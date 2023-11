Wolf-Warnung im Wald: Absurdes neues Hinweisschild sorgt für Lacher

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Schild warnt vor gefährlichen Wölfen. Glaubt man einem zusätzlich angebrachten Hinweis, hat jedoch nur eine bestimmte Personengruppe etwas zu befürchten.

Bremen – Wolf-Warnhinweise haben meist einen ersten Hintergrund. Das ist dem Fall eines Schildes, das vor gefährlichen Raubtieren warnt, nicht anders. Immerhin gab es selbst in der Stadt Bremen zuletzt herumstreifende Exemplare und weitere Sichtungen. Doch weil er sich einen bestimmten Scherz nicht verkneifen konnte, laminierte ein Spaziergänger oder eine Spaziergängerin direkt ein eigenes Warnschild unter der ursprünglichen Warnung. Ob die Vorsicht dadurch einen höheren Stellenwert genießt, ist unbekannt. Im Netz amüsieren sich die User jedoch köstlich.

Jäger warnen vor Wölfen - doch ein Beobachter hat eine andere Idee für einen Zusatz-Hinweis

Ein Beitrag auf der Reddit-Plattform „Aber bitte laminiert“ hält die Schilder-Ergänzung fest. „Wölfe suchen in diesem Gebiet nach Beute. Hunde an kurzer Leine führen. Kinder bitte beaufsichtigen. Die Jagdberechtigten“, steht auf einem laminierten Stück Papier geschrieben, das an einem Baum befestigt wurde.

Und genau darunter, nicht nur laminiert, sondern auch in einen zusammengetackerten Holzrahmen eingefügt, steht in Handschrift: „Achtung. Gefährlich für kleine Mädchen mit roten Mützen, die ihre Oma besuchen wollen.“

Natürlich dürfte den allermeisten diese Referenz verständlich sein: Es geht um das Märchen „Rotkäppchen“, in dem der titelgebenen Figur ein „großer, böser Wolf“ gefährlich wird, weil dieser die Großmutter des Mädchens frisst und sich anschließend als diese ausgibt.

Reddit-Nutzer debattieren über Gültigkeit des Wolf-Hinweises – „Würde ich durchgehen lassen“

„Leider nur in Klarsichtfolie, trotzdem gültig?“, fragt der Ersteller des Reddit-Beitrags in die Runde.“ Einige sind dafür: „Der Mensch hat auf jeden Fall einen Tacker und weiß ihn auch zu benutzen“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Schön eingerahmt ... würde ich durchgehen lassen!“ Ein weiterer Nutzer zollt dem Ersteller des Schild auch Respekt: „Ich finde, der Ersteller des unteren Schilds hat sich auf jeden Fall viel mehr Mühe gegeben.“

Ein weiterer User nimmt das Schild ganz genau und stört sich am Wortlaut: „Bin mir nicht sicher, aber ist es nicht vor allem gefährlich für Omas, die im Einzugsgebiet des Wolfs wohnen und Besuch von kleinen, rote Mützen tragenden Mädchen erwarten?“ Folgt man jedenfalls den Gebrüdern Grimm, ist für beide, sowohl Großmutter als auch Rotkäppchen, Gefahr im Verzug. In dieser Version des deutschen Märchens zumindest werden die beiden vom Wolf gefressen, allerdings später vom Jäger aus dem Bauch des Wolfs befreit. Natürlich werden auch andere Märchen in die Diskussion gezogen: „Auch gefährlich für kleine Schweinchen in Strohhütten“, schreibt ein User und beruft sich auf ein anderes Märchen, in dem ein Wolf der Bösewicht ist.

In der Regel meiden Wölfe den Menschen, zu Aufeinandertreffen kommt es äußerst selten, heißt es auf der Homepage des Bundesumweltministeriums. Wer entgegen der Wahrscheinlichkeit doch auf einen Wolf trifft, sollte vor allem Ruhe bewahren. Panik ist in dem Ernstfall der denkbar schlechteste Wegbereiter – nicht nur für Mädchen mit roten Mützen und deren Großmütter. (cgsc)