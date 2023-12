Zwei Tatverdächtige im Fall der toten 18-Jährigen

Drucken Teilen

Spurensuche der Kriminalpolizei: Eine seit Mittwochabend vermisste 18-Jährige ist am Donnerstagabend in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) tot aufgefunden worden. © Stefan Sauer/dpa

Eine junge Frau wird am Mittwochabend als vermisst gemeldet. 24 Stunden später ist klar: Die 18-Jährige ist tot und wurde wahrscheinlich umgebracht.

Pasewalk - Die Polizei ermittelt im Fall der in Mecklenburg-Vorpommern tot aufgefundenen 18-Jährigen gegen zwei Tatverdächtige. Es handele sich um einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bereite den Antrag auf Erlass von Haftbefehlen gegen die Beschuldigten vor. Es werde wegen Totschlags ermittelt.

Die 18-Jährige war seit Mittwochabend vermisst und am Donnerstagabend von der Polizei in einer Gartenanlage in Pasewalk gefunden worden. Der Leichnam wies massive Verletzungen am Oberkörper auf. dpa