Winter-Chaos in Österreich: Schneewalze überrollt das Land – Höchste Warnstufe gilt

Von: Alina Schröder, Romina Kunze

Drucken Teilen

Seit Tagen vorausgesagt, überrollte der Schnee nun die Alpenregion geradezu. Weiß wird es nicht nur in den höheren Lagen, sondern auch in Wien und Salzburg.

Update vom 26. November, 9.06 Uhr: Das Winter-Chaos in Österreich geht weiter. Während heftiger Schneefall am Samstag besonders von Vorarlberg bis Niederösterreich zu Verkehrsbehinderungen geführt hat, soll am Sonntag (26. November) wieder ordentlich etwas vom Himmel kommen. Wie wetter.at berichtet, soll es auch in den Städten wie Wien und Salzburg winterlich weiß werden. In diesen Regionen gibt es zum Ende des Wochenendes teils kräftigen Schneefall:

Wien

Niederösterreich

Burgenland

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Kärnten

Tirol

Vorarlberg

Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 5 und 5 Grad. In der Nacht auf Sonntag hat es bereits wieder bis in tiefe Lagen geschneit. Das könnte laut aktuellen Wetter-Prognosen noch einige Tage anhalten.

Bregenzerwald komplett in weiß: Österreich wird von einer kräftigen Schneewalze überrollt – und es soll noch weiter schneien. © Montage: UWZ AT/Live Cam vorarlberg.travel.at

Wintereinbruch in Österreich: Schneewalze zieht sich bis Wien – Höchste Warnstufe gilt

Erstmeldung vom 25. November: Wien – In den bayerischen Regionen durfte man sich zum Wochenausklang über die ersten Schnee-Flocken freuen, doch während hierzulande am Wochenende eher stärkerer Wind befürchtet werden muss, droht ein Stück südlicher die Schnee-Walze. Wie österreichische Medien berichten, hat die Unwetterzentrale in Österreich die höchste Wetter-Warnstufe für Samstag und Sonntag (25./26. November) ausgerufen.

Vom Wintereinbruch betroffen sind nicht nur die höheren Lagen; sogar in Wien könnte es die nächsten Tage weiß werden. Die ersten winterlichen Vorboten hatten sich in den frühen Samstagmorgenstunden in der österreichischen Hauptstadt bereits angedeutet. Eine Kaltluftfront zog dank Sturmtief Linus bereits zur Wochenmitte über Österreich und Bayern.

Heftiger Schneefall im Westen Österreichs – Weiße Schneedecke auch im Flachland möglich

In der gesamten westlichen Alpenregion dürfen sich Wintersportfans freuen. Zum Wochenende wird mit reichlich Schnee gerechnet. Besonders heftig wird der Schneefall wohl in der Region rund um den Vorarlberg. Hier hat die Unwetterzentrale AT (UWZ) die höchste Warnstufe Violett ausgerufen. Über 35 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden können demnach fallen.

Die Live-Bilder vor Ort zeichnen schon am Samstagfrüh größtenteils eine winterliche Landschaft auf, nicht nur in den Hängen, auch die Dörfer sind in dieser Region vielerorts weiß. Laut Prognose dürfte am Wochenende sogar im Flachland eine dünne Schneedecke liegen. Die ersten Flöckchen sind in Wien wohl bereits gefallen. „In Wien fällt gerade der erste Schnee der Wintersaison 2023/24“ postet ein X-User (ehemals Twitter) am Samstag um kurz nach 7 Uhr.

Einen Unglücksfall mussten die Behörden noch vor dem drohenden Unwetter vermelden: In Tirol sind zwei Wintersportler von einer Lawine überrascht worden. Für einen der beiden endete das tödlich. In der Region fiel bereits seit Anfang November immer wieder Schnee.

Schnee-Intervalle in Österreich die nächsten Tage

Zum Samstagabend hin, nimmt der Schneefall nach vorübergehender Abschwächung wieder zu, heißt es in dem Wetterbericht. Ab Sonntagmittag nimmt sich das Winterwetter eine kurze Auszeit, wohingegen es am Montag noch einmal weißer werden könnte. Dienstag dürfte laut Prognose die arktische Kaltluft vorerst vorübergezogen sein.

Der Westen Österreichs wird von einer Schnee-Walze erfasst. In der Region rund um den Vorarlberg wurde die höchste Unwetterwarnung (Violett) ausgerufen. (Screenshot) © Screenshot/UWZ AT

Auch in Deutschland könnten weiße Tage auf den Black Friday folgen. Vor allem in Bayern ist mit Neuschnee zu rechnen, sagen Meteorologen voraus. (rku)