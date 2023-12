Royal Caribbean passiert peinlicher Fehler: Kreuzfahrtschiff lässt Gäste absichtlich zurück

Von: Nico Reiter

Die „Quantum of the Seas“ hat von Brisbane abgelegt. Aber einige Passagiere wurden am Hafen zurückgelassen. Ein Gast verhandelte seine Alternativen.

Brisbane – Am Dienstag (28. November) hat das Kreuzfahrschiff „Quantum of the Seas“ der Gesellschaft Royal Caribbean abgelegt. Ein paar Passagiere blieben allerdings samt ihrem Gepäck am Hafen zurück. Die Reisenden waren weder zu spät gekommen, noch vergessen worden. Es war schlichtweg kein Platz mehr für sie frei.

Die Gäste hatten sich wie geplant pünktlich zur Abfahrt um 16.30 Uhr im Hafen von Brisbane, Australien, eingefunden. Acht Nächte lang sollte die Fahrt dauern und drei Länder durchqueren, bevor sie am 6. Dezember wieder an ihren Ursprungshafen zurückkehren sollte. Für manche geplanten Passagiere ging dieser Plan leider nicht auf.

„Quantum of the Seas“ überbucht ihre Zimmer – Alternativen nicht ideal

Die „Quantum of the Seas“ hat ihre Plätze überbucht. Mit einem Brief, den sie direkt am Hafen erhalten haben, wurden einige betroffenen Gäste informiert, dass für sie leider kein Zimmer mehr frei war. „Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass wir ihrer Reservierung momentan keine Zimmernummer zuteilen können.“

Dass Passagiere am Hafen zurückgelassen werden, passiert tatsächlich häufiger, wie eine Kreuzfahrt-Mitarbeiterin berichtet. In den meisten Fällen passiert dies aber, wenn Reisende nach einem Landstopp zu spät zurückkommen.

Reddit-Gemeinde diskutiert den Fehler der Royal Carribean

Auch mehrere Alternativen, wie es für die Passagiere weitergehen könnte, schlägt die Gesellschaft in ihrem Brief vor. Eine genannte Option ist es, sein Geld zurückzuverlangen und einen 25-Prozent-Gutschein für eine weitere Kreuzfahrt zu bekommen. Es wird auch vorgeschlagen, seine Reservierung auf eine ähnliche Fahrt zu übertragen. Ein Reddit-User teilt den Brief, den er bei seiner Ankunft erhalten hat.

Die Reddit-Gemeinde zeigt sich verärgert, über das Verhalten der Kreuzfahrtgesellschaft. „Das ist ein Angebot, das ich Monate vor der Abreise erwarten würde, aber nicht am selben Tag“, schreibt ein User. Nicht nur die Kosten der Fahrt selbst seien zu berücksichtigen: „Was ist mit Ausgaben wie Flügen und Hotels, um zum Abfahrtsort zu kommen?“ „Das wäre genug für mich, um nie wieder bei ihnen zu buchen“, findet eine andere Nutzerin. In einem Update schreibt der geplante Passagier, dass er nach einem Anruf an die Kreuzfahrtgesellschaft ein besseres Angebot erhalten hatte.

„Quantum of the Seas“ lässt Reisende am Hafen von Brisbane zurück

Auch eine Sprecherin der Royal Caribbean sagte gegenüber news.com.au, dass alle Betroffenen nicht nur ihr Geld zurückbekommen haben, sondern zudem auch „Future Cruise Credit Punkte“ und ein gratis Drink-Paket für ihre nächste Reise erhalten werden. Die Gesellschaft entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Royal Carribean hat keine genaue Zahl angegeben, wie viele Personen betroffen waren.

Der Reddit-Nutzer schreibt davon, dass ungefähr 13 weitere Paare den Brief erhalten hätten. Zwei von ihnen wurden nach Angaben doch noch auf das Schiff gelassen. Passagiere einer anderen Kreuzfahrt traf es noch schlimmer. Die Fahrt hätte drei Jahre dauern sollen und die Reisenden hatten bereits ihre Wohnungen untervermietet oder gar verkauft. Passagiere an Board eines Schiffes mit Pilzbefall, hätten sich vielleicht gewünscht, dass ihre Fahrt ebenfalls ausgefallen wäre.