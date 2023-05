Zwei Tote nach Autounfällen bei Zwickau

In der Nähe des sächsischen Zwickau ist es zu zwei tödlichen Unfällen innerhalb einer Stunde gekommen. © Mike Müller/dpa

Zweimal geraten Autofahrer innerhalb kurzer Zeit in der Nähe des sächsischen Zwickau auf die Gegenfahrbahn. Es gibt zwei Todesopfer und zwei Verletzte.

Reinsdorf/Zwickau - Durch zwei kurz aufeinander folgende Unfälle in der Nähe von Zwickau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ging der erste Notruf um 6.35 Uhr ein. Demnach war ein 48 Jahre alter Autofahrer am Morgen auf dem Autobahnzubringer S 286 in Richtung Zwickau unterwegs gewesen.

Laut einer Sprecherin geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte auf ein entgegenkommendes Auto. Rettungskräfte versuchten zwar, ihn zu reanimieren. Der Mann starb jedoch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Autos wurde laut Polizei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Etwa 700 bis 800 Meter entfernt vom Unfallort kam es nach Polizeiangaben nur wenig später zu einem zweiten, ähnlichen Zusammenstoß. Ein 33 Jahre alter Autofahrer, der auf dem Weg nach Zwickau war, krachte mit seinem Wagen auf ein Auto im Gegenverkehr. Er starb offenbar noch im Auto. Die 55 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Zwar hatte sich der Verkehr laut Polizei nach dem ersten Unfall und einer Sperrung gestaut. Ersten Erkenntnissen zufolge hingen die beiden Unfälle jedoch nicht miteinander zusammen. dpa