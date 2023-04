„Menschengemachter Horror“: Mann zeigt gezüchtetes Labor-Ohr auf TikTok – das Netz ekelt sich

Von: Robin Dittrich

Der Anblick in einem TikTok von Russel Cameron ist nichts für schwache Nerven. Einige Nutzer können ihren Augen nicht trauen – oder den Ohren.

Kassel – Das Videoportal TikTok ist für die unterschiedlichsten Videos bekannt. Seit 2016 begeistert TikTok vor allem jüngere Generationen mit meist kurzlebigen Clips und mitunter fragwürdigen Trends. Entsetzt und gleichzeitig erstaunt zeigten sich Nutzer beim Anblick eines im Labor gezüchteten Ohres.

Labor-gezüchtetes Ohr entsetzt TikTok-Community

Ein im Labor gezüchtetes Ohr klingt zunächst einmal harmlos. Etwas rote Farbe, das Pulsieren des Ohres sowie ein Wattestäbchen, das schwarze Rückstände daraus hervorholt und das Ganze wird zum regelrechten Horror-Film. Gezeigt hat das Russel Cameron auf dem Videoportal TikTok. „Labor-Ohr, du musst überleben. Ich weiß, dass du mich hören kannst, bitte halte durch“, schrieb er unter seinem Post. Damit Kinder auf TikTok nicht die falschen Inhalte sehen, sollten Eltern auf einiges achten – das auf dem Kanal gezeigte Ohr dürfte nichts für schwache Nerven sein.

In dem kurzen Video seiner Kreation gab Cameron an, dass das künstliche Ohr zu 80 Prozent aus Pflanzen und zu 20 Prozent aus anderen Materialien besteht. Wieso er mit dem Wattestäbchen etwas Schwarzes aus dem Ohr holt? „Pilzinfektionen sind unsere größte Sorge“, schreibt er in dem Video. Fast 920.000 Follower und insgesamt über 21 Millionen Likes hat der TikToker bereits auf seine Videos erhalten. Bekannt ist der New Yorker für seine dunklen und teils beunruhigenden Skulpturen.

TikTok-User mit eindeutiger Meinung zum künstlichen Ohr

Auf TikTok waren sich die meisten User einig: Sie blicken bei dem im Labor erschaffenen Ohr einem blanken Horror entgegen. „Ich will gar nicht wissen, wie“, war der Top-Kommentar unter dem Post. „Kann es auch hören?“, fragten sich einige verwundert. Viele User waren schlichtweg entsetzt: „Das ist der menschengemachte Horror“, war ein Kommentar.

Auf seinem TikTok Account teilt Russel Cameron regelmäßig skurrile Skulpturen mit seinen Fans. Doch nicht nur er versteht es seine Follower zu schockieren. Immer wieder werden verrückte Dinge auf TikTok geteilt: So verwendet ein Musiker Hundejaulen in seinen Songs.