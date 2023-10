Wissenschaftler in Sorge: Vierzig Prozent des Schelfeises in der Antarktis schrumpfen

Teile dieses schnell schmelzenden Schelfeises in der Westantarktis wurden 2016 kartiert und vermessen. © Jeremy Harbeck/Operation IceBridge/Goddard Space Flight Center/NASA

Das Ausmaß, in dem das Schelfeis in der Antarktis schmilzt, ist weiter verbreitet als bisher angenommen. Der Kontinent bekommt offenbar die höheren globalen

Mehr als 40 Prozent der Schelfeisflächen in der Antarktis sind in den letzten 25 Jahren geschrumpft, was den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen könnte, da mehr Landeis in den Ozean fließt, so neue Forschungsergebnisse vom Donnerstag. Die Ergebnisse zeigen, dass das Ausmaß der Schelfeisausdünnung weiter verbreitet ist als bisher angenommen, und liefern immer mehr Beweise dafür, dass der Kontinent die Auswirkungen der höheren globalen Temperaturen zu spüren bekommt.



„Das überraschende Ergebnis für mich war, wie viele Schelfe sich so stark und kontinuierlich abbauen“, sagte Benjamin Davison, Hauptautor der Studie. „Viele Schelfeisflächen, nicht nur die großen, verlieren im Laufe der Zeit stetig an Masse, ohne dass es Anzeichen für eine Erholung gibt.



Schelfeise sind riesige schwimmende Eisflächen, die sich von Gletschern an Land ausdehnen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Verlangsamung des Eisflusses vom Festland in den Ozean, indem sie im Wesentlichen wie eine Mauer wirken und fast die gesamte Küstenlinie der Antarktis umgeben. Wenn das Schelfeis dünner wird oder sich zurückzieht, kann das Eis auf dem Festland schneller in den Ozean fließen und den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen. Die antarktischen und grönländischen Eisschilde sind für mehr als ein Drittel des gesamten Meeresspiegelanstiegs der letzten Jahrzehnte verantwortlich.



Bei der Analyse von mehr als 100.000 Satellitenbildern aus den Jahren 1997 bis 2021 stellten Davison und seine Kollegen fest, dass 71 der 162 Schelfeisgebiete um die Antarktis an Volumen verloren haben. Fast 50 verloren in diesen Jahren mehr als 30 Prozent ihrer ursprünglichen Masse. Außerdem stellte das Team fest, dass 29 Schelfe während des Untersuchungszeitraums an Masse zulegten und weitere 62 ihre Masse nicht wesentlich veränderten.



Gesunde Schelfeise ziehen sich natürlich zurück und wachsen im Laufe der Zeit, sagte Davison, ein Forscher an der Universität Leeds. Ein Schelfeis fließt ständig und bewegt sich vorwärts, verliert aber auch an Masse durch Schmelzen oder Kalben, d. h. wenn seine Front in den Ozean abbricht. Dann kann es Eis vom Land aufnehmen und wieder wachsen.



Aber der große Anteil der stetig schrumpfenden Schelfeisflächen zeigt, dass dieser natürliche Zyklus gestört ist, so Davison.



Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Küste brach im Januar 2022 ein großer Teil des Meereises von der antarktischen Halbinsel ab. © Joshua Stevens/NASA Earth Observatory

„Wir sehen, dass sie seit 25 Jahren immer kleiner werden, oft ohne Anzeichen eines Vorstoßes oder Wachstums in dieser Zeit“, so Davison. „Das stimmt nicht mit dem überein, was wir vom natürlichen Zyklus eines Schelfeises erwarten“.



Der größte Teil der schrumpfenden Schelfeisflächen wurde auf der Westseite der Antarktis gefunden, wo wärmeres Wasser die Schelfeisflächen von unten her erodieren kann. Fast alle Schelfe auf der Westseite haben Eis verloren.



Westantarktis: Getz-Schelfeis verzeichnet gigantischen Eisverlust

In der Westantarktis verzeichnete das Getz-Schelfeis mit 1,9 Billionen Tonnen Eis im Untersuchungszeitraum einen der größten Eisverluste, der fast ausschließlich auf das Schmelzen an der Basis des Schelfs zurückzuführen ist. Das Pine-Island-Schelfeis verlor 1,3 Billionen Tonnen Eis, wobei ein Drittel davon auf das Kalben zurückzuführen ist.



Das Volumen der meisten Schelfe in der Ostantarktis nahm dagegen zu oder blieb gleich. Der Osten, so Davison, ist dem warmen Wasser nicht so stark ausgesetzt wie die andere Seite des Kontinents. Die Region ist durch ein Band aus kaltem Wasser an der Küste geschützt, das dazu beiträgt, das warme Wasser in der Nähe in Schach zu halten. Dennoch zeigte die Studie, dass die Schelfeisflächen schrumpfen, und die Forscher sind noch dabei, die Gründe dafür zu untersuchen. Eine Theorie ist, so Davison, dass das wärmere Wasser auf der Westseite langsam in die Region eindringen könnte.



Einer der jüngsten Schelfeisabbrüche ereignete sich in der Ostantarktis im März 2022. Das Conger-Schelfeis - etwa so groß wie New York City - brach innerhalb weniger Wochen vollständig zusammen, wahrscheinlich ausgelöst durch eine Rekordhitzewelle in der Antarktis, die sich als die intensivste der Welt erwies.



Die Ausdünnung des Schelfeises hat sich auch in der Umgebung bemerkbar gemacht. Das Team schätzt, dass während des 25-jährigen Untersuchungszeitraums 66,9 Billionen Tonnen Süßwasser vom Schelfeis in den Ozean gelangten. Das Süßwasser kann das salzhaltigere Ozeanwasser verdünnen und es leichter machen, wodurch die Ozeanzirkulation geschwächt wird - eine Veränderung, die Forscher bereits rund um die Antarktis beobachtet haben.



Der Eisforscher Alex Gardner, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, die Ergebnisse der Studie bestätigten frühere Arbeiten, die sich mit Veränderungen des Schelfeises befassten, darunter auch seine eigenen. Seine früheren Arbeiten ergaben, dass das Kalben zugenommen hat und die Schelfe mehr Masse an die Ozeane verlieren. Die neue Studie ergänzte auch eine andere Studie, die zeigte, wie weit verbreitet die Ausdünnung des Schelfeises auf dem gesamten Kontinent war.

Forscher sehen „klares Signal“ für Rückzug des antarktischen Schelfeis

„Wir haben jetzt mehrere Gruppen, die zu der gleichen Schlussfolgerung kommen, dass, wenn man herauszoomt und die antarktischen Schelfe in ihrer Gesamtheit betrachtet, man klare Signale des Rückzugs und der Ausdünnung sieht, Signale, die in einer sich erwärmenden Welt zu erwarten sind“, sagte Gardner.



Satellitenbilder zeigen, wie sich das Eis 2013 vom Pine Island-Schelf löst. © Holli Riebeek/NASA Earth Observatory

Davison sagte, dass die aktuellen Schelfeisdaten noch nicht lang genug sind, um einen definitiven Zusammenhang mit dem Klimawandel herzustellen, aber er sagte, dass es ein „bemerkenswerter Zufall“ wäre, wenn die natürliche Variabilität der Schelfeise gerade so viel größer wäre. Außerdem sagen Klimamodelle voraus, dass Schelfeis in einer sich erwärmenden Welt, wie sie beobachtet wird, stetig schrumpfen und schließlich einen Kipppunkt erreichen wird, der zu einer tausendjährigen Periode des Zerfalls des Eisschildes führen könnte.



Aber, so Davison, wir müssen diesen Kipppunkt nicht erreichen, bevor wir eine Auswirkung auf den Planeten sehen.



„Die Veränderungen sind groß und erheblich, selbst wenn man sich ein noch schlimmeres Szenario vorstellen könnte“, sagte Davison. „Es muss nicht jedes Schelfeis verschwinden, damit es eine Rolle spielt“.

Zur Autorin Kasha Patel schreibt die wöchentliche Kolumne Hidden Planet, die sich mit wissenschaftlichen Themen rund um die Erde befasst, von unserem inneren Kern bis zu Weltraumstürmen, die auf unseren Planeten gerichtet sind. Sie berichtet auch über Wetter-, Klima- und Umweltthemen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.