Himmelsspektakel zur „Primetime“ – Wann und wo die partielle Mondfinsternis im Oktober zu sehen ist

Von: Tanja Banner

Bei einer partiellen Mondfinsternis wird der Vollmond nur zum Teil vom Kernschatten der Erde „angeknabbert“. (Archivbild) © imago/Arnulf Hettrich

Mond, Erde und Sonne stehen Ende Oktober genau richtig, um eine partielle Mondfinsternis möglich zu machen.

Frankfurt – Wenn der nächste Vollmond am 28. Oktober am Abendhimmel erscheint, befindet er sich noch recht nah an der Erde. Nur 365.500 Kilometer trennen ihn von unserem Planeten. Doch besonders ist an diesem Abend etwas anderes: Der Vollmond, die Sonne und die Erde reihen sich so im Weltall auf, dass der Schatten der Erde den Mond streift – eine partielle Mondfinsternis entsteht.

Die ist überall dort zu sehen, wo der Mond zu diesem Zeitpunkt am Himmel steht. Zwar wird der Mond dieses Mal nur ein kleines Stück vom Erdschatten „angeknabbert“ – dafür kann man die Mondfinsternis in Deutschland komplett verfolgen. Maximal sechs Prozent der Mondscheibe werden während der knapp viereinhalb Stunden dauernden partiellen Mondfinsternis vom Schatten der Erde bedeckt. Mit dem bloßen Auge sieht das wenig eindrucksvoll aus – ein Blick durch ein Fernglas oder Teleskop zeigt das Himmelsereignis besser.

Partielle Mondfinsternis am 28. Oktober 2023: Viele Angebote, den Mond zu beobachten

Da trifft es sich gut, dass die Vereinigung der Sternfreunde (VdS) den 28. Oktober als Datum für den Astronomietag 2023 ausgewählt hat. Sternwarten, Vereine und Planetarien bieten an diesem Tag zahlreiche Aktivitäten rund um den Sternenhimmel an – und sicherlich wird es auch viele Angebote geben, die Mondfinsternis zu sehen. Aber auch jenseits der „MoFi“ ist der Sternenhimmel im Oktober interessant zu beobachten.

Wenn das Wetter mitspielt, ist das Timing der partiellen Mondfinsternis in Deutschland perfekt – sie beginnt nämlich quasi zur „Primetime“. Um 20.00 Uhr (MESZ) tritt der Mond in den Halbschatten der Erde ein. Das ist für Beobachtende allerdings erst einmal kaum wahrzunehmen, da sich nur ein leichter Grauschleier über den Mond legt. Spannender wird es ab 21.35 Uhr, wenn der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt. Ab jetzt kann man sehen, wie der Mond von unten etwas „angeknabbert“ wird.

Zeitplan: Zu diesen Uhrzeiten ist die partielle Mondfinsternis zu sehen

Mondaufgang: gegen 18.00 Uhr (je nach Standort) Mond tritt in den Halbschatten ein: 20.00 Uhr (MESZ) am 28.10.2023 Mond tritt in den Kernschatten ein: 21.35 Uhr Maximum der partiellen Mondfinsternis: 22.14 Uhr Mond tritt aus Kernschatten aus: 22.53 Uhr Mond tritt aus Halbschatten aus: 00.28 Uhr am 29.10.2023 Monduntergang: gegen 08.00 Uhr am 29.10.2023 (je nach Standort) Quellen: VdS/timeandate.de

Himmelsspektakel im Oktober: Mond wird nur partiell vom Erdschatten bedeckt

Um 22.14 Uhr erreicht die partielle Mondfinsternis ihren Höhepunkt, eine gute halbe Stunde später tritt der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde aus. Um 00.28 Uhr am 29. Oktober ist der gesamte Spuk vorbei – dann hat auch der Halbschatten der Erde den Mond wieder freigegeben.

Aufgrund der Himmelsmechanik findet immer zwei Wochen vor oder nach einer Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis statt. Dieses Mal ist am 14. Oktober in Teilen der Welt eine spektakuläre ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen. (tab)