Zwei deutsche Segler nach Mallorca-Unwetter vermisst

Mit diesem Segelboot sind die beiden Segler aus Deutschland am Sonntag von Cala Galdana auf Menorca aufgebrochen. © ---/Salvamento Maritimo/dpa

Zwei Deutsche wollen den Kanal von Menorca mit ihrem Segelboot überqueren als ein Unwetter über sie hereinbricht. Der Kontakt reißt ab. Bislang fehlt jede Spur von den beiden.

Palma - Zwei deutsche Segler sind nach dem Unwetter vom Sonntag auf Mallorca als vermisst gemeldet worden. Es handele sich um einen 50 Jahre alten Mann und dessen 19-jährigen Sohn, teilt der spanische Seerettungsdienst mit. An der Suche am sogenannten Kanal von Menorca zwischen der gleichnamigen Balearen-Insel und Mallorca nahmen den amtlichen Angaben zufolge zwei Rettungsschiffe und ein Hubschrauber teil.

Die beiden Männer seien am Sonntag im Segelboot „Makan Angin“ von Cala Galdana auf Menorca nach Cala D'Or an der Südostküste von Mallorca unterwegs gewesen. Der Kontakt zu ihnen sei bereits am Sonntag gegen zehn Uhr morgens abgebrochen, hieß es. Nahestehende Personen hätten die Behörden von Deutschland aus erst am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr benachrichtigt, hieß es. Ob es sich bei den beiden Vermissten um Touristen oder um auf den Balearen wohnende Deutsche handelt, wurde vorerst nicht bekannt. dpa