing, Vizepräsident für Wissenschaft bei der gemeinnützigen Forschungsorganisation Climate Central. „Und man kann buchstäblich das Experiment durchführen, wie diese Welt aussehen würde, wenn es keine globale Erwärmung gäbe.



Der Zusammenhang zwischen Klimaveränderungen und menschlichen Aktivitäten geht auf die Arbeit der beiden Physik-Nobelpreisträger Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann zurück, die seit den 1960er Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung von Klimamodellen geleistet haben. Klimamodelle helfen uns zu verstehen, wie sich das Klima in der Vergangenheit verändert hat und in Zukunft verändern könnte. Sie lösen mathematische Gleichungen, die beschreiben, wie Energie und Materie in verschiedenen Teilen des Ozeans, der Atmosphäre und des Landes zusammenwirken.



Mit Hilfe von Klimamodellen spielen Wissenschaftler die letzten paar hundert Jahre auf der Erde nach, wobei alle vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen entfernt werden. Indem sie diese fiktive Welt mit der unseren vergleichen, können sie feststellen, ob Extremereignisse wie Überschwemmungen, Dürren oder Kälteperioden anders aussehen und welche Auswirkungen diese Emissionen auf unser Wetter hatten.



Hitzewellen wären ohne Klimawandel „praktisch unmöglich“ gewesen

So ergab eine Studie im Juli, dass die Hitzewellen in Nordamerika und Europa in einer Welt ohne Klimawandel „praktisch unmöglich“ gewesen wären.



Hätten die Menschen den Planeten nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erwärmt, wären solche Hitzewellen immer noch selten. Doch in Wirklichkeit können wir damit rechnen, dass sie in Nordamerika alle 15 Jahre und in Europa alle 10 Jahre auftreten, so die Wissenschaftler.



Sie warnen auch davor, dass sich die Hitzewellen ab Mitte der 2030er Jahre auf alle zwei bis fünf Jahre beschleunigen werden, wenn der Mensch weiterhin so viele Emissionen produziert wie heute.



„Das sind wirklich wichtige Informationen für Wasserressourcenmanager, Stadtplaner und politische Entscheidungsträger in Bezug auf Klimaanpassung und Widerstandsfähigkeit“, sagte Kevin A. Reed, Professor für Meeres- und Atmosphärenwissenschaften an der Stony Brook University.



Einzelne Ereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung bringen

Bis vor kurzem haben Wissenschaftler es weitgehend vermieden, einzelne Ereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, da sie der Meinung waren, dass das Wetter von Natur aus unberechenbar ist und keine einzige Ursache hat. Doch 2004 wurde in der ersten Studie über Extremereignisse festgestellt, dass der Klimawandel das Risiko der Hitzewelle des Vorjahres in Europa, bei der mehr als 70 000 Menschen starben, mindestens verdoppelt hatte.



Fast jedes Wetterereignis kann zufällig auftreten, aber die Autoren argumentierten, dass Klimamodelle genutzt werden könnten, um die Rolle des Menschen bei der Wahrscheinlichkeit einer solch intensiven Hitze herauszufinden. Sie simulierten das Klima mit und ohne menschliche Emissionen tausende Male und zählten, wie oft eine so extreme Hitzewelle wie die von 2003 auftrat. Während das Ereignis in beiden Fällen selten war, trat es in der Welt mit menschlichen Emissionen doppelt so häufig auf.



Seit dieser bahnbrechenden ersten Studie haben Wissenschaftler mehr als 500 wetterbedingte Katastrophen auf der ganzen Welt untersucht. 71 Prozent von ihnen wurden durch den vom Menschen verursachten Klimawandel wahrscheinlicher oder schwerer. Mit Hilfe schnellerer Computer und präziserer Klimamodelle können die Forscher diese Analysen nun innerhalb von Tagen statt Monaten durchführen.



Die Initiative World Weather Attribution (WWA), die 2015 von einem internationalen Team von Klimawissenschaftlern gegründet wurde, hat mehr als 50 Attributionsstudien durchgeführt, die meisten davon im Anschluss an ein Ereignis oder noch während des Ereignisses. Die WWA war für die Analyse der extremen Hitze im Juli weltweit verantwortlich - eine Analyse, die in nur fünf Tagen erstellt wurde.



Globale Erwärmung als Hauptursache für Dürre, Hitzewelle und Überschwemmung

Viele Forscher sehen in der Zuordnung von Extremereignissen ein Kommunikationsinstrument, das den Klimawandel mit den Alltagserfahrungen der Menschen in Verbindung bringen kann. „Eine Zuordnung in Echtzeit ist für die Menschen am nützlichsten, um sich zu informieren, während ein Extremereignis im Mittelpunkt steht“, sagte Robert Vautard, Direktor des Instituts Pierre-Simon Laplace, Mitglied des WWA-Teams.



Das WWA hat die globale Erwärmung als Hauptursache für Dürren in Ostafrika seit 2020, eine Hitzewelle in Südamerika 2022 und Überschwemmungen in Pakistan 2022 ausgemacht.



Im Falle der Dürre in Madagaskar im Jahr 2019 stellte das WWA jedoch fest, dass die geringeren Niederschläge hauptsächlich auf natürliche Klimaschwankungen zurückzuführen waren, obwohl die Vereinten Nationen etwas anderes behaupten.



Climate Central hat die von WWA entwickelten Methoden angepasst, um den Climate Shift Index (CSI) zu erstellen, eine Kennzahl, die zeigt, wie stark sich die täglichen Wetterbedingungen durch den Klimawandel verändert haben. Pershing und seine Kollegen mitteln die Ergebnisse von 22 Klimamodellen und berechnen die Wahrscheinlichkeit lokaler, täglicher Temperaturen mit und ohne historische Treibhausgasemissionen.



Ihre jüngste Analyse, dass der Klimawandel den Juli für mehr als 6,5 Milliarden Menschen oder 81 Prozent der Weltbevölkerung heißer gemacht hat, hatte Daten für 4.700 Städte und 200 Länder untersucht. „Praktisch kein Ort auf der Erde entging im Juli dem Einfluss des Klimawandels“, so Pershing.



Welchen Einfluss hat der Mensch auf Wetterextreme?

Reeds Labor ist auf Studien zur Zuordnung von Ereignissen spezialisiert, die sich speziell mit den Auswirkungen auf Hurrikane befassen. Für jede Studie führt er 40 Simulationen über die letzten 150 Jahre durch, jede mit einer leicht veränderten Meeresoberfläche, atmosphärischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um das Element des Zufalls bei der Beeinflussung der Wetterbedingungen hinzuzufügen. Außerdem führt er einen „vorindustriellen Kontrolllauf“ durch, der das Klima von 1850, also einer Zeit vor dem Anstieg der menschlichen Emissionen, wiedergibt.



Nach dem Zoomen auf eine bestimmte Zeit und Region, um einen bestimmten Hurrikan zu erfassen, erstellt Reed Wettervorhersagen für sieben Tage. Um den menschlichen Fingerabdruck zu identifizieren, vergleichen sie die Merkmale der Hurrikane in dieser Woche, wie Regenraten, Niederschlagsmengen, Intensität und Größe.



Seine Studie über die nordatlantische Hurrikansaison 2020, eine der aktivsten seit Beginn der Aufzeichnungen, ergab, dass der Klimawandel die Niederschlagsraten um 11 Prozent und die Niederschlagsmengen um 8 Prozent erhöhte.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.