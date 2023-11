Zugkollision: Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg gesperrt

Von: Kilian Bäuml

Zwischen Hamburg und Bremen ist die Bahnstrecke gesperrt, Grund ist eine Zugkollision. Ob dabei Personen verletzt wurden, ist bisher offen.

Lauenbrück – Wie mehrere Medien berichten, kam es bei Lauenbrück im Landkreis Rotenburg zu einer Zugkollision. Die Strecke zwischen Hamburg und Bremen ist bis auf Weiteres gesperrt. Reisende müssen damit rechnen, dass die Sperrung voraussichtlich bis in den Donnerstag andauert. Wie die Bundespolizei berichtet, hatte ein ICE einen Werkstattwagen touchiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bei dem Zusammenstoß der Züge im Kreis Rotenburg verletzt, da im Werkstattwagen keine Passagiere mitfuhren. Der ICE soll zum Zeitpunkt der Kollision von Hamburg aus in Richtung Rotenburg unterwegs gewesen sein, sagte Simon Gruhl, Sprecher der Bundespolizei Bremen, dem NDR Niedersachsen.

Ein Busnotverkehr soll zwischen Tostedt und Scheeßel, mit Zwischenhalt in Lauenbrück, eingerichtet werden, heißt es in einer Mitteilung des Bahn-Unternehmen Metronom. Außerdem soll sich am Bahnhof Tostedt ein Hotelzug befinden, der für gestrandete Reisende zum Schlafen bereitsteht.

