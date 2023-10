7 Beispiele für „Boy Math“, mit denen echt kein Typ gerechnet hat

Von: Friederike Hilz

Teilen

Männer, die sich über „Girl Math“ lustig gemacht haben, bekommen nun die Quittung dafür. Und sie ist ganz schön teuer.

Beim TikTok-Trend „Girl Math“, erklären Frauen, warum alle Einkäufe unter fünf Euro kostenlos sind und wieso Ausgaben in bar eigentlich gar nicht echt sind. Die Videos mit dem Hashtag #girlmath waren selten wirklich ernst gemeint und wohl eher eine Art Insider-Witz von Frauen, was wohl besser ist, denn der Trend Girl Math kann eine Gefahr für die Rente sein.



Es dauerte nicht lange, bis Männer den Trend „Girl Math“ entdeckten. „Wir hatten unseren Spaß mit diesem harmlosen Trend und Leute haben angefangen, sich darüber lustig zu machen“, erklärt Arghavan Salles (@arghavansallesmdphd) in einem Video (siehe unten). Doch Frauen auf X (früher Twitter) und auf TikTok ließen sich davon nicht den Spaß nehmen und kontern mit „Boy Math“.

„Boy Math“ vs. „Girl Math“: Männer rechnen anders als Frauen

„Boy Math ist, wenn aus 1,77 m 1,82 m wird“, schreibt eine Userin auf X (siehe unten) und das ist noch eine der harmlosesten Gleichungen unter #boymath. (Trotzdem ist der Hype um Körpergröße auf Dating-Apps ziemlich problematisch.) Bei diesem Trend halten Frauen sich wirklich nicht zurück. „Boy Math ist, wenn die keine zehn Dollar für Blumen ausgeben wollen, nur weil sie ‚sterben‘“, schreibt eine weitere Frau.

Der Trend „Boy Math“ thematisiert viele ernste Themen, wie zum Beispiel Care-Arbeit, die immer noch Frauensache ist. Es ist, im Vergleich zu „Girl Math“, weniger ironische Selbstreflexion und mehr eine Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen.



„Boy Math ist, wenn er den Ölwechsel macht und Schnee schippt und sie kocht und die Wäsche macht und er der Meinung ist, dass beide die gleiche Arbeit machen, weil sie beide zwei Aufgaben haben“, schreibt eine Userin. Damit kritisiert sie wie diese TikTokerinnen die fehlende Anerkennung für Mütter.

Den „Boy Math“-Trend gibt es nicht nur im englischsprachigen Raum, auch deutsche Frauen teilen einige mathematische Formeln aus der Männer-Welt. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA hat sieben Stück für dich gesammelt:

1. Pick-up Artists lieben diese Formel:

Eine Expertin warnt vor Pick-up Artists und Dating Coaches und erklärt, warum diese gefährlich sind.

2. Abtreibungen übersetzt in konservative Männer-Mathematik:

„Boy Math“ ist anders als „Girl Math“ © @faxenmachen via Twitter.de, Shotshop/IMAGO

Mehr zum Thema: Paragraf 218 als Kompromiss bei Schwangerschaftsabbrüchen ist ein „Mythos“, findet eine Verfassungsrechtlerin.

3. Das lernt man(n) schon in der fünften Klasse:

Apropos Mathe: Wenn du keine 7/10 Punkte in diesem Mathequiz schaffst, musst du sofort zurück in die 7. Klasse.

4. Strategische Inkompetenz gehört zu den Grundlagen von „Boy Math“:

5. „Boy Math“ ist oft unergründlich:

„Boy Math ist, wenn du ihn beim Fremdgehen erwischst und er dann mit dir Schluss macht, weil du ihn erwischt hast.“

Apropos TikTok-Trends: Hier erklärt unsere Autorin, warum der Girlfriend Effect nicht real, sondern fake ist.