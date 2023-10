„Kann das jemand erklären?“ Seltsames Himmels-Phänomen verwirrt Beobachter

Von: Tanja Banner

Ein „Feuerschweif“ stürzt zur Erde, teilt sich in mehrere Schweife auf und tanzt. Sind es Aliens? Das fragen sich Beobachter. Doch die Erklärung ist viel irdischer.

San Diego – Während Europa noch auf die partielle Mondfinsternis am 28. Oktober 2023 warten musste, war am Himmel über San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien einiges los. Mehrere Videos auf der Plattform X (ehemals Twitter) zeigen ein seltsames Himmelsspektakel, das offenbar am Abend des 26. Oktober (Ortszeit) zu sehen war und das die Nutzer sich nicht erklären konnten.

Zu sehen ist erst ein „Feuerschweif“, der Richtung Erde zu fallen scheint und kurze Zeit später überraschend gleichmäßig in vier, später gar fünf Teile „zerfällt“. Ab diesem Zeitpunkt scheinen fünf „Feuerschweife“ zur Erde zu stürzen – bis sie plötzlich damit beginnen, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen, regelrecht am Himmel zu „tanzen“.

„Bizarres Phänomen über San Diego“: Es sind keine Ufos – oder doch?

Die X-Nutzer, die das Phänomen am Himmel über San Diego beobachtet, gefilmt und auf X gepostet haben, sind verwirrt. „Hat jemand das vor ein paar Minuten über San Diego gesehen?“, fragt ein Nutzer, während eine andere Person ganz offensichtlich weitere Fragen hat: „Kann jemand erklären, was das in San Diego war???“, schreibt die Person mit drei Fragezeichen über das „bizarre Phänomen über San Diego“.

Phänomen über San Diego: „Ein Ufo wäre ein gigantischer Sprung“

Einige Nutzer stellen nicht nur Fragen, sie kommen sogar auf die Antwort und können die seltsame Himmelsbeobachtung erklären: „Was sind die einfacheren Erklärungen? Ein Ufo wäre ein gigantischer Sprung, es erfordert eine sehr lange Liste von Annahmen“, schreibt ein X-Nutzer ganz rational und fährt fort: „Ein Haufen Menschen mit hellen Lichtern, die mit Fallschirmen vom Himmel fallen, scheint eine viel einfachere Erklärung zu sein.“

Das klingt halbwegs schlüssig – bleibt die Frage: Warum sollten Menschen mit Fallschirmen und hellen Lichtern im Dunkeln aus einem Flugzeug springen? Auch dafür gibt es eine Erklärung: Es handelt sich um einen Sprung des Skydiving-Teams der Navy Seals – Spitzname „Leap Frogs“. Dieses Team ist in San Diego zu Hause und ist dort offenbar mit Lichtern an den Füßen und mit Fallschirmen unterwegs gewesen.

Des Rätsels Lösung ist einfach und doch sehenswert

Die Skydiver springen in den gesamten USA immer wieder bei Veranstaltungen auf spektakuläre Weise mit ihren Fallschirmen – beispielsweise mit der amerikanischen Flagge oder eben den Lichtern an den Füßen.

Ein Youtube-Video zeigt, wie ein solcher Sprung aussieht – ein atemberaubender Anblick, wenn man weiß, was man vor Augen hat und nicht an Aliens denkt. Es ist nicht das erste Mal, dass eine ähnliche Beobachtung am Himmel die Anwohner irritiert. Ein X-Nutzer erinnert sich: „Ein ähnliches Video aus Florida hat mit früher in diesem Jahr zum Bunker rennen lassen, bis es erklärt wurde. Es sieht wild aus, aber die Erklärung ist plausibel.“ (tab)