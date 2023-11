Gleich 2 Fehldiagnosen im Türkei-Urlaub: Mädchen (2) laut Arzt fit für Heimreise – wenig später ist sie tot

Auf der Heimreise aus der Türkei verschlechterte sich der Zustand eines kleinen Mädchens rasant. Sie starb, weil ihr gesundheitliches Problem nicht erkannt wurde.

München – Eine Familie aus Großbritannien wollte einen entspannten Urlaub in der Türkei verbringen, doch dieser endete tragisch. Die zweijährige Tochter wurde nach Bericht der DailyMail zweimal falsch diagnostiziert. Der Arzt dachte, das Mädchen habe eine Mandelentzündung. Doch hinter den Schmerzen steckte eine Blinddarmentzündung und Sepsis.

Laut dem Robert-Koch-Institut ist eine Sepsis, auch Blutvergiftung genannt, „die häufigste Todesursache infolge einer Infektion“. Ein Freund der Familie schildert die Ereignisse auf der Internetplattform für Spendengelder Gofundme.

Mädchen stirbt an einer Sepsis und einem Blinddarmbruch im Türkei-Urlaub

Als das Mädchen im Türkei-Urlaub plötzlich erkrankte, wandte sich die Familie an einen Hotel-Arzt. Laut dem Bericht soll der Arzt der Familie versichert haben, dass es sich lediglich um eine Mandelentzündung handle. Doch die Eltern vermuteten laut der britischen Metro, dass sie unter Bauchschmerzen und nicht unter Halsschmerzen leide. Als die Schmerzen am darauffolgenden Tag immer schlimmer wurden, brachten sie das Mädchen in ein Krankenhaus.

An Türkei-Flughafen verschlechterte sich der Gesundheitszustand dramatisch

Dort wurden sie vom selben Arzt behandelt, wie bereits im Hotel. Auch dieses Mal beruhigte er die Eltern und versicherte nach Aussagen von Freunden der Familie, dass sie fit genug sei, um den Heimflug anzutreten. Doch am Flughafen verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Umgehend wurde sie mit einem Krankenwagen ins umliegende Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass sie eine Blinddarmentzündung und Sepsis hatte. Dann brach der Blinddarm und das Mädchen verstarb im Krankenhaus.

Eine Sepsis kann beispielsweise durch bakterielle oder parasitäre Infektionen, sowie durch Pilz- oder Virusinfektionen hervorgerufen werden. Das Immunsystem versucht, die Erreger zu bekämpfen. Gelingt dies nicht, so können sich die Erreger über die Lymph- und Blutgefäße ausbreiten. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kann es dann zu einer Art Überreaktion des Körpers kommen, bei dem nicht nur der Erreger, sondern auch die Organe angegriffen werden. Werden die Symptome zu später erkannt, so kann eine Blutvergiftung wie im Fall des Mädchens zum Tod führen.

Türkei-Urlaub endet tragisch: „Keine Familie sollte jemals solche Schmerzen ertragen müssen“

Die Symptome einer Sepsis werden oft zu spät erkannt. Je nach Krankheitsverlauf können diese variieren. Gerade bei Kleinkindern oder Babys kann es schwer sein, die Anzeichen zu erkennen, da sie ihre Beschwerden nicht immer mitteilen können. Kinder lassen sich im Fall einer Sepsis häufig nur schwer aufwecken und bekommen Flecken an Armen und Beinen, die nicht weggedrückt werden können. Zudem können folgende Symptome auftreten:

Fieber und Schüttelfrost

Sehr langsamer oder erhöhter Puls

Schnelle und schwere Atmung

Müdigkeit, Apathie, Verwirrtheit

Kalte fleckige Haut an Armen und Beinen

Quelle: Robert-Koch-Institut und Sepsis Stiftung

Im Fall eine Blutvergiftung ist schnelles Handeln erforderlich, um die Überlebenschancen zu erhöhen und mögliche gesundheitliche Folgen, wie Amputationen, Lähmungen oder Gelenkschmerzen, zu vermeiden.

Ein Freund der Familie des kleinen Mädchens schreibt aufGofundme: „Tragödien wie diese sind unvorstellbar. Keine Familie sollte jemals solche Schmerzen ertragen müssen, geschweige denn in einem fremden Land, weit weg von Familie und Freunden, im Wissen, dass sie hätte gerettet werden können, wenn es nicht die schlechte medizinische Versorgung und die Fehldiagnose gegeben hätte.“

