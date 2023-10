Trotz schlechten Wetters in Deutschland: Partielle Mondfinsternis im Livestream zu sehen

Von: Tanja Banner

In großen Teilen Deutschlands ist der Himmel bewölkt und die partielle Mondfinsternis nicht zu sehen. Mit diesen Livestreams gelingt es Ihnen trotzdem.

Frankfurt – Die letzte Mondfinsternis des Jahres fällt ausgerechnet auf typisches Herbstwetter. In großen Teilen Deutschlands ist es grau und verregnet, der Himmel ist bewölkt. Himmelsgucker, die sich auf die partielle Mondfinsternis am 28. Oktober 2023 gefreut haben, schauen in die Röhre.

Doch glücklicherweise ist das Himmelsereignis, bei dem sich Sonne, Erde und Mond in einer Linie aufreihen, in einem sehr großen Gebiet zu sehen – was bedeutet, dass es irgendwo sicherlich klar genug sein wird, um die partielle Mondfinsternis zu beobachten und von dort aus auch einen Livestream ins Internet zu senden.

Bei einer partiellen Mondfinsternis wird der Vollmond zum Teil vom Erdschatten verdeckt. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Trotz schlechten Wetters: Livestream zur partiellen Mondfinsternis heute

Tatsächlich gibt es für die partielle Mondfinsternis am 28. Oktober 2023 gleich zwei angekündigte Livestreams, die hoffentlich Standorte mit gutem Wetter ausgewählt haben:

Das Virtual Telescope Project ist in Italien beheimatet und wird die partielle Mondfinsternis von dort aus im Livestream zeigen. Der Mondfinsternis-Stream soll um 20.45 Uhr starten. Zu sehen ist der Livestream auf Youtube, der Website des Projekts und hier:

Livestream zeigt partielle Mondfinsternis heute Abend

Der Livestream zur partiellen Mondfinsternis von timeanddate.com wird um 21 Uhr starten. Von wo aus das Portal den teilweise bedeckten Vollmond zeigt, ist nicht bekannt. Allerdings hat die Website häufig mehrere Standorte im Angebot, zwischen denen hin- und hergeschaltet wird. Man darf also auf einen klaren Blick auf die Mondfinsternis hoffen.

Mondaufgang: gegen 18.00 Uhr (je nach Standort) Mond tritt in den Halbschatten ein: 20.00 Uhr (MESZ) am 28.10.2023 Mond tritt in den Kernschatten ein: 21.35 Uhr Maximum der partiellen Mondfinsternis: 22.14 Uhr Mond tritt aus Kernschatten aus: 22.53 Uhr Mond tritt aus Halbschatten aus: 00.28 Uhr am 29.10.2023 Monduntergang: gegen 08.00 Uhr am 29.10.2023 (je nach Standort) Quellen: VdS/timeandate.de

Partielle Mondfinsternis heute: Vollmond wird vom Erdschatten „angeknabbert“

Überall, wo die Mondfinsternis sichtbar sein wird, ist der Vollmond gegen 18 Uhr aufgegangen. Um 20.00 Uhr tritt der Mond in den Halbschatten der Erde ein, was mit bloßem Auge kaum zu sehen ist. Erst gegen 21.35 Uhr wird es spannend, ab diesem Zeitpunkt wird der Mond sichtbar „angeknabbert“. Die maximale Bedeckung – die bei dieser Mondfinsternis leider sehr gering ist – erreicht der Mond um 22.14 Uhr. Ab 22.53 Uhr liegt nur noch der Halbschatten über dem Mond.

Dieser verzieht sich bis 00.28 Uhr wieder von der Mondscheibe – der Vollmond ist wieder vollständig zu sehen. Gegen 8 Uhr morgens geht der Mond unter, als wäre nichts gewesen. Die nächste Mondfinsternis in Deutschland ist zwar bereits 2024 zu sehen, allerdings dann nur mit sehr geringer Bedeckung und mitten in der Nacht. (tab)