Zwei Tote bei Hai-Attacken – Experte mahnt zur Ruhe: Tödliche Begegnungen „sind so selten“

Immer wieder kommt es zu tödlichen Begegnungen zwischen Haien und Menschen. Das verursacht oft Angst. Doch ist die berechtigt? Experten klären auf.

Washington D.C. – In den vergangenen Tagen starben zwei Menschen nach offensichtlichen Begegnungen mit Haien. Was erneut die Besorgnis über das Risiko, von diesen Tieren gebissen zu werden, schürt.

Eine Frau starb am Wochenende in Mexiko, nachdem sie eine Verletzung erlitten hatte, die nach Angaben der örtlichen Behörden offenbar durch einen Haibiss verursacht worden war. Eine andere Frau, die von Boston aus die Bahamas besuchte, starb am Montag (4. Dezember), nachdem sie beim Paddeln weniger als eine Meile vom Ufer entfernt von einem Hai angegriffen worden war. Experten raten der Öffentlichkeit jedoch dringend, Ruhe zu bewahren.

Rückenflosse eines Weißen Hais (Symbolbild). © oceans-image/Imago

Todesfälle nach Begegnungen mit Haien: „Absolut schrecklich, aber selten“

„Es ist absolut schrecklich, wenn man von diesen tödlichen Zusammenstößen hört“, sagte James Sulikowski, Professor an der Oregon State University und Direktor der Coastal Oregon Marine Experiment Station. „Aber diese Ereignisse sind so selten, und sie sind so polarisierend, dass ich denke, die Leute müssen einen Schritt zurücktreten und sehen, wie selten sie wirklich sind.

Gavin Naylor, Direktor des Florida Museum of Natural History‘s Florida Program for Shark Research, stimmte dem zu und nannte Haibisse „erstaunlich selten“.

„Wenn Haie auf Menschen abzielen würden, gäbe es 10.000 Haibisse pro Tag“, sagte er. „Sie tun ihr Bestes, um Menschen zu meiden. Hier lesen Sie, was man über Haibisse wissen sollte.

Sind Haibisse auf dem Vormarsch?

„Nein“, sagt Naylor, der das International Shark Attack File des Florida Museum of Natural History leitet, in dem Hai-Bisse dokumentiert werden. „Wir sehen keine statistischen Beweise dafür.“ Im Jahr 2022 gab es weltweit 57 bestätigte Fälle von unprovozierten Bissen, was laut der Datenbank unter dem jüngsten Fünfjahresdurchschnitt von 70 Vorfällen pro Jahr liegt. Die Zahlen für 2023 sind noch nicht offiziell veröffentlicht, aber Naylor geht davon aus, dass die Zahlen etwas höher sein werden als im letzten Jahr.

Dennoch sagte er, dass die diesjährigen Fälle im Vergleich zu langfristigen Trends nicht ungewöhnlich seien und merkte an, dass das Jahr 2022 eine Flaute zu sein schien. „Dieses Jahr unterscheidet sich nicht von durchschnittlichen Jahren“, sagte er.

Was das Risiko schwerer Verletzungen oder des Todes angeht, stehen Haibisse schon lange nicht mehr auf der Liste der Dinge, über die man sich Sorgen machen sollte, so Sulikowski. Nach einer Zählung ist es wahrscheinlicher, dass man in ein Loch am Strand fällt, in eine Strömung gerät oder von einem Alligator angegriffen wird, als dass man durch einen Haibiss stirbt, berichtete Teddy Amenabar von der Washington Post.

„Wenn Haie uns auf die Speisekarte setzen wollten, würden viel mehr von uns verschwinden“, sagte Sulikowski. „Das ist aber nicht der Fall.“ Haibisse, fügte er hinzu, seien oft unglückliche Fehler. „Sie werden verwirrt, und die Person ist zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte er.

Tigerhai vor den Bahamas (Symbolbild). © Pond5 Images/Imago

Bewegen sich Haie näher an die Küste heran?

Experten sagen, dass noch viel über die Bewegungen der Haie und ihre Aufenthaltsorte unbekannt ist. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Meerestiere ziemlich nahe an die Küste heranwagen, so Naylor. „Sie kommen schon seit langem in unregelmäßigen Abständen, aber die Menschen haben das nicht bemerkt“, sagte er. „Die Zahl der Menschen, die Haien beim Schwimmen sehr, sehr nahe kommen und es nicht bemerken, ist atemberaubend“.

Das Bewusstsein für diese bisher unbekannten Nahbegegnungen könnte durch den zunehmenden Einsatz von Überwachungstechnologien wie Drohnen wachsen, die virales Filmmaterial von ahnungslosen Schwimmern oder Surfern im Wasser in der Nähe von Haien produziert haben. „Elektronik und Drohnen haben den Menschen bewusst gemacht, dass sie näher kommen“, sagte Naylor.

Beeinflusst der Klimawandel das Verhalten der Haie?

Die Forschung darüber, wie sich die Haipopulationen durch die Erwärmung der Ozeane verändern, steckt noch in den Kinderschuhen, so Sulikowski. „Was wir wissen, ist, dass Haie bestimmte Umgebungen suchen, und wenn ihre Nahrung in diesen Umgebungen zu finden ist, dann werden sie sich dort aufhalten“, sagte er. „Wenn sich die Nahrung aufgrund des Klimawandels verschiebt, werden die Haie dem folgen.

Es gibt vereinzelte Berichte darüber, dass sich einige Haiarten an Orte begeben, an denen sie normalerweise nicht anzutreffen sind. Es ist möglich, so Naylor, dass diese Veränderungen zu mehr Interaktionen zwischen Haien und Menschen führen könnten. „Haibisse sind nur die Folge davon, dass sich Menschen in Gewässern aufhalten, in denen sich Haie aufhalten“, sagte er. „Wenn diese Wahrscheinlichkeit steigt, dann wird auch die Häufigkeit dieser sehr seltenen Ereignisse zunehmen. Aber Angst vor den Tieren ist nicht die Lösung.

„Wenn wir uns in eine Umgebung wie diese begeben, in der die Haie leben und fressen, müssen wir damit rechnen, dass das Unbekannte und Undenkbare passieren kann“, so Sulikowski. „Aber es ist extrem, extrem selten, und es gibt andere Dinge, über die man sich Sorgen machen muss.“

Teddy Amenabar hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Allyson Chiu ist Reporterin für die Washington Post und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Klimalösungen. Zuvor berichtete sie über Wellness und arbeitete über Nacht im Morning Mix Team der Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 5. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.