Forscher wollen Rätsel um mysteriösen Stern lösen

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Für die seltsamen Helligkeitsschwankungen von „Boyajian's Stern“ hat die Wissenschaft viele Theorien. Jetzt deutet sich endlich Aufklärung an.

Baltimore – In der Datenbank des berühmten Kepler-Teleskops – seit August 2018 ist es im Ruhestand – gibt es rund 200.000 Sterne, deren Licht untersucht wurde. Doch keiner von ihnen, da sind sich die Forscher einig, ist wie der seltsame Stern „KIC 8462852“. Weil diese Datenbank-Bezeichnung nicht so gut über die Zunge rollt, wird er auch „Boyajian's Stern“ oder „Tabby's Stern“ genannt – so heißt die Entdeckerin seiner überaus mysteriösen Eigenschaften.

Bereits am 14. Oktober 2015 entdeckte die US-amerikanische Astrophysikerin Tabetha „Tabby“ Boyajian, von der Louisiana State University, bemerkenswerte Schwankungen in der Leuchtkraft des Sterns, der circa 1470 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Wie unsere Sonne ist auch „Tabby's Stern“ in der Milchstraße beheimatet, hat allerdings die 1,4-fache Masse der Sonne und ist 5-mal so hell.

Forscher der Johns Hopkins University in Baltimore haben nun ihre Untersuchungen mit dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop abgeschlossen. Nun kommt erneut Hoffnung auf, das Rätsel um „Tabby‘s“ Stern lösen zu können.

Viele Theorien in der Wissenschaft zur wechselnden Leuchtkraft von „Tabby's Stern“

Zu seinen Helligkeitsschwankungen gab es über die Jahre viele Erklärungsansätze. Sogar eine außerirdische Zivilisation wurde ins Spiel gebracht. Doch keine dieser Theorien hatte sich bisher bestätigt. Hier, was die Wissenschaft bisher vermutete:

Die geschwächte Leuchtkraft von „Tabby's Stern“ könnte durch Staubringe oder Fragmente von Kometen verursacht werden. Zumindest Letzteres gilt aber laut der Nasa mittlerweile als genauso unwahrscheinlich, wie die beiden folgenden.

Falls der Stern jünger ist als zunächst vermutet, so könnte auch das Gas oder interstellarer Staub einer sogenannten Akkretionsscheibe sein Licht immer wieder abschwächen. Solche Scheiben entstehen bei der Geburt eines Sterns. Studien mit Infrarot haben jedoch keine Scheibe erkennen lassen.

Bruchstücke einer Planetenkollision, die das Licht aus unserer Sicht schwächer wirken lassen, sind mit Infrarot-Untersuchungen auch ausgeschlossen worden.

Eine andere Theorie besagt, „Tabby's Stern“ könnte einen anderen Planeten „verschluckt“ haben. Die Trümmer dieser Zerstörung könnten so den Stern bei uns dunkler wirken lassen, weil sie sein Licht blockieren.

Gegen die Theorie, ein Planet mit gigantischem Staub- und Gesteinsring könnte „Tabby's Stern“ regelmäßig passieren und so sein Licht abschwächen, spricht hingegen eine Unregelmäßigkeit der Lichtschwankungen.

Dass der Stern aus eigenem Antrieb heraus seine Helligkeit ändert, konnte bisher auch nicht erwiesen werden.

Alien-Theorie als letzter Erklärungsansatz? Forscher auf der Suche nach E.T.

Eine besonders spannende Annahme ist, Verursacher für die Leuchtkraftschwankungen des Sterns könnte eine künstliche Struktur sein, eine sogenannte „Dyson-Sphäre“, errichtet von einer intelligenten außerirdischen Spezies. Tabetha Boyajian selbst äußerte diese Hypothese von ihr und anderen Forschern bei der Innovationskonferenz TED im Februar 2015. Die besagt, dass Aliens ein Konstrukt errichtet haben könnten, um die Energie des Sterns optimal nutzen zu können.

Boyajian gab jedoch folgendes bei TED zu Bedenken: „Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise, und es ist meine Aufgabe, meine Verantwortung als Astronomin, die Menschen daran zu erinnern, dass außerirdische Hypothesen immer der letzte Ausweg sein sollten.“ Das dürfte übrigens auch für den mexikanischen Journalisten Jaime Maussan gelten, der neulich vor Mexikos Abgeordnetenhaus zwei Mumien präsentierte, die angeblich außerirdischer Herkunft sind. Wissenschaftliche Beweise konnte er bisher keine dafür liefern.

Diese Illustration zeigt einen hypothetischen ungleichmäßigen Staubring, der den Stern KIC 8462852 umgibt, auch bekannt als „Boyajian's Stern“. © IMAGO

Da sich alles andere nicht belegen ließ, nun also die Alien-Theorie zu „Tabby's Stern“. Mit einem Radioteleskop wurde nach Signalen von möglichen technologisierten Mitbewohnern in unserer Galaxie gesucht. Auch das Seti-Institut beteiligte sich im Oktober 2015 an der Suche nach Außerirdischen und entdeckten dabei einen interessanten Fakt: „Der Zeitpunkt des gegenwärtigen Lichteinbruchs deutet darauf hin, dass sich dieses Material – was auch immer es ist – genau in der richtigen Entfernung vom Stern befindet, um in einer ‚habitablen Zone‘ zu sein.“

Wenn es also ein Konstrukt geben sollte, würde es sich demnach in einer Zone befinden, wo sich Leben, ähnlich wie auf der Erde entwickeln könnte. Zumindest die Idee, dass dieses Konstrukt eine „Dyson-Sphäre“ sein könnte, gilt als widerlegt.

Eine weitere umstrittene Annahme besagt, diese von 2016, der Stern habe seit 1890 immer mehr an Helligkeit verloren. Außerdem seien zwischen Mai und Dezember 2017 bei der Sternen-Helligkeit fünf Abschwächungsphasen gemessen worden, die Tage oder Wochen angedauert haben sollen. Das sei bei Untersuchungen im Las Cumbres Observatorium herausgekommen.

Untersuchungen abgeschlossen: Forschungsteam sucht mit James-Webb-Teleskop

Die Forschung stagnierte dann lange Zeit, nun scheint aber wieder Bewegung hineinzukommen, wie das Wissenschaft-News-Portal ScienceAlert am Dienstag (19. September) berichtet. Demnach möchte das Space Telescope Science Institute (STScI), ein Nasa-Institut, das Rätsel um „KIC 8462852“ endlich entschlüsseln. Als Werkzeug nutze das Team, unter der Leitung des Astronomen Massimo Stiavelli, das James-Webb-Weltraumteleskop (kurz: Webb). Das lieferte bereits der Öffentlichkeit spektakuläre Aufnahmen aus unserem Universum.

James-Webb-Weltraumteleskop: NASA veröffentlicht spektakuläre Fotos aus dem Weltall Fotostrecke ansehen

Das Webb ist ein leistungsstarkes Infrarot-Teleskop und sei damit bestens geeignet, um etwa Staub zu durchdringen. Stiavelli und sein Team hoffen nun, dass das Teleskop die Möglichkeiten einschränken kann, warum sich der Stern so besonders ist. „Das erste Ziel dieser Beobachtungen besteht darin, zwischen konkurrierenden Modellen für das Verhalten des Sterns zu unterscheiden“, geht aus der Zusammenfassung ihrer wissenschaftlichen Arbeit hervor. Die Forscher möchten herausfinden, ob der Stern von etwas umgeben wird, das ihn für uns auf der Erde verdunkelt erscheinen lässt.

„Eine Nichtentdeckung wäre äußerst einschränkend und würde die weitere Entwicklung alternativer Modelle für das Licht des Sterns motivieren.“ Denkbar wären „dichte Materialklumpen im interstellaren Medium“ oder „ein schwarzes Loch“. Ziel der Beobachtungen sei aber auch, Temperatur und Leuchtkraft von dem möglicherweise vorhandenem Staubring zu bestimmen. Auch das könne helfen, „Tabby's Stern“ und sein Mysterium zu aufzuklären.

Das Forschungsprogramm gilt als abgeschlossen. Möglich also, dass wir schon bald von Massimo Stiavelli hören werden und eine Lösung des alten Rätsels um „KIC 8462852“ präsentiert bekommen. Bis dahin heißt es geduldig zu sein. (zy)